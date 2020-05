Yvon Chouinard escribe una carta motivacional con motivo de la pandemia

El pasado 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, Yvon Chouinard, fundador de la marca Patagonia, escribió una carta inspiradora dirigida a todos los miembros del movimiento “1% for the Planet” con el fin de motivarles en este momento de crisis mundial debido a la emergencia sanitaria y con la invitación a mantener la guardia alta ante los problemas igualmente evidentes que afligen a nuestro planeta.

Desde 1985, Patagonia ha donado el 1% de sus ventas a la protección y restauración del medio ambiente y natural. Se han destinado más de 89 millones de dólares en efectivo, así como otras donaciones en material a grupos de activistas ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, que trabajan para marcar la diferencia en sus respectivas comunidades locales. En 2002, el fundador de Patagonia, Yvon Chouinard, y el propietario de Blue Ribbon Flies, Craig Mathews, crearon una organización sin fines de lucro para alentar a otras compañías a hacer lo mismo.

“1% for the Planet” es una alianza entre compañías que han entendido la necesidad de proteger el medio ambiente. Estas empresas son conscientes de que las ganancias y pérdidas están directamente relacionadas con la salud del medio ambiente y están preocupadas por el impacto socio ambiental del sector en el que operan.

Al asignar el 1% de las ventas netas anuales a grupos activistas de protección ambiental, los miembros del “1% for the Planet” tienen la oportunidad de influir concretamente en el estado de las cosas. Y se benefician de otras ventajas: la satisfacción de difundir una mayor responsabilidad corporativa en la comunidad empresarial y el reconocimiento, apoyo y protección de los consumidores, conscientes de que valoran un compromiso serio con el medio ambiente.

El texto de la carta de Yvon Chouinard dice así:

“Nunca he celebrado el Día de la Tierra. Siempre pensé que toda esa atención en un solo día nos distraería de la necesidad de actuar todos los días a favor del planeta.

Pero, estos son tiempos extraordinarios. Esta pandemia nos muestra claramente que si posponemos lo que hay que hacer, la situación se volverá contra nosotros. Sabíamos desde hace mucho tiempo que habría una pandemia mundial y no hicimos nada. Hace décadas que conocemos el calentamiento global y no hemos hecho nada. Tenemos que elegir actuar.

Los miembros y los partners sin fines de lucro del “1% for the Planet” han tomado esta decisión. Y hacerlo en estos tiempos no es fácil, pero es lo correcto. Cuando Patagonia se ha enfrentado a tiempos difíciles en el pasado, como en el que estamos ahora, lo último a lo que habríamos renunciado habría sido nuestro 1%. Se trata del coste que hay que pagar para hacer negocios en este planeta. No es filantropía, es una necesidad absoluta para nosotros que vivimos en la Tierra. Es lo contrario de no hacer nada.

Es igualmente importante que sigamos unidos. Una lección que aprendí es que esta pandemia definitivamente nos confirma que no estamos aislados. Los problemas que enfrentamos ahora deben abordarse de manera global y solo pueden ser resueltos por personas que trabajan juntas y que permanecen juntas ante las dificultades, como cualquiera en la comunidad “del 1% for the Planet”.

Por lo tanto, quédate allí, mantén el rumbo y recuerda que esta comunidad es importante en estos momentos anómalos y en cualquier otro momento”.