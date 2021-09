Ayuso en las Américas: cruzada contra el "indigenismo" y choque con el Papa

Septiembre ha sido para Isabel Díaz Ayuso el mes de los frentes abiertos. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo empezaba con el anuncio de que daría la batalla por el poder interno del PP en la región, un paso adelante que se ha convertido en un pulso mediático contra el presidente de su partido, Pablo Casado. Y lo acaba en una gira internacional por Estados Unidos –con la que se ha ausentado de la convención PP diseñada para reforzar el liderazgo de Casado– donde se ha lanzado a una nueva cruzada contra lo que ha denominado el "indigenismo", al que califica de "nuevo comunismo". En esa nueva guerra cultural que pretende liderar la presidenta madrileña se le ha cruzado también el Papa Francisco, al que Ayuso puso en la diana de sus críticas en unas declaraciones con la Casa Blanca de fondo este martes.

"A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano", dijo la presidenta madrileña en declaraciones a la prensa desde Washington. Ayuso se refería a una misiva que el Papa ha enviado a México pidiendo disculpas en nombre del Vaticano por los "pecados" cometidos por la Iglesia Católica durante la colonización de América. Las de la dirigente conservadora no fueron unas palabras improvisadas, como casi nada de lo que hace, aunque a veces lo parezca. Su equipo de prensa se apresuró a enviar el mensaje casi de inmediato a todos los medios españoles que no la han acompañado en su gira por las américas.

Los ataques contra Bergoglio no son nuevos en la derecha. Desde hace tiempo, el Papa Francisco se ha convertido en el blanco de todo tipo de embates por parte de dirigentes conservadores: por sus propuestas reformistas dentro de la Iglesia, por su formación jesuita y por sus críticas a los poderes políticos y económicos.

Francisco no es el primer Papa que pide disculpas por el papel que tuvo la Iglesia en la colonización europea de América; antes lo hicieron también Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero la misiva enviada a México le ha servido a Ayuso para colocarlo en el centro de sus críticas y realzar uno de los objetivos de su viaje: su defensa de la Hispanidad y del legado español de hace cinco siglos, después de los movimientos revisionistas que están proliferando en toda América.

“El viaje tiene tres patas: una parte económica, una parte política y una parte cultural”, explicaba la propia Ayuso este lunes en una entrevista telefónica con esRadio desde Nueva York. La última, la cultural, la describía así: “Lo que queremos reivindicar es el legado español en América, sobre todo en el momento en el que hay una revisión de la historia, una revisión maniquea no solo por parte del nuevo comunismo que es el indigenismo que está por todo el continente, sino también por parte de algunas tendencias que están provocando que en el propio Estados Unidos se estén derribando estatuas o se esté cuestionando la fiesta del 12 de octubre”.

La cruzada cultural contra el “indigenismo” que pretende liderar Ayuso no ha empezado con su gira por Estados Unidos. La puesta en marcha de la Oficina del Español es uno de los puntales de esa estrategia y también los últimos actos institucionales en los que la presidenta madrileña ha estado con la derecha latinoamericana de Chile, Ecuador o Venezuela. Pero tampoco es un discurso inventado por Ayuso. Es el expresidente del Gobierno José María Aznar desde la fundación FAES quien lleva años detrás de ese discurso cultural contra los movimientos de izquierdas latinos. Y ha sido precisamente FAES quien ha organizado gran parte de la agenda de la presidenta madrileña por EEUU, según aseguran fuentes del PP a elDiario.es.

En todo este entramado por la defensa de la “libertad” en latinoamérica juega un importante papel una red ultracapitalista conocida como ‘Atlas Network’. Se trata de un entramado de lobbies derechistas a nivel mundial que tiene como uno de sus objetivos promover políticas ultraliberales en países en vías de desarrollo. Atlas Network mantiene importantes vínculos con la derecha española. Aznar, a través de FAES, es una de las figuras centrales de esta red, que en los últimos años se ha desplegado por América Latina, donde presiona para que el neoliberalismo recupere la hegemonía en el continente.

En ese triángulo entre FAES, Atlas y Ayuso se encuentra la explicación de la gira de la presidenta por Estados Unidos. Pero también su anterior premio italiano, unas semanas antes. La dirigente del PP viajó recientemente a Milán –en lo que se convirtió en el inicio de su promoción internacional–, para recoger un premio que le otorgó el Instituto Bruno Leoni, un think thank neoliberal que también forma parte de Atlas Network.

La “pata económica”

En todo ese entramado, la defensa de lo ultraliberal y el capitalismo "frente al comunismo" es otra de las "patas" del viaje de Ayuso a EEUU, según ella misma explicó en esRadio. Además de la agenda proHispanidad, que la presidenta madrileña terminará este jueves con una reunión con los congresistas miembros del Caucus Hispano en el Capitolio, la dirigente del PP defiende su viaje como un modo de atraer capital extranjero a Madrid. Para ello, ha realizado una serie de reuniones en los que defiende sus políticas de impuestos bajos frente al Gobierno de Pedro Sánchez, en encuentros con fondos de inversión, con directivos del Washington Post y con el fundador de la agencia Bloomberg.

"Se sorprenden mucho cuando les contamos el modo de vida que nos hemos dado en Madrid de libertad y de impuestos bajos", dijo el martes la presidenta madrileña, que no dudó en contraponer sus políticas neoliberales a las del Gobierno central. "Les cuesta confiar en nosotros desde el punto de vista fiscal, porque perciben a España como un país muy rígido, que no confía en la empresa privada, sabiendo que nuestros vecinos portugueses tienen un régimen mucho más flexible y, por tanto, confiable", añadió. Y a continuación instó al Gobierno a implantar su modelo de impuestos bajos en todo el país.

Su equipo aseguró, unos días antes de poner rumbo a las Américas, que Ayuso iba a mantener un perfil bajo en cuanto a sus ataques constantes a Sánchez: "Allí no está bien visto criticar al presidente, queda de antipatriota", dijeron. Pero la presidenta no ha podido evitar volver a hacer la oposición de siempre desde el otro lado del charco. Su viaje internacional terminará el sábado en Valencia en el día grande de la Convención del PP, donde Ayuso sin duda se hará notar.