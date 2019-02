Mochila Spindrift 14 de Mammut

Mammut no es una marca desconocida en el marco alpino, y no sólo por ser oriunda de Suiza, el país alpino por excelencia, sino más bien por la extrema calidad de sus productos.

En esta ocasión nos presentan una mochila específica de esquí de montaña…

Y tan sugerente e innovadora, que se llevó el premio en la pasada Ispo Awards en la categoría de mochilas dentro del segmento de deportes de nieve.

Éste puede ser suficiente motivo para que nos convenza, pero mejor verla en detalle.



En este test la marca suiza ha vuelto a sorprendernos por su ingenio y detalles. La Spindrift 14 es una mochila que, sin duda, hará las delicias de los esquiadores de montaña minimalistas, pero que a la vez quieren un material que les dure varias temporadas.





Seamos sinceros desde un principio, la Spindrift 14 es una mochila pensada en su uso por y para el esquí de montaña… Punto. Y además, el modelo de 14L en concreto, para actividades que no exijan llevar demasiado material. Los 14 litros dan para lo que dan, y uno de los problemas del esquí de montaña es que hay determinados complementos que ocupan mucho por sí sólo, como son los crampones o la pala. Por otra parte, su cubicaje tan exiguo de 14 litros está muy bien aprovechado gracias a sus estudiadas formas y al acceso mediante cremalleras.

Creada para resistir las condiciones más extremas en la montaña, la Spindrift 14 garantiza unos niveles de protección y resistencia máximos.



Pero vayamos por pasos… Lo primero que nos llamará la atención es la forma de la propia mochila. Casi podríamos pensar que estamos ante una mochila “abrazante” de las de correr por el monte. Y ahí desde luego, está uno de los “trucos” de esta mochila. Nos abraza de una forma absoluta, resultando de una comodidad insultante, a la par que consigue que se pueda acceder a los bolsillos laterales sin ningún tipo de contorsión.



Una cosa que tenemos que tener claro es que no se trata de una mochila extremadamente minimalista, ni excesivamente ligera, ni ultratécnica para carreras de esquí de montaña. Pese a que se “vende” o publicita como una mochila que no hace falta quitarse para usar nuestros complementos, la realidad es que, para coger los crampones, por ejemplo, sí que es necesario.

Por el contrario, el resto de detalles sí que son exactamente iguales que una mochila de competición: podemos guardar las pieles, colgar los esquís o los bastones en ella sin moverla de los hombros.

No obstante, con un peso de 760 gramos, se trata de una mochila bastante pesada para su capacidad. Eso se traduce en una robustez increíble, y unos detalles pensados para aguantar las más duras condiciones y penosos porteos.



Comenzaremos la descripción de la Spindrift por las hombreras, punto esencial de las mochilas por ser donde se descarga sobre el cuerpo la mayor parte del peso de la misma. Éstas son anchoas para repartir la carga. Levan un acolchado grueso y moldeable para el perfecto ajuste a nuestra forma de los hombros, y son regulables en longitud para adaptarlas a nuestro cuerpo. Poco más se puede decir de las hombreras, y poco más se les puede pedir, pues cumplen a la perfección su cometido, incluso con la mochila totalmente cargada con material pesado y esquiando fuerte con ella puesta.

Con el tensor pectoral regulable en altura terminaremos de ajustar las hombreras perfectamente a dicha zona.

Un detalle muy útil que tiene la banda pectoral es un silbato integrado en la pieza de cierre que nos puede sacar de un apuro. También tiene un pequeño bolsillo donde se escamotea una rejilla, pensada para llevar una botella de hidratación.

Otro detalle a tener en cuenta son los “porta-bastones”, colocados estratégicamente en su lateral derecho, entre la hombrera y el cinturón.



El cinturón lumbar no es ancho… es anchísimo, y con un acolchado de alta densidad muy consistente que evita torsiones y desgarros, además de ser muy confortable. El ajuste es perfecto, y aparte de descargar gran parte del peso de la mochila de los hombros, consigue que, esquiando, la mochila sea solidaria a nuestro cuerpo, evitando que se nos desplace en los virajes con facilidad.

