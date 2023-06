F.Epis x Millet, una colección que rinde homenaje a las ascensiones históricas

La firma francesa Millet ha presentado la línea de camisetas F.Epis x Millet en colaboración con el artista Federico Epis. Unos modelos pensados para optimizar el confort de los escaladores en entornos calurosos, y que lucen unos grafismos en una gama tricolor que ilustran distintas ascensiones memorables de la historia del alpinismo.

El artista

Federico Epis es un artista italiano residente en Milán. Se dedica sobre todo a crear elementos visuales de tipo outdoor y aventura, añadiéndoles una mirada vintage, pero siendo al mismo tiempo innovador y contemporáneo. Se inspira a diario en la naturaleza y las actividades de aire libre, aunque también alimenta su creatividad a partir de nuevos lugares, nuevos colores y nuevos ambientes.

Define sus ilustraciones como “cinemáticas” que intentan lograr la mayor profundidad de campo posible. Aunque su estilo sea único y moderno, los artistas italianos Antonio Ligabue y Fortunato Depero son, entre otros, fuente de inspiración para sus obras.

Su pasión inagotable por el diseño lo ha llevado a orientarse hoy en día hacia el arte digital, como podemos ver en la cubierta que celebra los 100 años de Millet para la revista de outdoor ThePill. En ella figura Walter Bonatti al pie del Cervino en febrero de 1965, unas horas antes de lograr la primera invernal en solitario por la cara norte. Una ilustración muy especial para el artista italiano, como nos cuenta él mismo:

“Crecí en las montañas cercanas a Bérgamo, justo enfrente del Monte Alben, donde Walter Bonatti comenzó su trayectoria de alpinista. Por ello, ha sido un auténtico placer trabajar con una antigua foto suya procedente del archivo de Millet”.

F.Epis x Millet

A raíz de la publicación aparecida en la revista ThePill, en 2021, Millet comenzó a colaborar con Federico Epis para crear una gama exclusiva de camisetas destinada a su colección primavera-verano 2023. El artista elaboró tres grafismos que ilustran tres hazañas alpinas distintas, a partir de pinturas digitales. Al ser un creador de formación tradicional, se impuso la condición de mantener la impresión de pintura, incluso aunque no se hiciera a mano.

Para crear esta colección, Federico Epis comenzó por reproducir la foto de la ascensión de Bonatti y más tarde se inspiró en la misma para reconstituir otros dos momentos grandes del alpinismo: las ascensiones de Reinhold Messner y Yannick Graziani, de las que Millet tenía imágenes en su archivo fotográfico. Cooperar para rememorar estas ascensiones históricas y rendir homenaje a las hazañas de los tres alpinistas ha sido una brillante oportunidad para Millet y Federico Epis. Gracias a su colaboración han logrado aunar arte, diseño y conocimiento alpino para lanzar estas camisetas exclusivas. Una colaboración siempre enriquecida por nuevos desafíos y aventuras, en línea con el ADN de la marca.

Este año nuevamente, el artista realizará en exclusiva para Millet otra portada de ThePill, el número 61 especial de trail running que dedica una mirada profunda a la campaña “Millet Up For Anything” y el lanzamiento de la colección de trail running. ¡Pero eso no es todo! Una cita con Federico Epis está programada para el 3 de septiembre durante el Maga SkyMarathon en el stand de Millet: 4 cumbres: Menna, Arera, Grem, Alben, rutas técnicas, adrenalina y la posibilidad de conversar con Federico en pleno Val Serina, el lugar donde nació su pasión por el aire libre y la aventura.

La camiseta Millet X Epis TS SS

Esta camiseta para hombre, con sus interesantes motivos a tres colores, inspirados en fotos antiguas y obra del artista italiano Federico Epis, está confeccionada con algodón orgánico y poliéster reciclado. Es ideal para mostrar en cualquier circunstancia tu pasión por la montaña. Con el confort incomparable del algodón orgánico, ofrece la resistencia que le aportan las fibras sintéticas, así como una rápida evacuación de la humedad. Su corte clásico de cuello redondo y manga corta, así como su material extensible y muy suave hacen que sea una prenda perfecta para que la lleves a diario o durante tus actividades deportivas.

PVP: 40 euros.