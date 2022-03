📩 BOLETÍN | Economía de guerra

Agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Tensión o negociación

Nunca he vivido una guerra y, aunque tiendo a trazar escenarios probables ante cualquier posible problema, acabo por pensar que en los grandes asuntos... todo irá bien. Por eso me cuesta asumir como amenazas reales, y no como un mero juego diplomático, noticias como las de hoy: EEUU asegura que China está dispuesta a apoyar militarmente a Ucrania. La información, que China y Rusia niegan, trasciende mientras precisamente los gobiernos de Washington y Pekín se han visto las caras en Roma para tantear el terreno de una posible negociación.

En paralelo, Ucrania y Rusia han decidido seguir negociando por videoconferencia, sin necesidad de tanto desplazamiento en helicóptero a bosques perdidos de la frontera polaca. En los últimos días han señalado que hay un “progreso significativo” en el acercamiento de posturas. No sabemos todavía qué significa eso. Desde luego no un alto al fuego.

Diario de guerra. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de la muerte de 20 civiles en un ataque con misiles en la zona prorrusa de Donetsk.

¿Qué metes en una maleta cuando sales corriendo de una guerra? Esto.

La desgraciada historia del día es la de la mujer de esta foto, tomada durante el rescate de pacientes tras el bombardeo ruso que impactó en un hospital de Mariúpol.

La mujer ha muerto este lunes. Su bebé tampoco pudo sobrevivir al parto.

Hay periodistas valientes que nos están contando la guerra desde primera línea, o allí donde el sufrimiento se concentra. Y también hay periodistas valientes en la retaguardia, como esta editora de un canal de televisión ruso que, sabiendo lo que le pasaría, se coló en el plató con una pancarta advirtiendo de la ocultación de su propia cadena sobre la guerra. Está detenida.

Economía de guerra

Cualquiera que haya echado gasolina esta semana se ha dado cuenta. Llenar el tanque en España se te puede ir por encima de los 100 euros, y no es el país más caro. Hoy te contamos cómo van los impuestos de carburantes en otros países europeos, la mayoría con cantidades por encima de la nuestra. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea bajarlos (y subir el presupuesto de Defensa).

La inflación es un problema electoral para Pedro Sánchez, que pasado lo peor de la pandemia confiaba en que la recuperación económica le allanara el camino de la reelección en 2023. Un 60% de los europeos teme nuevas políticas de recortes a causa de la guerra.

Feijóo de la jungla

Alberto Núñez Feijóo ha salido de su cómoda sabana de cuatro mayorías absolutas en Galicia y ya está en la selva que supone presidir el PP, un partido en crisis de identidad y en eterna carrera electoral. Se le notan los nervios...

Hoy en el podcast, analizamos los primeros patinazos del nuevo líder del PP.

Que no se te pase

A Inditex se le ha juntado la decisión de salir de Rusia, uno de los grandes mercados del mundo, con la delicada transición en el liderazgo de la compañía. Acuérdate: sale Pablo Isla y entra Marta Ortega, hija de Amancio.

Pandemia . Igual que en un mundo digitalizado poder desconectar es un privilegio, en un mundo donde el coronavirus es endémico también es un lujo poder detectarlo y aislarte para proteger a los tuyos. Hoy quizá haya novedades sobre las normas.

La familia Franco está sueltecita con las demandas, pero no le salen bien. Acaban de perder otro juicio contra los autores de un reportaje que seguían el rastro de la dudosa fortuna del dictador en sus descendientes.

Assange. El Tribunal Supremo británico da vía libre a la extradición de Julian Assange a EEUU. Ahora será la ministra del Interior la que tendrá que autorizar su entrega a un país que le considera un enemigo público por denunciar las mismas barbaridades por las que ahora el mundo condena a Putin.

Todo es política

