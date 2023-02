📩 BOLETÍN | Sí que sirve

Hola.

Revisa el correo porque el sábado llegó sorpresa: el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, estrena un boletín semanal con sus claves y reflexiones, que ya sabes que no tienen desperdicio. Cada sábado y ojo: solo para socios y socias de elDiario.es.

Si no eres socio, es el momento. No te quieres perder los entresijos del poder que Escolar es capaz de diseccionar como nadie.

Qué lujo es ir explorando estos formatos contigo. Venga, agarra un café y vamos al lío.

Sí que sirve

A veces el periodismo es un grito en el desierto, una voz que hace eco, una pequeña piedra que se choca siempre con el mismo muro. Otras veces, las consecuencias son indirectas, subjetivas, parciales, complejas. Y una minoría de las veces, pero cómo se agradece que suceda de vez en cuando, tiene uno la sensación de certeza absoluta de que este trabajo sirve para algo. El viernes publicamos un reportaje sobre Yassin, un hombre de 33 años que duerme en la calle desde hace meses a pesar de tener cáncer de colon y de los estragos de la quimioterapia. Tras la publicación del texto de mi compañero Pau Rodríguez, el Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido alojamiento a Yassin.

Hoy quería empezar el boletín por ahí. Sí, sé que una historia es una historia y que de una en una no se arregla el mundo, pero al menos esta, ahí queda. Eso no significa que no pongamos el foco en las cuestiones estructurales y sistémicas de la pobreza. No te pierdas este reportaje de datos sobre 2022, “el año en el que la gente se dio cuenta de que era pobre”. ¿Sabes ese clásico de que hay mucha gente trabajadora tiende a considerarse clase media cuando en realidad no lo es? Pues eso ha dejado de ser tan así en el año de la guerra y la inflación.







Condiciones

En el Gobierno están nerviosos. La pugna entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley que regula el consentimiento sexual no le viene bien a ninguna de las dos partes. Quieren pasar página, volver a hablar de economía. Pero no es fácil: más allá del debate jurídico, el PSOE necesita hacer ver que pone orden y Unidas Podemos necesita hacer ver que no cede en lo fundamental. Irene Montero ha vuelto a decir este domingo, quizá más claro que en días anteriores, que está “dispuesta” a aceptar las condiciones que pone el PSOE para evitar las rebajas de condenas con la nueva ley pero insiste: “el consentimiento no se toca”. La semana política empieza como terminó, pero siete días más cerca de la precampaña electoral.

A la sombra de este debate sobre las rebajas de condenas acogidas a la nueva ley, crece musgo del malo: la noción de que a los malos hay que aplicarles la condena más alta posible, de que los criminales deben pudrirse en la cárcel. Sobre eso se para a pensar José Precedo en este artículo sobre la cadena perpetua, la televisión, la política y el periodismo.

Ansiedad climática

Una cosa es estar preocupado políticamente por el cambio climático, una de las grandes crisis de nuestro tiempo, y otra diferente es estar preocupado en lo personal, por las consecuencias de nuestro desprecio ambiental sobre nuestras vidas o las de tu familia. Hoy en el podcast, hablamos de un nueva víctima de la contaminación: nuestra salud mental.

Que no se te pase

Marbella . La alcaldesa nos lleva a los tribunales por informar. Nosotros seguimos informando: adjudicó otras dos obras a dedo al “testaferro” de su hijastro procesado por narcotráfico.

. La alcaldesa nos lleva a los tribunales por informar. Nosotros seguimos informando: adjudicó otras dos obras a dedo al “testaferro” de su hijastro procesado por narcotráfico. Terremoto de magnitud 7,4. Hay centenares de muertos en Turquía y Siria tras un terremoto con epicentro en el sureste de Turquía, cerca de la frontera entre ambos países. Siguen las labores de rescate y se espera que el daño sea todavía mayor.

Hay centenares de muertos en Turquía y Siria tras un terremoto con epicentro en el sureste de Turquía, cerca de la frontera entre ambos países. Siguen las labores de rescate y se espera que el daño sea todavía mayor. MIR . El 80% de los médicos residentes (los que se supone que están practicando para aprender una especialidad) trabajan más horas de las permitidas. El 13% no descansa después de una guardia. Pueden hacer hasta 30 horas seguidas. Y luego que por qué muchos abandonan. Todos los datos aquí.

. El 80% de los médicos residentes (los que se supone que están practicando para aprender una especialidad) trabajan más horas de las permitidas. El 13% no descansa después de una guardia. Pueden hacer hasta 30 horas seguidas. Y luego que por qué muchos abandonan. Todos los datos aquí. Vox no es franquista, pero ha promovido una iniciativa para que el Valle de los Caídos (ahora oficialmente Cuelgamuros) sea denominado Bien de Interés Cultural para retrasar las exhumaciones de republicanos y la redefinición del espacio. El PP es de centro, pero ha votado a favor.

Cosas que no sabía

No sabía que la palabra cometa tiene algo que ver con el pelo. En la antigua Grecia, a la gente de pelo largo se le llamaba “komítis”. Los primeros astrónomos llamaron a los cometas “astir komítis”, es decir, “estrellas de pelo largo”. Estos días tenemos a uno de esos melenudos, el cometa verde, pasando ‘cerca’ de la Tierra tras 50.000 años sin visitarnos.

que la palabra cometa tiene algo que ver con el pelo. En la antigua Grecia, a la gente de pelo largo se le llamaba “komítis”. Los primeros astrónomos llamaron a los cometas “astir komítis”, es decir, “estrellas de pelo largo”. Estos días tenemos a uno de esos melenudos, el cometa verde, pasando ‘cerca’ de la Tierra tras 50.000 años sin visitarnos. No sabía que la yarda, la medida de longitud que usan en Estados Unidos y Reino Unido en lugar del metro, tiene un origen desconocido; una de las teorías es que equivale a la distancia entre la punta de la nariz y el pulgar del rey Enrique I de Inglaterra, que habría usado su brazo allá por el siglo X para desempatar disputas comerciales o fiscales. Cuando se murió, le midieron el brazo para no tener que estar desenterrándole. 0,9144 metros. Hay otras teorías. Gracias a un lector, Gregorio, por contármelo.

que la yarda, la medida de longitud que usan en Estados Unidos y Reino Unido en lugar del metro, tiene un origen desconocido; una de las teorías es que equivale a la distancia entre la punta de la nariz y el pulgar del rey Enrique I de Inglaterra, que habría usado su brazo allá por el siglo X para desempatar disputas comerciales o fiscales. Cuando se murió, le midieron el brazo para no tener que estar desenterrándole. 0,9144 metros. Hay otras teorías. Gracias a un lector, Gregorio, por contármelo. No sabía que hay globos espía en pleno siglo XXI, recuperando una tradición que empezó en 1860 durante la guerra civil en EEUU. En la época de los satélites y aviones no tripulados, países como China están volviendo a usar globos aerostáticos teledirigidos más difíciles de detectar, que flotan por encima de la altura de los aviones, y que llevan integradas cámaras o sensores de todo tipo. Mucho más aquí.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.