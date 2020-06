Vibram V-Trail 2.0, la evolución de las clásicas FiveFingers

En primer lugar, y antes de entrar en detalles, apuntar que las Vibram V-Trail 2.0 son una versión más potente y reforzada de las clásicas FiveFingers. Las V-Trail son unas zapatillas de carrera de montaña, sí, pero en su mínima expresión, con una suela exterior resistente y muy flexible, y una parte superior duradera y repelente al agua.



Las Vibram V-Trail 2.0 responden perfectamente al concepto de calzado minimalista desarrollado desde hace ya algunos años en las carreras por aquellos que pretenden aproximarse tanto como es posible a la idea de correr descalzo. Huelga decir, que este no es un producto para todos los corredores, ya que si no estamos acostumbrados a este tipo de calzado y nos ponemos a correr de la noche a la mañana con él es posible que desarrollemos algún tipo de lesión o molestia. Para ello es recomendable comenzar a usarlas poco a poco hasta que nuestros pies, y toda la amalgama de tendones, músculos etc., se adapten a una nueva “forma” de correr.







Suela Megagrip

Vibram es uno de los principales fabricantes de suelas del mundo, y de hecho podemos encontrar sus diferentes productos en todo tipo de calzados, desde botas de alpinismo o trekking, a zapatillas o pies de gato, y en todas las principales y más importantes marcas del mercado del outdoor. En el caso de la V-Trail 2.0 nos encontramos con una suela de gran calidad muy, muy resistente y de un grosor considerable. La firma italiana continua con su compuesto Vibram Megagrip, un material presente en muchas de las zapatillas y botas de montaña que actualmente se comercializan con lo que ha sido testado de sobra en numerosas ocasiones desde hace años.



A nuestro juicio, esta suela se comporta excepcionalmente bien en múltiples superficies, tanto secas como mojadas, y mantiene una buena durabilidad en el tiempo. Las V-Trail 2.0 tienen un dibujo en la suela formado por pequeños tacos triangulares de unos dos milímetros situados muy juntos, lo que evita zonas desprotegidas y hace que sea mucho más cómoda la pisada.



Como es evidente, estamos ante una zapatilla absolutamente plana sin ningún drop y con un grosor total de 7 milímetros, de los cuales cinco son de la parte externa Megagrip y dos pertenecen a una plantilla interior no extraíble de goma EVA.

Parte superior

En cuanto a la parte superior que forma el calzado, nos encontramos con el típico diseño de FiveFingers, con todos los dedos por separado que, en un principio, es chocante y debemos adaptarnos tanto a la hora de ponernos el calzado como a su tacto y sensación ya que todos estamos acostumbrados al calzado habitual con todos los dedos del pie agrupados.



La parte superior está formada por una mezcla de poliéster y elastano muy ligero que recoge fantásticamente el pie dando sensación de seguridad y firmeza. Gracias al sistema de cordones rápidos, y la suave parte superior del antepie, todo queda muy ajustado y con la presión distribuida de manera uniforme por todo el pie.

El tejido es grueso, elástico y muy resistente como hemos apuntado con anterioridad, lo que ayuda a darnos esa sensación recia y de seguridad, y otorgando al conjunto una resistencia muy notable al agua.

La flexibilidad del conjunto es muy elevada, lo que unido a un peso mínimo de 180 gramos hacen de ella una definición exacta de lo que es el calzado minimalista.

Nuestras impresiones

Siendo un calzado para un usuario muy específico, es cierto que a la vez puede llegar a ser muy versátil en cuanto a su uso.

Como zapatilla de montaña la encontramos muy ligera, y para el tipo de calzado que es, muy cómoda. La resistencia del conjunto es elevada, siendo un producto que aguanta las pedreras y enganchones con zarzas sin problemas.

Algo que nos ha llamado la atención es que las V-Trail 2.0 son muy estables, lo que sumado a su notable ligereza, nos permitirá movernos con rapidez por montaña, tanto en senderos como en pedreras. Además, a pesar de lo que pudiera parecer, tiene una muy buena amortiguación gracias a la suela Vibram de 5 mm y la plantilla de 2mm de EVA.



El diseño de la FiveFinger nos permite tener una sensibilidad absoluta en el pie con una alta precisión en la pisada, casi como si fuéramos descalzos completamente ya que nos permite abrir y flexionar los dedos del pie de forma independiente. El peligro que tiene es que podemos darnos un golpe en alguno de los dedos de los pies con mayor facilidad que con el calzado convencional, así como sufrir algún tropiezo, pero bien es cierto que una vez que estamos acostumbrados a su uso, esta es una posibilidad bastante remota.

Como hemos anotado anteriormente, el ajuste del calzado en la zona del antepie y la calidad de la goma hacen de ella una zapatilla estable y cómoda que nos permite trepadas por terrenos accidentados. Nosotros la hemos usado en zonas de crestas, e incluso escaladas muy fáciles de III y IVº y nos han ido fantásticamente con una adherencia excepcional. Es cierto que en las bajadas echamos de menos una mejor tracción, algo debido principalmente a que la disposición del taqueado es casi en una sola dirección.



Pero como hemos dicho, la hemos utilizado intensamente durante un mes y medio en diferentes situaciones, desde carreras por pistas y pedreras, hasta trekkings o aproximaciones a vías de escalada, y el resultado ha sido muy bueno una vez que el pie se acostumbra a este tipo de calzado tan peculiar y minimalista.

En definitiva, las Vibram V-Trail 2.0 son una opción muy especial y diferente, pero a la vez es un modelo idóneo para todos aquellos que quieran apostar por la línea de calzado minimalista para las actividades en montaña. En nuestra opinión es un calzado muy recomendable.