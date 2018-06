Arnés Edge de Simond, técnico y ligero

Hemos tenido la oportunidad de probar durante este el último mes el arnés más novedoso de Simond, el modelo Edge. La compañía francesa nos presenta en esta ocasión un arnés de escalada muy ligero (de apenas 290 gramos en talla M), en la línea de modelos como el Ace de Edelrid, cuyo análisis publicamos hace unos días, o el Flash de Camp, también analizado en nuestra versión papel.

Lo primero que nos llama la atención es que viene bien guardado en una riñonera que, podemos utilizar para su transporte, o guardarlo dentro de nuestra mochila de una forma más ordenada.

La sensación inicial al ponerte el arnés es que es realmente cómodo, muy ligero y rápido de ajustar gracias a su cierre con una sola hebilla… con un solo tirón ya está ajustado perfectamente.

La cintura está constituida por dos bandas, una superior y otra inferior, con una espuma de polietileno de alta densidad. Es un arnés cómodo para el peso y concepto del mismo, lo único que hemos notado es cierta molestia en la parte delantera de las perneras tras sufrir una caída o detenerla debido a su estrechez y rigidez.

Por otro lado, cuenta con cuatro portamateriales, los traseros unos centímetros más grandes que los delanteros que, gracias a su dureza y ángulo, nos permiten colocar y sacar las cintas exprés con mucha facilidad. Se comportan de forma muy noble, sin doblarse ni molestar, incluso cargándolos mucho con todo el material necesario para afrontar una escalada en pared desequipada (cintas, friends, mosquetones, etc.)

Las perneras vienen provistas con una cinta elástica en la parte delantera que las ajustan a nuestros movimientos y talla de pierna, otorgándonos total libertad sin agobios. Ni te enteras que lo llevas puesto. Aparte, se unen a la cintura por dos elásticos, independientes uno de otro, en la parte trasera y que, para poder ajustar la altura, tienen un cierre con clip regulable. Esto además nos ayudará para poder hacer nuestras necesidades cuando estemos metidos en faena sin necesidad de quitarnos el arnés, algo muy importante si nos encontramos en una pared grande de varios largos.

Los dos puntos de encordamiento están fabricados en polietileno, bastante resistente, para proporcionar mayor durabilidad en una zona tan delicada en la que, por regla general, mueren todos los arneses. Así mismo, el anillo ventral es amplio y permite la utilización de forma cómoda de todos los aseguradores y de mosquetones de diferentes tamaños.

En resumen, Simond nos presenta un producto muy técnico y especializado, que es además muy compresible para transportar, ligero y muy cómodo, ya que una vez puesto parece que no llevas absolutamente nada encima.

También destacable que se comporta muy bien al cargarlo y la resistencia es más que aceptable para un arnés de este peso. Huelga decir que el fuerte de este tipo de productos no está en la comodidad y durabilidad, lo mismo que si compramos un Ferrari no podemos esperar que gaste poco. Pero como indicamos, nos ha encantado para escaladas de pared y alpinismo muy ligero y rápido, obviamente no para colgar durante horas en un largo de A3. También es recomendable para deportiva de alto nivel en la que el día del encadene queramos llevar el menor peso posible e ir cómodos. A nuestro juicio, uno de los mejores productos de la marca a un precio en línea con su política.