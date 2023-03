Las empresas espolean la inflación pero el BCE mira para otro lado

¡Buenos días!

Los márgenes empresariales son los que están espoleando la inflación. El principal problema de la economía, el incremento brutal de precios, está sustentado en unos beneficios espectaculares de las empresas. ¡Atención! Este análisis parte del Banco Central Europeo (BCE). Una exclusiva de la agencia Reuters desvela que los miembros del consejo de gobierno del BCE manejan datos que demuestran que las empresas están sacando provecho de la inflación: los márgenes de ganancias de las compañías han aumentado en lugar de reducirse. Es decir, las empresas han trasladado el aumento de los costes a los precios de venta, mejorando sus beneficios. Los ciudadanos pagan.

En España es así, solo hay que recordar los beneficios espectaculares de las eléctricas y de la banca. Por cierto, dos bancos españoles se han colocado entre los que más ganan del continente europeo: el Santander es el segundo con más ganancias mientras que el BBVA se llega a la cuarta posición. En el siguiente gráfico puedes comprobar el peso de los beneficios de las empresas en la inflación.



Así han contribuido los beneficios y los salarios a la inflación Contribuciones a la tasa de variación del deflactor del PIB (inflación interna, excluyendo los precios de las importaciones) en distintos años Fuente: UCM, a partir de datos del INE



El empuje de los beneficios a los precios provocó las primeras disyuntivas en el seno del BCE alrededor de la agresividad de las subidas de los tipos de interés. Así lo recogen las actas de la última reunión del consejo de gobierno del organismo que dirige la política monetaria en la UE: “Se señaló que las tipos oficiales se estaban acercando a un nivel en el que se necesitaba precaución para garantizar que la política monetaria no se endureciera en exceso”.

Sin embargo, el BCE insiste en su política de incrementos de tipos. El organismo monetario trata de reducir la capacidad de compra de los ciudadanos para que la caída del consumo se traduzca en una rebaja de precios. De momento, esta estrategia no se ha cumplido. Aquí te lo explicamos.

¿Sería posible otra política económica que potenciara la competencia para lograr equilibrar los precios sin que se ahogue a la economía? Sí. ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir el BCE? Los analistas pronostican entre dos y tres subidas más de tipos de interés hasta que se sitúen entre el 3,75% y el 4%, aunque ya hay previsiones que admiten que superen los cuatro puntos porcentuales. La consecuencia más directa es la asfixia económica de las familias con hipotecas, especialmente para los hogares con menos renta, como podemos comprobar en el siguiente gráfico...

El Gráfico







El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido uno de los que ha admitido recientemente la posibilidad de que los tipos de interés alcancen los cinco puntos porcentuales. Aquí te lo explicamos. La política del BCE podría llegar a ser tan restrictiva (el objetivo es que la inflación se quede en el 2%) incluso a sabiendas de que los precios bajarán con fuerza en marzo por comparación con el incremento que tuvo lugar hace un año con la invasión de Ucrania. El IPC (Índice de Precios de Consumo) podría reducirse incluso en varios puntos, desde el 6,1% de febrero.

El efecto directo de esta política monetaria es el aumento del euríbor, el índice que marca el interés de los préstamos hipotecarios. De hecho, está siendo en el mercado de la vivienda donde se empiezan a notar los efectos restrictivos de tipos más altos. El precio de la vivienda cayó un 0,8% en el cuarto trimestre de 2022. Se trata la primera tasa trimestral negativa desde el cuarto trimestre de 2020.

Los tipos de interés más altos también han hecho mella en el mercado hipotecario: diciembre de 2022 ha registrado el primer dato negativo en 21 meses, tanto por número de operaciones como por el importe prestado. Comparado con el mismo mes de 2021, las operaciones se han desplomado un 8,8% y el importe prestado, más de un 9%.

Cada vez que habla sube el pan

Pedimos al Gobierno que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial Andrés Sendagorta — presidente del Instituto de la Empresa Familiar

El Instituto de la Empresa Familiar salía así en defensa de Ferrovial, tras el anuncio de los propietarios, la familia Del Pino, de llevarse la compañía a Holanda, donde se puede ahorrar hasta 40 millones de euros en impuestos por la bonificación total de los dividendos . Con la cantinela de la libertad, ese argumento falaz que solo aplica a determinados colectivos o personas, este lobby trata de imponer el silencio al Gobierno. Para estos empresarios, los ministros se tienen que callar si les parece mal que una empresa, que ha crecido gracias a la obra pública, se marche de España a Holanda.

