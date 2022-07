Jim Kerr, cantante de Simple Minds: “Podemos estar llegando al final del rock como estilo de música, o eso parece”

Jim Kerr (Glasgow, 1959) lleva cuatro décadas sobre los escenarios y no tiene intención de bajarse. Para el vocalista y líder de Simple Minds la música es un estilo de vida y mantiene la ilusión del primer día. Trabaja en un disco nuevo y en los próximos meses tiene cerrados cerca de 80 conciertos. Junto a su amigo y compañero Charlie Burchill encabeza un grupo legendario, que ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y que aparece en todas las listas como una de las formaciones más reconocidas de la historia de la música, pero se sigue reivindicando como “una gran banda de directo, por encima de todo lo demás”.

Simple Minds protagoniza este martes la segunda jornada del festival Magdalena en Vivo

Saber más

Este martes recalan en Santander, dentro de su gira ‘40 Years Of Hits’, como uno de los mayores atractivos del cartel del festival Magdalena en Vivo. Reconoce que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, y se atreve con una predicción sobre el futuro cercano: “Podemos estar llegando al final del rock como estilo de música, o eso parece”, lamenta. A pesar de todo, se muestra orgulloso de lo conseguido hasta ahora y promete nuevas canciones. “Si no nos deleitásemos con nuestro trabajo, no seguiríamos, pero seguimos disfrutando con la música. Esto es lo que hacemos, eso es lo que somos”, defiende. “Nos sentimos afortunados de haber podido estar ahí cuando el rock era tan popular”.

Cuarenta años ininterrumpidos de carrera y un nuevo disco cada tres años, más o menos, no parece el ritmo habitual de trabajo hoy en día. ¿Nunca se siente cansado?

Bueno, ¿qué es un ritmo de trabajo normal? [Ríe]

Creo que menor que el suyo...

Cuando empezamos hace 40 años pensamos que sería genial intentar ser una banda y vivir de todo esto. Es lo que queríamos tener y lo hemos conseguido. Lo seguimos disfrutando y se mantiene esa ilusión. Simplemente, continúa. Si no nos deleitásemos con ello, no seguiríamos, pero seguimos disfrutando con la música. Esto es lo que hacemos, es lo que somos.

Podríamos decir, aunque sea políticamente incorrecto actualmente, que la historia de Simple Minds empieza con el tabaco, ¿no?

Bueno, sí, puede decirse así. Quiero decir, en realidad empezó con una relación de amistad entre Charlie Burchill y yo. Nos conocimos en la calle cuando teníamos ocho años. Todo el mundo vivía en las calles, entrábamos y salíamos de las casas de los demás. Recuerdo el día en el que Charlie cogió la guitarra que su madre había conseguido gracias a los cupones de tabaco... Era un asunto importante porque no conocíamos a nadie que tuviese una guitarra, una guitarra española, concretamente. En unas pocas semanas, Charlie aprendió a tocar, ya se sabía todas las canciones, todos los hits, y era increíble. Claro que no estábamos pensando en montar una banda entonces, pero su pasión por la música empezó ahí y la mía también, poco tiempo después. Pero sí, podría decirse que si ella no hubiera hecho eso y no le hubiera dado la guitarra, yo estaría conduciendo un taxi...

Somos una gran banda en directo. Por encima de todo lo demás, eso es lo que somos Jim Kerr — Cantante de Simple Minds

Hay matrimonios que duran menos que su relación con Burchill, ¿cuál es el secreto?

Somos muy afortunados de llevarnos bien de una manera tan genuina. Simplemente encajamos. Tenemos diferentes territorios y no pisamos el terreno del otro. Él es guitarrista, yo soy cantante. Él se encarga de la música, yo escribo las letras, no colisionamos. Tenemos roles diferentes, aunque supongo que nos parecemos mucho en el sentido de que tenemos la misma pasión por la música, la misma cantidad de energía. Compartimos una visión similar. Por supuesto que tenemos discusiones y desacuerdos de tanto en tanto, pero la realidad es que nos llevamos bien y esa es la verdadera razón de que continuemos inspirándonos mutuamente.

¿Qué clase de música atrae su curiosidad en la actualidad?

Bueno… Nuestra música. Pasamos mucho tiempo con ella. Claro que seguimos escuchando las canciones que nos han inspirado desde el comienzo, como David Bowie, The Velvet Underground, Roxy Music, The Doors... A todas esas personas las seguimos teniendo presentes, pero en realidad lo que más escuchamos es lo nuestro. Siempre estamos trabajando en ideas nuevas y eso implica estar comprometidos con nuestra propia música prácticamente todo el tiempo, pero el gusto musical es bastante amplio y disfrutamos muchos estilos.

Quizá algún grupo español…

Me temo que no [ríe]. Me encantaría decir que sí, pero lo cierto es que no. Vivimos en Italia y conocemos bastantes grupos de allí, pero siento mucho decir que no sé mucho de España.

Curiosamente participó en el último Año Jubilar Lebaniego y ahora va a estar en el Año Jacobeo. ¿Tiene alguna clase de relación especial con estos santos en España?

[Ríe]. Creo que ha sido suerte. Es una coincidencia simpática pero siempre está bien tener a los santos de tu parte. Es bueno tenerlos cuidando de ti aunque sea más una coincidencia que un acto intencionado [ríe].

¿‘Villa Angela’ es el sitio al que va a encontrar un universo lejos de la incansable industria musical?

Sí que lo es, pero también lo es Escocia. Cuando termino un disco hago senderismo, escalada, voy a lugares silenciosos, que me dan paz. Es la alternativa a todo el caos de las giras y esas cosas que también me gustan, pero necesito tener un balance entre las dos para sobrevivir.

¿Qué puede encontrarse en ‘Direction of the Heart’?

Estamos muy emocionados con ello. Ya sé que con cada nuevo álbum tienes que decir que estás ilusionado, pero en este caso estamos realmente emocionados. Tiene canciones pegadizas con un buen balance entre el estilo clásico de Simple Minds y al mismo tiempo es de alguna manera contemporáneo. Sentimos que es el un capítulo nuevo y positivo en el libro de nuestra historia. Lo que nosotros pensemos es una cosa, pero lo importante es la reacción de la gente cuando lo escuche, así que estamos deseando que llegue el momento de presentarlo.

Es bonito formar parte de la historia de la música, pero creo que es un poco diferente ahora porque no parece que haya tantas bandas de rock nuevas en Europa Jim Kerr — Cantante de Simple Minds

La revista NME Magazine lo incluyó entre los cien músicos más influyentes, ¿qué siente ante una distinción así?

Es un bonito cumplido. Ya sabes, como te he comentado previamente, a nosotros nos influenciaron artistas y bandas que también han inspirado a otros grupos. Nosotros ahora inspiramos a otros, y es una buena noticia. Es bonito formar parte de la historia de la música, pero creo que es un poco diferente ahora porque no parece que haya tantas bandas de rock nuevas en Europa. Podemos estar llegando al final del rock como estilo de música, o eso parece. Así que simplemente nos sentimos afortunados de haber podido estar ahí cuando el rock era tan popular.

Post punk, electrónica, pop, new wave, rock... Ha pasado por varios estilos a lo largo de su carrera. ¿Se ve más reflejado en alguno de ellos?

Somos una banda para escuchar en directo. Eso es lo importante. Somos una gran banda en directo, de eso estoy seguro. Por encima de todo lo demás, eso es lo que somos.