Dispone de dos bolsillos porta-material, uno a cada lado del cinturón, en el que cabe lo que no está escrito. Y no es exageración. Caben las pieles, el móvil, unas manoplas, unas gafas… Para colmo, tiene unos bolsillos de malla donde podemos llevar aparte los geles o barritas.



Y ahí es, en esos bolsillos, en el izquierdo concretamente, donde se esconde la “joya de la corona”, un chaleco-peto de material cortavientos que no ocupa absolutamente nada, y que evita que nos dé el aire en el pecho. Eso es innovación sin duda. ¡Seguro que se le ocurrió a alguien que lo usa habitualmente en sitios fríos!



La espaldera, al igual que la parte interior de las hombreras, está forrada de un agradable material textil, que incluso cuando vayamos en camiseta con tiempo cálido, no nos rozará. Envolvente, esa es la definición perfecta. El ajuste es muy preciso y proporciona una comodidad excelente, permitiendo movernos con total libertad, incluso realizando un esquí agresivo, manteniendo el peso muy equilibrado y pegada a nuestra espalda.

En los porteos de tablas notaremos, asimismo, incluso con viento que tiende a movernos a nosotros, no solo a la mochila, con lo cual evitaremos en sitios delicados esos “zarandeos mochileros” que si nos pillan por sorpresa pueden darnos un buen susto, o disgusto, al perder el equilibrio.

El cuerpo de la mochila es de forma piramidal, bastante ancho en la parte baja, y muy estrecho en la parte alta.

Dispone de un compartimento principal donde podemos transportar cómodamente el kit PS para aludes (Pala, Sonda), unos crampones y la prenda de abrigo. Cuando decimos cómodamente, nos referimos a sobre la espalda. Porque antes de meter todo hay que comprobar que cabe y no reventar la cremallera.



Separado de ese compartimento hay uno secundario en la espaldera, donde va el hueco para la bolsa de hidratación y se puede meter algo pequeño que no abulte mucho, tipo manoplas o forrillo.

El compartimento principal se abre mediante una resistente cremallera estanca con un tirador sobredimensionado para poder ser utilizado con guantes sin problemas, y dispone del mayor espacio de la mochila. El secundario, mediante una pequeña cremallera de doble cursor.

En la parte inferior encontramos otro minúsculo bolsillo, pero relleno. En su interior hay una rejilla cuya misión es ser usada para portar el casco u otro tipo de material en la parte frontal de la mochila, enganchada con dos presillas a sendos cordinos en los laterales.



La Spindrift nos ofrece además doble porta-piolet. El sistema de fijación del piolet o bastones es del tipo clásico de lazo inferior con velcro arriba. Para mayor comodidad y ajuste, dependiendo de la longitud de las herramientas, podemos desplazar los velcros en longitud con las bridas que tiene para tal efecto.



Los porta-esquís consisten en una potente correa, reforzada con goma, que nos permitirá transportar nuestro material encajándolo en ella, y amarrándolo firmemente en la correa de la hombrera derecha, totalmente regulable.

En definitiva, la Spindrift 14 nos parece una mochila muy práctica y cómoda para su uso en esquí de montaña en actividades que no requieran el porteo de lo que no sea el material básico.

El ejemplo perfecto de uso de esta mochila es el deporte que se está imponiendo en las estaciones de esquí y alrededores, el “skimo” o “speedfit”, donde lo único que se busca es el disfrute del esquí de montaña sin mayores complicaciones. Bueno, sin descartar excursiones ligeras en las que sólo se desee portear lo imprescindible, ajustando el material a la mínima expresión.

El equilibrio a la hora de movernos porteando nuestras herramientas está garantizado. Además, es una mochila de una robustez incontestable, y con unos detalles pensados al máximo para el disfrute del deporte en montaña. Así que nos parece una mochila muy buena para actividades ligeras de jornada de esquí de montaña e incluso para tenerla como mochila de “pista” si se tiene previsto dar el paso algún día al foqueo.