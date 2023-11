Cuerda auxiliar Rap Line Protect Pro Dry 6mm de Edelrid

La polémica está servida amigo, “dejemos que el fuego arda…” Sin duda, así podríamos comenzar este test. Una prueba en torno a un cordino semiestático de 6 “miserables” milímetros que aguanta al menos 2 caídas UIAA en uso gemelo, y además alguno lo usa en simple por ahí…

Un cordino muy fino y ligero, de un diámetro psicológicamente negativo para prácticamente cualquier montañero, alpinista y/o escalador, especialmente si son más bien “pesados”... Son solo 6mm que, desde la marca Edelrid, todo un referente en el mundo de lo vertical, te garantizan que en uso en gemelo (dos cuerdas chapadas a la vez) te aguanta 2 caídas UIAA. “Lo imposible hecho realidad”.

La presentación

En la ficha técnica nos proporcionan los detalles y prestaciones que son muy similares a los de cualquier cuerda, si no fuese porque no aparece la fuerza de choque, sino la de resistencia mínima a la rotura.

Especificaciones técnicas:

Certificación: cordino.

Diámetro: 6 mm.

Material: aramida/poliamida

Resistencia mínima a la rotura: 10 KN.

Caídas UIAA: 2 uso en gemelo.

Alargamiento estático: 6%.

Peso: 31 g/m.

Acabado: Dry.

Medidas: 30, 40, 50, 60, 70. 100 y 200m.

Norma: EN564.

El cordino de fábrica viene plegada en aros, tipo bobina, ya que hay que desplegar la cuerda vuelta a vuelta, y en el sentido correcto si no queremos que se nos líe.

La cuerda viene perfectamente marcada en los 2 extremos con las normas de certificación que la amparan, tipo de uso certificado, longitud y fecha de fabricación.

Así mismo, el centro está perfectamente marcado con un vistoso tramo de color negro sobre el llamativo color de la cuerda que hace que por muy sucia que la tengamos veamos con facilidad dónde está ese crítico factor.

Decimos crítico porque una gran cantidad de accidentes de escalada y montaña se hubiesen podido evitar con un sencillo, a la par que correcto, marcado del centro de la cuerda, tanto en rápeles como en vías más largas de la mitad de la cuerda. Y resulta que este cordino está especialmente pensado para usarlo en esa situación.

La vida útil, como la mayoría de firmas, la marca en 10 años si no tiene alguna situación que aconseje jubilarla antes. Lo bueno es que en caso de almacenamiento puede llegar a 14 años, así que un punto más a su favor.En caso de caída de primero se debe desechar inmediatamente.

Tacto

Una de las cosas que nos sorprende al desplegar por primera vez la cuerda es que “no” tiene un tacto recio y rígido. Lo normal en material que contiene aramida es la falta de docilidad, pero este cordino marca la norma contraria y es muy dúctil y maleable. Evidentemente, el uso de guantes con el Rao Line está más que recomendado, dada su extrema delgadez y posibilidad de quemazón en la piel y/o escape del mismo.

Usos

Vamos a dejar claro para qué lo recomienda la marca:

Rápel.

Izado de material.

Ahora vamos a dar muestra opinión sobre para qué es útil, sabiendo lo que tenemos entre las manos, sus limitaciones, y los riesgos que puede generar su mal uso:

Rápel.

Izado de material.

Tránsito puramente glaciar.

Aseguramientos potenciales en recorridos sin bordes cortantes.

Rutas en las que pudiese hacer falta asegurar algún paso de escalada o destrepe.

Lo que está claro es que la madeja ocupa un volumen mínimo tanto si va en bandolera alrededor del cuello como dentro de una mochila. Y del peso, qué decir, ni te enteras que llevas una cuerda de 60 metros, poco más de 1.5kg.

La caída

La caída es el factor clave de la escalada, y el que no pensamos probar si no ocurre accidentalmente, cosa que no hemos tenido la mala suerte de sufrir durante el test.

La resistencia mínima a la rotura certificada es de 10KN. El cuerpo humano, muy ligeramente por encima de esa cifra, se puede “destruir” por dentro.

Curioso es que la norma UIAA-109 sobre cabos de anclaje marca esa cifra de 10KN como el impacto máximo puede recibir el usuario. Y así lo han hecho con este cordino, aumentar mucho su resistencia y ajustar la fuerza que podamos sufrir en caso de caída. Un equilibrio digno del increíble I+D+I que se gastan en Edelrid.

Uso en escalada

Como hemos dicho, en caso de tener que trepar de primero con ella debemos usarla como si de cuerdas gemelas se tratase, chapando con los 2 cabos todos los seguros.

Evidentemente, si son tramos de trepada sin posibilidad de protección, como se puede ver en alguna de las imágenes, lo mismo nos dará llevarla sola o acompañada, ya que la caída es al suelo directamente.

Para asegurar al segundo o segundos, si existe la mínima posibilidad de borde cortante o que se queden colgados, el uso deberá ser en doble.

Su uso en simple queda reservado a aseguramientos potenciales que impliquen un mero apoyo ante una caída en terreno simple y sencillo.

Asegurando y rapelando

La realidad es que Edelrid informa en la ficha técnica que los aseguradores a usar son los Microjul, Megajul y Micro Mago 8 solamente, todos de la propia marca.

Evidentemente, con 6mm, con cualquier cesta y menos aún un 8 normal, el tema corre que se las pela y puede quemar las manos o guantes con facilidad si se va el tema de las manos, valga la redundancia.

En nuestro test lo hemos probado satisfactoriamente con el nudo dinámico UIAA, en su versión simple y dinámico de freno (doble UIAA), con el Jigajul y con el ocho en modo lento y agujero pequeño, así como con algún micro 8 de otras marcas.

Eso sí, siempre con el debido respeto y precauciones, ya que existe un riesgo muy alto de error en el frenado.

Nudos de unión

Edelrid refleja en la ficha técnica el nudo “cola de vaca” directamente.

En caso de duda, y con diámetros muy diferentes, el ocho enfrentado o el clásico pescador son otras opciones. En mi caso, si el diámetro es claramente superior, uso un pescador doble con la cuerda y triple con el cordino. ¡Miedoso que es uno!

Uso de bloqueadores

La ficha técnica no discrimina ningún tipo de bloqueador de leva y/o dientes.

Resumen

Desde nuestro punto de vista, creemos que el cordino auxiliar Rap Line Protect Pro Dry 6mm de Edelrid es claramente una evolución del material brutal y se convierte en una cuerda con las restricciones legales de homologaciones y certificaciones que obliga el sistema y las condiciones de uso de cada uno (aficionado, profesional, entre amigos, guiando, etc.), e incluso podríamos usar como cuerda gemela siendo conscientes de sus limitaciones.

Desde luego, no aconsejamos su uso indiscriminado en cualquier situación y mucho menos por personal que no esté perfectamente cualificado para saber cuándo, cómo, dónde o con quién usarla.

Sí que pensamos que es un cordino perfecto para tránsito puramente glaciar, ya que al ser muy estático y poder usarse con cualquier tipo de bloqueador de leva y/o dientes proporciona mucha fluidez en el rescate en grieta.

Por supuesto, el complemento perfecto para usarla como cuerda auxiliar y recuperar el petate, por ejemplo, o escalar en simple y poder rapelar a máximo de cuerda.