Y la lava llegó al mar

Llevamos días calculando cuándo podía pasar y pasó anoche, a las once en punto de la noche, hora canaria. Una de las coladas de lava completó su recorrido desde la boca del volcán de La Palma hasta uno de los acantilados de la isla y se precipitó por una caída de unos cien metros hasta el mar. Ahí empezó a formar "una pirámide dorada perfecta que se está acumulando en la base del acantilado”, cuentan los testigos.

El momento es delicado porque los expertos nos dicen que la lava incandescente, en contacto con el agua del mar, generará unas reacciones químicas en forma de nube tóxica con sustancias nocivas para los humanos, como el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. La zona donde ha ocurrido, conocida como la Playa del Perdido, está totalmente evacuada en un diámetro de dos kilómetros. A ver qué ocurre ahora.

El día no había estado libre de sobresaltos. Otra pequeña nube tóxica se había levantado en parte de la isla cuando una de las coladas de lava ha alcanzado una zona de invernaderos y el fuego ha hecho reacción con los plásticos y los fertilizantes. Los agricultores están resignados.

Pfizerico vs. los bebelejías

Es para coger palomitas y disfrutar, aunque en el fondo el tema no dé para muchas bromas. En el ala dura de la derecha española se están dando guantazos a cuenta de las vacunas. Todo comenzó cuando Santiago Abascal se negó a decir si estaba vacunado en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos. El polémico locutor le echó una bronca por irresponsable y desde entonces él está recibiendo ataques furibundos que le acusan de estar vendido a las farmacéuticas por parte de los negacionistas, que Vox tiene unos cuantos. Le llaman ‘Pfizerico’ y él responde con que ellos son unos ‘bebelejías’. Fantasía.

¿Cuánto falta? Ayer nos preguntábamos en la redacción, de manera casi filosófica pero también práctica, en qué momento del futuro consideraremos que la pandemia ha acabado. “Poco a poco la gente va a ir dejando de usar mascarilla hasta que un día no se la ponga para ir a casa de los abuelos y eso será la nueva normalidad”, comentaba un compañero. “Yo creo que hasta después de Navidades, tendremos el modo-pandemia activado aunque no suban los contagios”, decía otra. “Cuando no se registre ningún fallecido podremos decir que ha terminado”, comentó otro compañero. Y parecía el argumento definitivo pero: “Cuidado, que en Reino Unido hubo un momento en que no había muertos y ahora están otra vez en decenas de fallecidos diarios”.

En fin, paciencia. Por ahora, buenas noticias: estamos ya cada vez más cerca de los 50 casos de incidencia acumulada, la gran frontera para abandonar el nivel de emergencia. El Ministerio de Sanidad ya piensa en la siguiente fase y pide a las comunidades que empiecen a reconstruir la Atención Primaria, tan destrozada.

Y un dato alucinante que nos llega desde EEUU: los asesinatos han subido en ese país un 30% en 2020, el año más duro de la pandemia. ¿Por qué? Todavía tratan de explicárselo, porque durante las restricciones bajaron los crímenes más asociados a la violencia, como los robos. Pero con los homicidios ha ocurrido lo contrario. La tensión acumulada y la falta de recursos para tratar problemas de salud mental parecen ser la clave: la causa más habitual de un homicidio en 2020 fue una discusión que empezó por un insulto. Más detalle.

La socialdemocracia no estaba muerta

Hoy dedicamos el podcast a analizar qué pinta tiene Europa tras la victoria de la socialdemocracia en Alemania. Me ha sorprendido saber que los conservadores han perdido tanto poder en la última década. Lo comentamos con Icíar Gutiérrez y Andrés Gil.

Que no se te pase

Se viene impuesto . Estados Unidos lo convirtió en algo respetable, defendible en foros económicos globales, y ahora los países más modestos vamos asumiendo que es posible: PSOE y Unidas Podemos perfilan un impuesto de sociedades mínimo del 15% que vaya ya incluido en los Presupuestos para el año que viene. Las negociaciones siguen teniendo un escollo: el alquiler.

SMI. Ya está aprobado el nuevo salario mínimo. Si te queda alguna duda, aquí las respuestas.

No se fía. El cuñado de Esperanza Aguirre pide apartar a la jueza del caso que investiga la herencia y la venta a un constructor del cuadro de Goya por parte del marido de la expresidenta. Mírate las novedades.

Camioneros enfurecidos. No todos los días se puede leer un artículo escrito por un camionero británico cabreado con el Brexit. “Cada vez que entro en la UE es un alivio”. Aquí lo tienes.

Hachazo en Vodafone. La compañía ha anunciado el cierre de todas las tiendas propias que mantiene en España, que son 34. Eso implica el despido de 509 personas. Los detalles.

En el capítulo de hoy

Una foto de espaldas. Cómo será el fenómeno fan alrededor de ‘The Last of Us’ para que una sola imagen de la serie basada en el videojuego haya levantado pasiones. Una foto de espaldas, la de ahí arriba, que es como los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey se parecen más a los personajes del juego. Falta mucho para el estreno.

Sex Education no falla. Ojalá una reforma educativa para que fuera obligatorio ver en clase la serie británica Sex Education, un tratado sobre la sexualidad juvenil en forma de comedia facilita. Ojalá no fuera polémico que los profesores lo hicieran al menos por su cuenta. La tercera temporada sigue funcionando como un tiro y ya hay prevista una cuarta.

GAL. Estos días que ando pendiente de cómo va evolucionando nuestro podcast en las diferentes plataformas, me he topado en Podimo (es nuestro patrocinador, pero esto no es una mención publicitaria) con un interesante trabajo en audio del reconocido periodista de investigación Antonio Rubio sobre los GAL.

