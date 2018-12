Arnés Ray de Singing Rock. Para rocódromos o iniciarse en la escalada

Singing Rock fue fundada hace 25 años, en 1992, por dos escaladores checos, y actualmente es una marca de referencia a nivel mundial dentro del mercado de la escalada y la espeleología, aunque también se utiliza muy habitualmente en equipos de protección profesional para trabajos en altura y equipos de rescate. Singing Rock tiene su base en el corazón de Europa, y su diseño y producción se realiza íntegramente en la Republica Checa. Se identifica por ser una empresa innovadora, lo que refleja en sus diseños, con soluciones nuevas y originales, las cuales son patentadas por la propia marca. Además, cuenta con sus propios centros de pruebas y formación para validar sus productos, y todos ellos cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Pero eso no es todo, los productos se someten a todo tipo de pruebas de uso, y todos están certificados y cumplen ampliamente las directivas y normas de la UE, así como los requisitos de mercado de estadounidense.



Singing Rock es una empresa sensibilizada que colabora con numerosas asociaciones, como Escaladores Contra el Cáncer, y está comprometida con el medio ambiente, lo cual es de agradecer. Es un orgulloso miembro de la Asociación Europea para la Conservación del Aire Libre, y promueve la escalada como una actividad saludable “cuerpo y mente”, accesible a cualquier persona en busca de una experiencia de mano de las leyes naturales. Entre sus filas cuenta con numerosos escaladores profesionales, cuyo entusiasmo impulsa las grandes innovaciones, así como una constante mejora de los artículos.



Como ya hemos dicho, Singing Rock está creciendo notablemente y ya es una marca reconocida internacionalmente, tanto por su calidad, como por el constante desarrollo y evolución de sus productos, pero además trabaja incesantemente para mejorar la fiabilidad y la funcionalidad de sus equipos.



PRINCIPALES DETALLES DEL ARNÉS RAY

Pero entrando en materia, este mes hemos elegido de la marca checa el modelo Ray, un arnés diseñado tanto para escaladores principiantes como para la escalada en rocódromos.

Ante de nada apuntar que hemos sometido al arnés Ray a un test muy completo, no solo probando que sus características lo hacen un buen producto para principiantes, sino que además hemos querido llevar al arnés hasta su límite de uso, empezando desde la actividad para la que está diseñado, la escalada para principiantes y rocódromo, a la escalada deportiva de alto nivel (con sus grandes vuelos incluidos), así como en grandes paredes, realizando una actividad de tres días en pared, un verdadero reto para el arnés Ray, y para nosotros mismos…



Lo primero destacar que el arnés está dotado de tres hebillas de ajuste rápido y seguro, lo que nos deja una buena sensación en su manejo y tacto, muy suave en todos los aspectos. El sistema de hebillas Rock & Lock (una patente propia) nos proporciona un ajuste perfecto. El volumen y peso de sus hebillas son mínimos, con perneras ajustables que permiten acomodar el tamaño del arnés a las diferentes fisionomías de las personas, así como hacerlo válido para la práctica de alpinismo, donde esa característica será fundamental.



El modelo Ray está construido con una malla interna que absorbe la humedad y seca rápidamente. Esto lo hemos comprobado de primera mano en nuestra experiencia en pared, tras tres días inmersos en un mar de roca, en los que no nos hemos quitado el arnés en ningún momento, y durante los cuales hemos sufrido todo tipo de condiciones climatológicas, desde calor y sol, a condiciones de humedad extrema y mal tiempo. Por lo tanto, lo hemos podido probar intensamente y es, curiosamente, algo que me ha sorprendido mucho ya que ni durante la escalada, ni por la noche, ni cuando nos cubría la niebla por completo y la hamaca estaba empapada, hemos tenido sensación de humedad. El arnés la absorbía notablemente, lo que lo hace realmente cómodo en todo este tipo de situaciones.



El arnés también cuenta con líneas elásticas traseras de ajuste y sujeción de las perneras, con un cierre de clip, lo que nos será útil a la hora de atender aquellas necesidades poco decorosas y que en pared se pueden convertir en toda una odisea. Un detalle importante...



Cuenta con cuatro portamateriales de cuerda, con capacidad de 5 kilogramos cada uno, quizá un detalle que, acostumbrados a arneses más técnicos, nos hizo dudar un poco, pero también tenemos que

reconocer que están muy bien equilibrados y que el material se mantiene ordenado sin amontonarse, ya portemos unas cintas exprés en escalada deportiva, o llevemos el portamaterial a reventar acometiendo vías en pared. También es de agradecer los puntos de anclaje reforzados, lo que alargará la vida de nuestro arnés.



Sobre la estética, decir que Singing Rock lo comercializa en color naranja y gris, y tiene un peso de 390 gramos, en su talla media, lo que sí que sorprende porque realmente es ligero, muy ligero para el ámbito al que está diseñado.



En definitiva, el modelo Ray nos ha sorprendido muy gratamente, aunque sea un arnés proyectado para iniciación y rocódromo, no se queda atrás en ninguna disciplina. Es muy completo, es cómodo, no acumula humedad, su ajuste es suave y cómodo, y siempre siguiendo unas líneas finas, que hace que pueda ser competitivo por su ligereza. Es un arnés que nos demuestra que los productos orientados a la iniciación no tienen porqué ser bastos ni pesados, sino que pueden ser innovadores y agrupar características que estamos más acostumbrados a ver en arneses más técnicos.

Por lo tanto, un gran arnés que recomendamos para aquellos que se inician en el deporte de la escalada, con el que podréis tanto dar vuestros primeros pasos, como emprender esos primeros proyectos que vendrán después del periodo de iniciación

básico.