Cintas exprés de escalada y alpinismo Simond Edge

Lo primero en lo que me fijé al tener en mis manos las cintas exprés de escalada de Simond Edge es en el diseño de los mosquetones, y es que se sale de los patrones que estamos acostumbrados a ver al introducirse el gatillo sólido en hendidura como si de un mosquetón de alambre se tratara. A priori facilita la inserción de la cuerda y, al ser de nariz recta, no choca con nada, aunque implica ser un poco limpio para que no se acumule suciedad en la hendidura.

Con un color lima llamativo podemos encontrar las cintas en las tres longitudes más habituales: 13-19 y 25cm.

Los mosquetones

El mosquetón que va a la chapa es recto, de color lima, gatillo sólido y cierre Spider que es como Simond ha denominado la terminación asegurando una manipulación sin enganches en cualquier situación.

El inferior, por el que introducimos la cuerda, es curvo, de color gris oscuro y con fijador al mosquetón de goma exterior para evitar movimientos indeseados a la hora de chapar.

En ambos mosquetones encontramos la certificación CE y la UIAA cumpliendo los certificados: EN 12275:2013 y UIAA 121:2018, lo que nos asegura que cumplen perfectamente los estándares para poder utilizarlos en escalada con seguridad.

Con un perfil en H aligerado y refuerzos en los extremos tienen un diseño actual cuidado y resistente. No presentan muescas ni estrías en la superficie para evitar que se deslice en la mano, pero se agarran firmemente sin problema. En el gatillo si que presentan una ligera estría para que no se resbale al ser presionada con el dedo.

En el extremo que va respectivamente a chapa o cuerda en función del mosquetón encontramos una pequeña hendidura para guiar la cuerda hacia el punto de máxima resistencia.

Sin destacar en ninguno de sus tres valores de resistencia, cumplen perfectamente presentando unos reseñables 9KN con el mosquetón abierto.

La resistencia a la apertura del gatillo curvo es ligeramente más fuerte que la del recto siendo ambas muy compensada para la función requerida. No cuesta insertar el mosquetón en la chapa ni la cuerda en el mosquetón, pero dificulta el “whiplash”.

Datos técnicos

21KN en el eje mayor (el mínimo es 20KN).

7KN en el eje menor (el mínimo es 7KN).

9KN de resistencia con mosquetón abierto (el mínimo es 7KN).

Están compuestos en un 99% de aluminio y 1% de acero inoxidable.

La cinta

La cinta es ancha y bien dimensionada, con un cosido consistente y bien reforzadas las terminaciones midiendo 25mm de máximo ancho. Son 100% poliéster, pensadas para un uso continuado en escalada deportiva dénde este material presenta más dinamismo que la poliamida o dyneema.

Cumplen la EN 566 que nos asegura 22KN de resistencia y, al igual que el mosquetón que va a la pared, son de un intenso color lima para distinguirlas bien.

Las podemos encontrar en tres medidas: 13 - 19 y 25 cm de largo. Para un uso habitual lo normal es tener más de 13 que son las más usadas, y alguna de 19 y 25 para los pasos con resalte o formas donde no quede bien la de 13cm.

El fijador

El fijador es 100% Poliuretano termoplástico y viene colocado por el exterior con el logo de Simond. Nos permite fijar el mosquetón anodizado curvo que va a la cuerda con la cinta para evitar posturas indeseadas y cumple su función perfectamente. No ha sufrido desgaste aparente en el uso de las pruebas.

El análisis

Aunque en el título de su web las definen para escalada y alpinismo, y se pueden usar sin problemas en ambos ámbitos, están más orientadas a la escalada deportiva, tanto por el material, como por el diseño de los mosquetones que buscan más la resistencia y durabilidad.

Tras mosquetonar en innumerables ocasiones, el mosquetón sorprende gratamente. Efectivamente el diseño spider no se engancha ya que básicamente no tiene casi nada con lo que engancharse al presentar unas terminaciones muy rectas.

Se nota que están pensados para utilizarse con asiduidad y notamos detalles muy de agradecer como el ensanchamiento en la cinta en la zona inferior para facilitar su agarre y sujeción en la mano reduciendo la tirada en longitud no rectilínea o la hendidura en el gatillo del mosquetón recto para que no se resbale al abrirlo para meterlo en la chapa.

Se chapa con facilidad, y la nariz recta facilita la inserción sin engancharse, al igual que al introducir la cuerda se guía muy bien hacia el refuerzo del eje mayor donde mejor funciona el mosquetón.

La única pega que veo a este diseño es para el que sea un poco “guarrete” con el material ya que puede acumular suciedad con facilidad, aunque también se elimina rápidamente.

El diseño en H aligera los mosquetones y los otorga buena resistencia, pero en el rango de precios en el que se mueven las cintas podrían ofrecer algo más de resistencia sobre todo en su eje mayor y menor para estar en la horquilla de la competencia.

Conclusión

Estamos ante unas cintas exprés completas y duraderas que seguro que nos proporcionarán muchas horas de escalada deportiva con seguridad. No destacan especialmente ni en resistencia ni peso ni precio frente a otros productos similares de la competencia, pero ofrecen un conjunto muy compensado con buenos acabados y buen material destacando en el conjunto las buenas sensaciones al chapar que trasmite la forma spider del mosquetón, principalmente el superior.

Especificaciones

Mosquetones spider con resistencia 21-7-9KN (Eje mayor, menor, abierto respectivamente).

Cintas en 13-19-25cm de largo con 25mm en su lado más ancho.

Fabricado en Eslovenia.

Peso y precio

13cm -> 101 gramos Precio: 18,99 euros.

19cm -> 107 gramos Precio: 19,99 euros.

25cm -> 114 gramos Precio: 20,99 euros.