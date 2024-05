La ultraderecha, contra los trabajadores

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? En elDiario.es estamos completamente a favor de la declaración de reconocimiento del Estado de Palestina que ha hecho el Gobierno de España. Es una medida a favor de la paz y la convivencia y contra el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. El mismo día, el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, viajaba a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El viaje de Abascal le va a marcar para toda su vida política. Es relevante y un aviso a navegantes en este momento en el que nos jugamos tanto por las elecciones europeas.

De hecho, en los últimos cinco años la ultraderecha en el Parlamento Europeo ha seguido una estrategia de nacionalismo, xenofobia y rechazo a la transición ecológica, sin dar tampoco soluciones a los problemas que sufren los países de la UE. El partido que lidera Santiago Abascal y sus socios de la extrema derecha se han dedicado esta legislatura a intentar boicotear medidas que podrían incrementar el nivel de vida de los trabajadores españoles.

Luchar contra la brecha de género, mejorar los derechos de los trabajadores de plataformas con una 'ley rider' europea o una norma para reforzar las obligaciones de las multinacionales en el respeto de los derechos humanos son algunas de las iniciativas legislativas a las que se ha opuesto Vox y sus aliados de ultraderecha.

En otros casos, cuando el interés político es evidente, Abascal y los suyos optaron por la abstención para que no se evidencie que están posicionados contra los trabajadores, como fue el caso del acuerdo para fijar un “salario mínimo adecuado” en la UE y reforzar la negociación colectiva. En esta información te damos más datos y explicaciones sobre la posición de la ultraderecha y Vox contra los intereses de los trabajadores españoles y europeos.

Cada vez que habla sube el pan

No es en ningún caso para tirar cohetes... Estamos ante una aplastante mediocridad económica Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular

Es cierto que sacar pecho con que la economía va “como un cohete”, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un crecimiento de 2,9%, es un tanto exagerado, pero lo que no tiene fundamento ni base es responder con que estamos “ante una aplastante mediocridad económica” como ha apuntado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. De las cuatro grandes economías de la UE, Francia y Alemania están por detrás de España, solo Italia ha crecido más desde 2019. Nuestro país, aunque tenga una tasa de paro muy alta, ha superado los 21 millones de empleados y, según corroboró la OCDE, la renta real disponible de las familias sí que supera el nivel de 2019 en promedio.

Cuando no saben dónde asirse, la derecha suele cogerse a cualquier cosa. Ahora es la falta de inversión de las empresas, como si no hubiera habido una pandemia o un crisis de inflación. De hecho, el Banco de España constata que los factores que han limitado la inversión empresarial en España se diluyen. La economía española tiene muchos retos que afrontar todavía, pero desde luego no se acerca a la visión apocalíptica del líder el PP. Aquí te mostramos los gráficos que desmontan el catastrofismo económico de Feijóo.

El Dato

1.865,8 euros por metro cuadrado

Ha sido el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de 2024, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esto supone un incremento del 4,3% hasta marzo y marca el nivel más alto desde 2009. Son datos que coinciden con el primer aniversario de la Ley de Vivienda, que cumple un año con el respaldo del Tribunal Constitucional a la mayor parte del texto. La vivienda sigue siendo un grave problema para las familias españolas. El Banco de España alerta de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza porque los arrendamientos se comen la mayor parte de sus ingresos, mientras que los promotores inmobiliarios advierten de que los precios de la compra de vivienda no van a dejar de subir. Ante esta situación, elDiario.es ha planteado a expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar esta crisis para encontrar arreglo: Aquí puedes leer las soluciones al problema de la vivienda en España.

El Gráfico







Cuando una compañía multiplica sus beneficios por siete, de 2.043 millones a 14.881 millones de dólares, y sus ingresos se incrementan un 262%, hasta los 26.044 millones, en el primer trimestre de 2024 es que está protagonizando un cambio que va más allá de sus libros de cuentas. Es lo que le ocurre a la compañía de semiconductores, Nvidia, liderada por Jensen Huang. Se trata de la empresa líder en la infraestructura clave de la inteligencia artificial que está brotando por todo el mundo y su crecimiento se erige sobre la venta de chips para centros de datos avanzados. En este enlace te explicamos el ascenso vertiginoso del gigante tecnológico, Nvidia.

