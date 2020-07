M-Clan: "No participo en la política de confrontación, me niego a hablar de bandos y de la cultura de bandos"

Después de dos años de descanso más que merecidos, M-Clan se planteaba este 2020 como un año para retomar el contacto con sus fans a través de una gran gira de vuelta. Pero la pandemia llegó y, como todos, tuvieron que cambiar sus planes. Sin embargo, desde el momento en el que se impuso la nueva normalidad, esta banda murciana con más de 20 años de historias a su espalda decidió que era hora de volver a compartir su música.

Este miércoles estarán en Torrelavega ofreciendo un concierto acústico dentro del ciclo 'Viva la Vida' para demostrar que tener sello propio es la mejor inversión dentro del mundo de la música. Para que expliquen esto y muchas cosas más, eldiario.es ha hablado con Ricardo Ruipérez, el guitarrista y compositor del grupo, en una entrevista entusiasta y reflexiva a partes iguales.

¿Cómo afrontan esta vuelta a los escenarios en la nueva normalidad?

Solo vamos Carlos Tarque y yo, y tenemos unas medidas de seguridad bastante grandes como que al camerino no pase nadie, intentamos también no relacionarnos mucho... Ya hace un par de semanas estuvimos en Barcelona, por lo que el concierto de Torrelavega no será el primero. Pero vamos, que en 2016 ya hicimos una gira parecida a esta en formato acústico y con aforo reducido, y es muy bonito también.

Precisamente para este año tenían programada una gran gira de vuelta tras un descanso de dos años… ¿Cómo han cambiado vuestros planes?

Teníamos pensado grabar un disco este año, pero debido a este problema esto se compondrá para el futuro. Y de momento vamos paso a paso y viendo cómo se desarrolla esta vuelta a la normalidad. Vamos con planes que se vayan a desarrollar en los próximos dos o tres meses.

Representáis al rock español de los 90 y seguís teniendo un hueco en la industria musical actual, ¿cuál es el secreto?

Creo que el tiempo va a nuestro favor. Siempre hemos sido un grupo de largo recorrido que no se ha preocupado mucho ni por las modas ni por dar demasiados vaivenes. Y simplemente seguimos nuestro camino, hacemos nuestros discos y nuestras giras cuando lo creemos conveniente. Tenemos nuestro público y lo intentamos cuidar y mantener y creo que lo hacemos de una forma seria y honesta y la gente a la que le gusta la música se da cuenta.

Pero sí que es verdad que ahora parece que hay muchas modas... Es un poco como lo que era la canción del verano, pero ahora siendo la canción del año, y eso como artista no te crea una fidelidad por parte de los que te escuchan.

Hace unos días Ana Belén recogía un premio y decía que quería reivindicar con él el valor de la cultura contra aquellos que la desprecian. ¿Por qué cree que hay políticos que toman el camino de casi odiar a la cultura?

Creo que es un poco inherente a nuestra educación... Cuanta más educación se tiene más abierto se está al mundo de la cultura, al mundo del arte y a las diferentes percepciones de la vida tanto socialmente como políticamente y como culturalmente. Cuanto más viajes y más conozcas, más sabes cuál es el alcance de todo y lo grande que es el mundo.

Sin embargo, cuanta menos educación tengas, más ignorante eres, más te quedas en lo tuyo y rechazas lo desconocido. Y creo que va un poco por ahí, por que quizá ellos prefieran la ignorancia. Pero la cultura es lo que le da el sentido a un país y a la historia, porque no se nos puede olvidar que conocemos la historia a través de la cultura… Negar el mundo de la cultura es negar tu propia existencia, y me parece que los que hablan mal de la cultura se delatan a ellos mismos.

¿Considera que la izquierda siempre ha estado más ligada a la cultura como mantienen algunos?

Yo no participo en la política de confrontación, me niego a hablar de bandos y me niego a hablar de la cultura de bandos. La cultura es cultura para todo el mundo.

La canción 'Carolina' ha sido cuestionada por ser machista. ¿Qué opina de eso? ¿La volvería a escribir?

La letra de 'Carolina' es una ficción y me parece que esto ya es rizar el rizo. Hay gente con demasiado tiempo libre porque cuando uno hace ficción, todo lo demás queda sobreentendido.

Por otro lado, no sé si la volveríamos a escribir porque cuando uno escribe canciones no lo hace a la carta, sino que escribe lo que le sale en ese momento. Y hay que tener esa libertad para escribir canciones porque si no estamos arreglados. Tu compones para ti, y si le gusta al público pues mejor, pero no haces canciones para el público.

¿Cómo ha pasado la cuarentena M-Clan?

Pues Tarque estaba confinado en un sitio y yo en otro, y hemos ido haciendo algunas cosas como darle a algunas canciones el formato acústico, tocarlas en redes... Y aprovechar el tiempo todo lo posible dentro de lo que se podía hacer, porque con los medios que teníamos no se podía hacer demasiado. Ahora estamos esperando a ver si tenemos suerte y podemos salir pronto de esta situación.

¿Lo que hemos vivido con la pandemia nos ha cambiado?

No nos ha cambiado ni nos va a cambiar. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y ahora hay que echarle el freno al personal porque esto si no va a ser Sodoma y Gomorra, que en España tenemos nuestro carácter de socializar, beber... Y ahora hay que ser un poco más responsables.

¿Cómo ve el futuro de M-Clan?

Pues poco a poco. Ahora de momento vamos a hacer esta gira, a ver si hay suerte y se puede terminar sin alteraciones en el calendario. Pero el futuro ni idea. No tenemos prisa, creo que nos lo hemos ganado.