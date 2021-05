Danza y música vasca tradicional y contemporánea se darán cita en la Plaza del Karmelo, en Bilbao, del 3 al 6 de junio

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La Plaza Karmelo acogerá, por cuarto año consecutivo, del 3 al 6 de junio, el programa Santutxu Kolorea, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao con el objetivo de impulsar la música y danza vasca, tanto tradicional como mezcla con contemporánea, a través de espectáculos únicos y singulares de grupos y artistas referentes en estos ámbitos.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, Santutxu kolorea, que cuenta con la colaboración de Gaztedi Dantzari Taldea, comenzará el jueves, 3 de junio, con Txistuman, artista famoso en el confinamiento por sus conciertos de txistu en el balcón de su casa.

El viernes 4 será el turno de Haatik Dantza con la propuesta "Errimak bi oinetan", que aúna dantza y bertsolarismo. El sábado 5 de junio a la mañana estarán Larutancon "Out of the blue" e Input con "Imperfectas", ambos espectáculos de danza contemporánea de grupos vascos. A la tarde será el turno de Mulixka Dantza taldea junto a Iñaki Perurena e Iñaki Palacios con el espectáculo "Harria".

Este programa lo cerraran Bihotx txalapartariak con "Norabide guztiak", trabajo que quiere visibilizar el papel de la txalaparta como instrumento clave de la música popular vasca; un viaje a través de la historia de este instrumento desde los golpes más ancestrales a la música más contemporánea. Todas las actuaciones programadas dentro de Santutxu Kolorea son gratuitas y están dirigidas a todos los públicos.

La entrada a las actuaciones puede reservarse con antelación desde 48 horas antes del comienzo del espectáculo hasta dos horas antes de su inicio en www.bilbaokultura.eus. Se podrán reservar un máximo de dos localidades por persona y tendrán validez hasta 15 minutos antes del comienzo del espectáculo. La organización acomodará a cada persona y determinará su asiento. Todos los asientos mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros.