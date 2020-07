Pies de gato Nitro de Ocún

Después de testar, tanto en papel como en online, muchos productos de la marca checa Ocún en Campobase, podemos asegurar que es toda una referencia en cuanto a productos de escalada se refiere.

Nacida en la República Checa en 1998, en un principio desarrollando pies de gato, y posteriormente arneses, crash pad, y demás material que, poco a poco, ha ido adquiriendo fama y prestigio gracias a su calidad, funcionalidad y diseño.

Ocún tiene un gran equipo de técnicos, ingenieros, diseñadores industriales, expertos en material y responsables de calidad que consiguen con su fabricación íntegra en Chequia unos artículos de primera calidad en toda la gama de productos que ofrecen como marca.

El control de calidad por parte de la marca nos parece excepcional y hemos de decir que en todos los productos probados hasta ahora no hemos encontrado ningún error de manufactura, esto no quiere decir que no los tenga, pero que el margen es mínimo, lo tenemos claro.

En esta breve introducción a la marca, queremos resaltar por qué vemos en Ocún un referente en cuanto al producto de escalada se refiere. Pero sobre todo, destacar su línea de pies de gato, donde podemos asegurar que tiene varios modelos en el top del mercado sin lugar a dudas.

Dentro de los modelos de pies de gato que hemos probado y entrando ya en esa valoración, el pie de gato Ocún Nitro es un producto de grandísima calidad.

Análisis

El Ocún Nitro es un gato concebido en principio para la escalada de Boulder y en menor medida deportiva, aunque nosotros también nos lo hemos llevado a vías de pared con largos de dificultad y nos ha dado un buen resultado, siempre y cuando en las reuniones nos los quitemos, claro está.

Como hemos dicho el Ocún Nitro es un gato con un diseño orientado a la práctica del Boulder, tiene un ajuste excelente y un diseño muy agresivo, ideal para escalar en pequeños cantos o apoyos.

En parte, para obtener esta combinación, el Ocún Nitro tiene una tecnología llamada 3-Force System que consiste en un refuerzo desde la base de la articulación de los dedos hasta la zona del arco plantar que da una estabilidad excepcional al gato en pequeños apoyos sin revirarse.

Otra mejora sustancial del pie de gato a la hora de poder escalar y apoyar en cantos muy pequeños, es una plantilla 2D Soft insertada en la puntera que le da rigidez suficiente para poder descansar el peso en ella sin problema y que unido al 3-Force System anteriormente mencionado, da como resultado un gato muy, muy estable en pequeños apoyos de escalada de dificultad.

Es un gato claramente asimétrico y blando que se adapta a nuestro pie como un guante. De echo, la lengüeta elástica que lo cierra hace que se nos ajuste como un calcetín perfectamente a nuestra anatomía.

El conjunto se cierra con una tira de velcro que termina de acoplar el gato a nuestro pie sin fisuras ni huecos.

Tanto el talón como la puntera, encajan a la perfección en nuestro pie sin dejar huecos molestos ni espacio sin ocupar.

Sorprende, aunque es marca de la casa, la comodidad en un gato de estas características. Ocún consigue una vez más desarrollar un producto muy técnico con una comodidad excepcional, para ello, eso sí, hay que acertar con la talla, pero una vez conseguido nos llevaremos muchas alegrías con estos gatos.

El tallaje va desde el 4 al 13 UK (36,5 al 45 europeo) y está diseñado para un tipo de pie mediano o estrecho. Pero avisamos, Ocún da una talla pequeña, así que hay que tener cuidado en este punto para no pasarnos.

La suela que utiliza es una CAT rubber 1.5, 4mm que nos ha dado un magnífico resultado en caliza teniendo muy buena adherencia. Es una suela muy blanda por lo que en granito nos ha funcionado peor ya que se deterioda con rapidez y en placas muy duras no nos transmite las mismas buenas sensaciones que en caliza. Aunque insistimos que en el computo general, es una buena suela con un funcionamiento mucho más que correcto y que en vías o bloques de dificultad de caliza, va perfecta.

Como resumen, el pie de gato Nitro de Ocún es un producto muy técnico orientado principalmente para el bloque o la deportiva de dificultad. Un gato excepcionalmente cómodo pero con un gran ajuste que hacen de él uno de los mejores gatos del mercado en su segmento.

En definitiva, una gran elección si quieres escalar duro. El peso, unos 210 gramos en talla 42.