El Ministerio de Interior plantea exigir un seguro para bicis: esto dicen en los países con más ciclistas

En una reunión reciente con asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, planteó la intención del Gobierno de exigir seguros a los patinetes eléctricos o a las bicicletas. Hemos preguntado en algunos de los países de Europa donde más bicis tiene la gente –y donde teóricamente más accidentes podría haber –, si es obligatorio contratar un seguro a terceros para circular en bici. Estas son sus respuestas:

Reino Unido, un seguro voluntario para ciclistas miembros de una asociación

Este país no está entre los estados europeos donde más se circula en bici por la ciudad –solo el 4% de la gente la usa cada día para desplazarse–, pero su caso es relevante porque hay un fuerte debate sobre el peligro que pueden suponer las bicis para los peatones desde el año pasado, cuando el joven Charlie Alliston fue condenado a 18 meses de cárcel por atropellar en Londres a una mujer de 44 años con una bicicleta de segunda mano que no tenía frenos delanteros. La mujer murió y el Gobierno ha abierto una consulta popular para introducir un nuevo delito por conducción peligrosa de las bicis, al igual que existe para los automóviles.

Sin embargo, a pesar del debate, aquí no se exige un seguro a terceros obligatorio para las bicis. “Esto desincentivaría el uso de este medio de transporte”, explica Tom Bogdanowicz, investigador de la organización London Cycling Campaign. Sí es común que las asociaciones y federaciones de ciclistas lo incluyan con el carné de miembro, pero es voluntario. Y los colectivos de ciclistas recuerdan que, siendo deseable que se regule el uso de la bicicleta, no se señale a un medio de transporte que no es ni de lejos el principal causante de las muertes de peatones en las ciudades.

“El 99% de las muertes de peatones se debe a los vehículos y el 1% a la bicicleta”, zanja Bogdanowicz. Según las estadísticas del Departamento de Transporte de Reino Unido, el año pasado, 17.610 personas fueron atropelladas por un coche en zonas urbanas del país, de las que murieron 209. En el caso de las bicicletas, se registraron 497 choques con peatones, que provocaron tres muertos.

Holanda: cuando el que choca contra un ciclista es otro ciclista

En Holanda hay más bicis que gente: 17 millones de personas y 23 millones de bicicletas. Cuando se observan las estadísticas de accidentes, lo que llama la atención no son los accidentes entre ciclistas y peatones –según un reciente informe elaborado por el Instituto de Investigación sobre Seguridad en Carretera de Holanda, el número de peatones muertos en accidentes en los que estuvo implicada una bicicleta en 2016 fue cero–, sino la mortalidad en choques entre los propios ciclistas. Aunque aún no hay datos concluyentes, el Ministerio de Infraestructuras y Gestión del agua holandés estima que en un 40% de las muertes de ciclistas en accidentes de tráfico en todo el país no estuvo implicado ningún vehículo motorizado. Según los registros de la Policía holandesa, en 2016 murieron 10 ciclistas en choques con otros ciclistas.

Sin embargo, en Holanda, la principal causa de muertes de los peatones sigue siendo el auto. “El mayor problema no son las bicis respecto a los peatones, pues estos no se mezclan, cada cual tiene su propio carril; el problema son los coches, que no tienen cuidado con los ciclistas”, señala Hillie Talens, directora de proyectos en la ONG Crow Fietsberaad, especializada en el espacio público y la bicicleta.

Por eso Holanda tiene incluso una ley por la que, en caso de accidente entre un ciclista y un vehículo, la responsabilidad siempre será del conductor del auto, “a no ser que este pueda demostrar que hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar la colisión”, matiza Talens. Aquí tampoco se obliga a los ciclistas a tener un seguro para casos de accidentes con la gente que camina por las aceras. Sin embargo, como explica la investigadora, es frecuente que los particulares tengan un seguro de responsabilidad civil en el que están cubiertos ante cualquier incidente, incluidos los relacionados con el tráfico.

Dinamarca: la clave no son los seguros, sino los carriles bici

En Dinamarca, donde nueve de cada diez daneses tienen una bicicleta, tampoco se exige ningún seguro a terceros. Ni siquiera en ciudades como Copenhague, donde hay más bicis que autos. Al igual que en Holanda, es habitual tener un seguro particular que se paga una vez al año y cubre todo tipo de accidentes. ¿Cómo ven aquí la idea del Gobierno español de exigir un seguro para ciclistas? “Una medida así es un poco locura, no son las bicis las que hieren a otra gente, son los coches los que normalmente hacen daño a los ciclistas”, comenta Klaus Bondam, director de la Federación de Ciclistas de Dinamarca.

La atención en Dinamarca está puesta en la seguridad de los que se suben a una bicicleta. Según una de las últimas encuestas de la organización Cycling Embassy of Denmark, la sensación de seguridad entre los ciclistas ha pasado del 20% al 100% por la existencia de carriles bici separados de los coches. Como concluye Bondam: “Como sociedad hay que ponerlo fácil para introducir las bicicletas en las ciudades, el coche no genera nada realmente bueno, sino mucho ruido, contaminación, accidentes e inactividad”.

Desde la Federación Europea de Ciclistas se muestran aún más contundentes sobre por qué exigir un seguro para usar una bicicleta no es una buena idea. Como incide Ceri Woolsgrove, responsable de políticas en esta organización: “Rellenar formularios solo para un recorrido rápido en bici suena ridículo. La razón por la que un seguro no es obligatorio para las bicicletas es porque no suponen un problema. El daño que causa una bici es mínimo y se da en contadísimas ocasiones, mientras que el impacto de un coche de 150 caballos y 1,5 toneladas de peso es considerable. Por esta razón los coches tienen un seguro a terceros y las bicis no”.

Esta nueva sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.