El furor bursátil tiene también un reflejo en España. Criteria Caixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, se ha reforzado en grandes cotizadas en unas operaciones que superarían los 5.000 millones de euros en la primera mitad de 2024. Por un lado, Criteria ha asumido un protagonismo propio en el devenir de Naturgy y negocia para que los fondos CVC y GIP vendan su 40% de la energética a inversores de Emiratos. Por otro lado, la compañía que preside Isidre Fainé ha comprado el 9,4% del capital social de ACS, convirtiéndose en el segundo mayor inversor en la constructora por detrás de su presidente, Florentino Pérez. Además, se ha hecho con el 3% del capital de Puig, en la socimi Colonial va a pasar del 3% al 17%, y en Telefónica, donde ya controla un 5%, tiene intención de alcanzar el 10% e igualar el peso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conformar un núcleo duro junto al Estado frente al grupo saudí STC, que también roza el 10%. Aquí te explicamos cómo Criteria, el brazo inversor de La Caixa, se convierte en el gran comprador del año.

Entrepreneur

Esta semana tenemos varios candidatos al entrepreneur de la semana. Por un lado, Edith Rodríguez, la mujer más rica de Argentina, ha reforzado el peso de España en el entramado de sociedades que su opaca petrolera, Pluspetrol, lleva años tejiendo en diversos territorios para eludir impuestos. Sus dos empresas gemelas, Petro Andina Resources Spain SL y Petro Andina Spain SL, tienen su sede en las oficinas del despacho internacional Intertrust en Serrano, 41.Comparten domicilio con el entramado montado en los últimos años por otros multimillonarios latinoamericanos sin rostro, los Guillermo Prieto. Con esos activos por 41,3 millones de euros, sin empleados ni facturación, estas dos empresas españolas tienen el 100% de Pluspetrol Uruguay SA. Aquí te contamos cómo la mujer más rica de Argentina usa España para eludir impuestos con su opaco gigante petrolero.

Otro ejemplo de entrepreneur es Teresa Pérez de Madrid, propietaria de una empresa de interiorismo en Pozuelo. Esta decoradora confesó al regulador bursátil de Estados Unidos que a principios de 2023 obtuvo ilícitamente unas ganancias de cerca de 270.000 euros usando información privilegiada sobre una operación corporativa de la que había tenido conocimiento a través del ordenador de su marido, abogado de profesión. Iniciativa no le faltó. En este enlace te contamos la historia de la decoradora que ganó 270.000 euros usando información privilegiada de su marido abogado.

Y finalmente, un viejo conocido de las informaciones de elDiario.es, David Hatchwell. El inversor tuvo que reformular las cuentas de su conglomerado empresarial, la española Excem Grupo 1971, SA, aflorando pérdidas de 2,8 millones de euros adicionales a las declaradas inicialmente, tras una serie de errores contables que motivaron el despido fulminante en 2022 de los directivos del área Financiera. Aquí puedes leer cómo el amigo de Netanyahu y socio de Nacho Cano corrige las cuentas de su grupo empresarial y fulmina al área Financiera.

Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro 'El juego del dinero' (Editorial Península), de Gary Stevenson. El autor, de familia trabajadora, estuvo empleado como trader en Citibank vendiendo y comprando acciones, swaps y otros productos financieros, apostando a que la economía colapse. Un mundo despiadado, donde la avaricia es el principal impulsor para unos jóvenes y unas empresas que se enriquecen con la pobreza del resto del mundo, como explica en su libro. Tras esta experiencia personal, Stevenson abandonó el mundo de los mercados financieros para dedicarse a explicar cómo funciona la economía y luchar contra la desigualdad. Aquí puedes leer una entrevista a Gary Stevenson sobre sus vivencias como 'trader' que recoge en su libro.

Bien público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en enero que España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de que cueste creerlo, el Estatuto de los Trabajadores recogía que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador era motivo de extinción del contrato. Fue el trabajador -José Angorrilla, que ves en la imagen-, el que llevó su caso a los tribunales, que ha acabado con una injusticia que afectaba a personas que además de sufrir un problema de salud eran despedidos de su trabajo. Ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y se “corrige la discriminación”. Aquí puedes leer un reportaje de David Noriega, con testimonios de afectados, sobre cómo la incapacidad no volverá a ser motivo de despido.

Te recordamos que el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en Barcelona, donde contaremos con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Es un evento gratuito y abierto al público, así que no dudes en pasarte a vernos.

¡Buena semana!