Calzado de aproximación Sulfur S MS de Tecnica

Nos encontramos ante una zapatilla técnica de aproximación preparada para progresiones por terrenos complicados como crestas, vías ferratas y, como su descripción indica, aproximaciones a actividades.

He tenido la oportunidad de probarla en una amplia variedad de terrenos como las placas de granito de La Pedriza, vías de grado asequible en La Cabrera o aproximaciones en Gredos.

Todos ellos, lamentablemente, más secos de lo que deberían estar en esta época del año, pero nada que no solucionen unas largas caminatas por Pirineos donde he quedado sorprendido por su buen comportamiento en terreno húmedo y resbaladizo en los senderos arcillosos de los bosques de hayas navarros.

En ferratas aportan una comodidad muy placentera al cargar el peso en los escalones de hierro al tiempo que permiten cantear con soltura si hay que pisar piedra, y en los cresteos permite pisar con seguridad en superficies poco agradables.

Construcción

Consta de una carcasa moldeada alrededor de una horma anatómicamente específica que se amolda muy bien a pies “difíciles”, como el mío de empeine alto y horma más bien estrecha. Su empeine en tejido balístico resistente y liviano se ajusta muy bien a varios empeines ya que sigue los patrones de agujeros y cordones de los pies de gato clásicos, permitiendo un ajuste pormenorizado de toda la longitud del empeine.

Más bien pronadoras, con sujeción lateral en la zona del puente, nos permite llevar la zapatilla con poca tensión en el día a día o tensar los cordones y ajustar bien para multiplicar la precisión y el apoyo. Contorno con malla muy resistente a la abrasión y puntera reforzada de goma para resistir los canteos y apoyos de punta en trepadas y pasos de escalada.

Lleva una plantilla Ortholite muy cómoda con un alto nivel de transpirabilidad.

Cuenta además con un enganche trasero robusto y reforzado para poder transportarlas colgadas de un mosquetón en el arnés cuando nos pongamos los pies de gato.

Tras usarlas con calor y temperaturas cercanas a cero grados he constatado que son bastante calientes aún en su versión sin Gore-tex. A 30 grados puede que excesivamente calurosas para mi gusto.

Suela

La suela es todo un conjunto de tecnología. Semirrígida, pero sin ser incómoda, consta de un agarre de arco de goma con dientes de Vibram en la zona anterior al talón para un mejor agarre en zonas resbaladizas de crestas o los peldaños de vías ferratas. Probadas en zonas arcillosas húmedas me ha sorprendido las poquísimas derrapadas.

La goma Vibram Megagrip nos asegura una adherencia y duración más que reconocida, y los tacos multidireccionales, la adaptación a todo tipo de terrenos. La puntera de escalada que abarca todo el radio permite unos canteos firmes y seguros que nos aportan gran precisión en las losas, repisas y bordes.

Si algo vamos a notar nada más ponérnoslas es la amortiguación y sensación de flotación que viene de su entresuela con dos áreas de diferente densidad que protegen y dan amortiguación al talón con EVA, al tiempo que la placa TPU Edge Frame propicia la transición suave a la punta.

El que suscribe, con calcáneo y astrágalo tocado de aterrizajes poco convenientes, agradece mucho ese plus de confort que otorga y que te hace no sentir los cantos de las piedras al tiempo que te regala un plus de comodidad en las bajadas.

Análisis

En las ferratas aporta la comodidad de pisar los escalones como si lleváramos una bota, pero sin perder toda la flexibilidad que otorga el llevar el tobillo libre.

Bajando sujeta muy bien la puntera sin llegar a tener la sensación de ir clavándose las uñas en pendientes inclinadas que tanto cansa al pie. Con una horma estrecha como la mía es muy complicado encontrar una zapatilla que agarre el pie lateralmente sin que moleste el empeine, pero gracias a la amplia variedad de ajuste en la zona de la lengüeta se adapta muy bien y si me la aprieto bien se hace uno la zapatilla con el pie, dando mucha seguridad en la bajada y olvidándote del uso de botas en la mayoría de situaciones habituales de aproximaciones y trepadas.

En las subidas por pedrera o trepadas donde hay que usar la adherencia de la goma su comportamiento es impecable, permitiendo una progresión segura. Además, no se aprecian signos de desgaste prematuro en la suela tras pasar muchas horas en terrenos agresivos como el granito.

Importante también, el tejido es fácil de lavar y cepillar si se ha ensuciado facilitando su mantenimiento.

Conclusión

Zapato de aproximación técnico muy cómodo, robusto y con pinta de duradero con el cual, gracias a su talón acolchado, parece que vas “flotando” sobre las piedras al tiempo que otorga una gran precisión en los canteos, aproximaciones y vías “asequibles” de escalada.

Una apreciación subjetiva mía es que son “demasiado formales”. De hecho, las podemos llevar sin destacar demasiado en paseos urbanos. Unos toquecillos naranjas en el modelo “graphite BS Orange” es el único toque de color y, para los que gustamos de ser poco discretos se podría mejorar enormemente suministrando unos cordones naranjas opcionales que le den un toque extra de color.

Peso: 792 gramos la pareja en talla 42.

Precio: 189,95 euros.