Eso sí, nada que decir en la Empresa Familiar sobre que Ferrovial duplicara sus pagos a lobbies mientras preparaba su mudanza a Países Bajos.

En elDiario.es hemos examinado la trayectoria de Ferrovial. Por un lado, está Rafael del Pino, su presidente, uno de los ejecutivos del Ibex por designación paterna, tercera fortuna española, que lleva años canalizando sus inversiones a través de Holanda. Por otro lado, hemos publicado el largo historial de litigios y escándalos de corrupción que ha acompañado a Ferrovial en las últimas décadas: desde las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE; al caso Palau, con el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC); pasando por el último problema de corrupción conocido en Polonia, donde han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco.

Ferrovial también cuenta con un largo periplo de conductas anticompetitivas con la manipulación de licitaciones públicas de cientos de millones en España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a la compañía por importe de cerca de 58 millones en tres expedientes. Aún hay más. A la vez que Ferrovial alteraba obras multimillonarias, la familia Del Pino fichó para dirigir su fundación a excargos de las autoridades de defensa de la Competencia.

Ante el revuelo montado, la compañía ha dado marcha atrás en sus declaraciones sobre los problemas de seguridad jurídica en España, unos argumentos que han sido utilizados políticamente por el PP para atacar al Gobierno que han enfangado todavía más la situación.

Por cierto, el Partido Popular -que ha defendido la marcha de Ferrovial, extraño concepto de patriotismo- parece que se ha olvidado de que la Comunidad de Madrid en la que gobierna llevó a los tribunales el plan “premeditado” de los Del Pino para eludir impuestos con la herencia de su padre. Los tribunales le dieron la razón a la Comunidad de Madrid.

Con este historial, el Instituto de Empresa Familiar pide que no se critique a Ferrovial, exige silencio. Es una reclamación muy extendida entre el empresariado, como aquella vez que el líder de la CEOE pidió que no se hablara de ricos y pobres porque “radicaliza” a la sociedad. Pero es que los pobres existen y se merecen que alguien hable de ellos para que se tomen medidas para que dejen de ser pobres...

El Dato

63.079 millones de euros

El equivalente al 5,1% del PIB, es el coste para la sociedad española de la pobreza infantil. En España, un 27% de menores viven por debajo del umbral de la pobreza. La factura es de unos “1.300 euros por persona al año”, según el estudio liderado por la catedrática Olga Cantó y Libertad González para el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Moral y económicamente insoportable. Aquí tienes más datos.

No es el único ámbito en el que hay que seguir trabajando...

Se va avanzando, pero lentamente. Por motivo del 8M hemos hecho una radiografía completa del mercado laboral: los estereotipos de género se mantienen en las profesiones: mujeres a cuidados y hombres a trabajos manuales. En albañilería, construcción, mecánica o transporte, al menos nueve de cada diez personas trabajadoras son hombres, mientras las mujeres son mayoritarias en los empleos ligados al cuidado, la educación y el trabajo en el hogar. Sin embargo, hay casos de práctica paridad, como ocurre en la hostelería o en los agentes inmobiliarios/as, personal contable y en el sector financiero. En esta información tienes muchos datos, gráficos y un análisis de más de 170 profesiones.

El problema es que en pleno siglo XXI todavía hay abusos con los que hay que acabar mediante los tribunales. La Audiencia Nacional ha tumbado una de las maniobras de las empresas para ocultar los salarios por sexos. El juzgado ha estimado una demanda de CGT contra un 'contact center' que se niega a publicar los salarios por sexos de altos cargos, alegando que son pocas personas y pueden identificarse sueldos individuales. La Audiencia Nacional, con el magistrado Ramón Gallo Llanos como ponente, ha obligado a la empresa a facilitar los datos retributivos. Aquí puedes leer la información.

Bien público

¿Puede una sociedad decente aguantar que mueran más de 41.000 personas en el trabajo en las últimas tres décadas? ¿Por qué estamos absolutamente concienciados con los accidentes de tráfico pero parece que aceptamos los accidentes en el tajo? En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta semana un reportaje largo y profundo sobre los accidentes laborales, lleno de datos y propuestas, pero también de testimonios de los familiares que han sufrido la pérdida de uno de los suyos. Porque con las muertes en el trabajo no solo se pierden esas vidas, también se destrozan familias. Un dato preocupante: los percances laborales aumentaron en 2022. Las familias y los sindicatos exigen actuar: “Cientos de personas no vuelven a sus casas y es como si esto no existiera”. Aquí puedes leer el reportaje de Laura Olías, Victòria Oliveres, Raúl Sánchez y Ana Ordaz.

Nos gusta la competencia

