Alex Txikon, Núria Picas, Ferran Latorre y João Garcia presentan el documental de Sea to Summit

Ha llegado el esperado momento. Sea to Summit presentará el próximo jueves 12 de julio un documental que no dejará a nadie indiferente. Alex Txikon, Núria Picas, Ferran Latorre y João Garcia son los protagonistas de este cortometraje que transcurre en un contexto 100% Sea to Summit y que saca el lado más personal de cada uno de estos cuatro grandes deportistas.

El tráiler se presentó durante el estreno de la película Everest, un reto sobrehumano del alpinista Alex Txikon, la última incorporación al equipo de embajadores de Sea to Summit.

El lugar escogido para llevar a cabo la expedición que recoge el documental fue Sierra Nevada. Los deportistas compartieron una experiencia que hace honor al nombre de la marca, partiendo del nivel del mar y acabando en la cumbre. Además de las reflexiones y vivencias de los protagonistas, el film recoge paisajes e imágenes que no pasarán desapercibidos entre los apasionados de la montaña y el aire libre.

Durante el evento del próximo 12 de julio, tras ver en primicia el documental y compartir experiencias y anécdotas con Alex Txikon, Núria Picas, Ferran Latorre y João García, los asistentes podrán entrar en el sorteo de material de Sea to Summit, la marca australiana especialista en equipamiento y accesorios para amantes de la montaña, los viajes, la naturaleza y los deportes de agua. El evento es gratuito, y se debe confirmar asistencia enviando un e-mail (indicando nombre y apellidos de los interesados) a: comunicacion@esteller.com