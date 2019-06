Arranca la Copa de España de Escalada en dificultad

El próximo fin de semana el Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda se convertirá una vez más en el epicentro de la escalada a nivel estatal con una doble prueba de la Copa de España de Dificultad.

El sábado 22 de junio se disputará la prueba juvenil que este año incluirá una nueva categoría: la sub 14, que se sumará a las ya habituales sub 16, sub 18 y sub 20. Todos aquellos que se acerquen a Climbat La Foixarda disfrutarán gratuitamente del espectáculo de la escalada a manos de jóvenes. Entre ellos Henoc García y María Paredes, campeón y subcampeona del Mundo Infantil.

El domingo 23 de junio tendrá lugar la prueba en la categoría absoluta, donde los mejores escaladores del territorio nacional se disputarán hacerse con el liderazgo de la Copa 2019. Entre los nombres que suenan con fuerza en la competición absoluta tenemos a Javier Cano, Simón Padín, Maja Jonjic, Álex Hernández, quien encadenó su primer 9a hace solo unos pocos días, o la joven subcampeona de España de Bloque 2019 Aida Torres.

Sergio Verdasco, Gerard Rull y Pol Palau serán los encargados de diseñar y equipar todas las rutas de escalada de esta primera cita del circuito.

La prueba está coorganizada por Climbat, Partner Oficial de la Federación y la propia FEDME, cuenta con el apoyo de grandes marcas como como Adidas Five Ten y Entre-Prises que hacen posible el evento con su aportación como patrocinadores, y colaboradores comoTendon, Ocun, Petzl, Singin’ Rock, Osprey, Climbskin, Edelride, Goya, CSD y el Ajuntament de Barcelona.

La Copa de España de Escalada 2019 está compuesta de 3 pruebas:

Prueba 1 - Centro Municipal de Escalada Climbat La Foixarda: el sábado 22 y domingo 23 de junio.

Prueba 2 - Centro Municipal de Escalada Climbat La Foixarda: el sábado 7 y domingo 8 de septiembre.

Prueba 3 - Centro Comercial X-Madrid Climbat, en Madrid: el sábado 12 y domingo 13 de octubre.

Climbat y Entre-Prises son dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y pioneras en su sector. Esta última mostrará su valía una vez más en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 con la instalación de sus muros.