Ceruti, sobre la prórroga del cierre de Santander por COVID: "Cumpliremos lo que nos digan y no coartaremos la libertad de los ciudadanos ni un milímetro más"

Ante la decisión del Gobierno de Cantabria de prorrogar hasta diciembre el cierre perimetral de Cantabria y los municipios por la pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento de Santander ha vuelto a manifestar su disposición a cooperar pero no a ir 'un milímetro más' en cuanto a la restricción de la actividad económica se refiere.

Sanidad propondrá a Revilla la prórroga del cierre perimetral de Cantabria y sus municipios

Saber más

El portavoz del equipo de gobierno PP-Cs, Javier Ceruti, ha indicado que el Ayuntamiento cumplirá estrictamente lo que se disponga pero que no implantará medidas adicionales que puedan afectar a la "economía social", vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo y los ingresos económicos de las familias.

"Nuestro criterio es muy sencillo: (haremos) lo que nos digan las autoridades sanitarias. Nunca haremos menos de lo que nos digan y tampoco coartaremos de los ciudadanos ni un milímetro más de lo que nos digan. Lo digo por si hay gente a la que molesta que se siga haciendo lo que la ley y las autoridades sanitarias con todo su conocimiento permiten hacer".

Para el equipo de gobierno el equilibrio entre sanidad pública y economía social es "difícil" por lo que no se irá más allá de lo que se disponga.

"En este difícil equilibrio en que estamos, entre sanidad pública -no saturar los servicios- y economía social, -no dejar a la gente tirada sin ingresos y en la calle-, cumpliremos estrictamente. Está siendo pacífica la relación bilateral con la con la Consejería de Sanidad y estamos cumpliendo todas sus exigencias. Cumpliremos lo que nos digan y no coartaremos la libertad de los ciudadanos ni un milímetro más", ha concluido Ceruti.