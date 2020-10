Los partidos no se ponen de acuerdo ni para el Santander que quieren: del Rucandial de PRC a las 'supermanzanas' del PSOE pasando por la autoexclusión de Vox

Desde el desarrollo del parque empresarial de Rucandial hasta la lucha contra el cambio climático mediante un nuevo urbanismo, pasando por la autoexclusión de Vox de los debates y el silencio del equipo de gobierno, los partidos vuelven a evidenciar su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre el futuro Plan General de Santander más allá de vaguedades y planteamientos que se remontan a legislaturas anteriores o se proyectan hasta mediados de siglo XXI..

El PSOE reclama la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en Santander

La mesa de partidos que se ha celebrado este lunes en el Colegio de Arquitectos congregó a cuatro de los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento de Santander. Vox no ha acudido porque no consiente que el concejal de Urbanismo de Ciudadanos, Javier Ceruti "dé o quiete la palabra cuando más le conviene", máxime cuando, ha añadido, no había prevista inicialmente una mesa de partidos dentro de las rondas de debate que se han llevado a cabo estos meses.

Sin Vox, y con Partido Popular y Ciudadanos que no han hecho públicas sus conclusiones, los partidos de la oposición PRC y PSOE siguen cada uno por su carril poniéndose solo de acuerdo en expresiones como "calidad urbana" o "ciudad habitable".

La regeneración de los barrios, más espacio para el peatón y más corredores verdes, y un nuevo modelo productivo a través de un gran parque empresarial en Rucandial como motor de desarrollo y generador de empleo son las apuestas del Grupo Regionalista de Santander para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El PSOE ha expuesto prioridades como la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica; la regeneración urbana y la vivienda pública; la incorporación de "la mirada de las mujeres" y el consenso como "principal garantía de seguridad jurídica".

La visión del PRC

El portavoz regionalista José María Fuentes Pila, ha expuesto que se trata ahora de mejorar el urbanismo existente, ampliando y optimizando los espacios públicos, recuperando y renovando áreas, eliminando barreras urbanísticas, aumentando la conectividad en los diversos modelos de movilidad y transporte y mejorando e incrementando la "calidad urbana de la ciudad" ya que "Santander debe mirar de frente al mar y no de espaldas a los santanderinos".

Para Fuentes Pila, la idea básica es pensar políticamente en el horizonte de la ciudad para establecer las bases del área metropolitana, "un cambio de rumbo que permita hacer de la capital de Cantabria una ciudad productiva, abierta y plural", ha sostenido.

El modelo de ciudad del PRC incluye la rehabilitación del Cabildo, la integración del frente marítimo, la regeneración y rehabilitación de espacios en la zona Castilla Hermida-Barrio Pesquero, la transformación del Parque Litoral Norte en reserva verde y la integración del área periurbana en el área metropolitana.

Además, los regionalistas apuestan por un nuevo modelo productivo a través de un gran parque empresarial de I+D+i en Rucandial junto a la ampliación del Pctcan y el Centro logístico de La Pasiega como "proyecto clave" para que el Puerto de Santander siga creciendo.

La visión del PSOE

El concejal de Urbanismo del Grupo Socialista, el arquitecto Javier González de Riancho, ha defendido "un PGOU que marque el mismo horizonte de la transición ecológica, que es el año 2050". En este sentido, ha subrayado que será "importantísimo" incorporar una estrategia de adaptación al cambio climático y de resiliencia ante la subida prevista de los niveles del mar "con la ventaja de contar con predicciones a corto (2030), medio (2050) y largo plazo (2100)" elaboradas por el Instituto de Hidráulica (IH).

Asimismo, ha abogado por la redefinición del suelo productivo, para "preparar a la ciudad" ante el "escenario de descarbonización y transición justa que no deje a nadie atrás", y ha apuntado que será "clave" la "gestión del metabolismo urbano", con una apuesta por la economía circular, la eficiencia energética, la reducción de emisiones contaminantes y la producción y consumo de proximidad.

El edil del PSOE ha incidido en el potencial patrimonial ecológico, histórico y paisajístico de la Costa Norte para que tenga una "adecuada transición" de la vivienda unifamiliar a la ciudad consolidada, con una "elevada potencialidad de las huertas no sólo como uso recreativo sino como modelo sostenible de abastecimiento de la ciudad".

Además, González de Riancho apuesta por incorporar al PGOU "los retos de movilidad sostenible", como las 'supermanzanas' o zonas de bajas emisiones aprobadas a instancias del PSOE en el último Pleno, una red de aparcamientos disuasorios "como transición a un futuro de reducción de coches", la potenciación del transporte público y "los itinerarios seguros para peatones, ciclistas y, sobre todo, en las rutas escolares".

En definitiva, un Plan General que incorpore "equipamientos y servicios de proximidad" en los barrios y que "evolucione hacia una ciudad policéntrica". "Un reto mayúsculo porque hay que darle la vuelta como a un calcetín a la ciudad improvisada, especulativa y desordenada que ha construido la derecha durante décadas" y al "efecto llamada a los coches hasta el centro de Santander".

El PSOE considera que el PGOU "tiene que apostar firmemente" por las políticas de regeneración urbana, rehabilitación de vivienda y vivienda pública, que serán "vitales", y en contraposición del "agotamiento de suelo y recursos que dibujó el plan del PP en 2012", que "hay que desterrar definitivamente".

Los socialistas quieren incorporar una "mirada de las mujeres" a la ciudad del futuro, sobre todo teniendo en cuenta su seguridad. "Necesitamos un urbanismo más seguro y más justo, menos oscuro y peligroso", ha expresado, al tiempo que ha subrayado la doble carga de trabajo (laboral y doméstica) que sufre la mujer, o su mayor índice de desplazamientos y mayor uso del transporte público.

Vox no acude

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha considerado “absurda” la convocatoria de una Mesa de Políticos dentro de la fase de consulta previa a la redacción del Plan General de la ciudad. El representante de Vox ha recordado que el responsable de Urbanismo, Javier Ceruti, indicó en el pasado mes de julio que en la consulta pública del Plan “los políticos tenían que callarse y hablar sólo los vecinos, sus asociaciones y los expertos”.

De esta manera, el edil de Vox ha rechazado participar en la Mesa Sectorial de Políticos al considerar que entre las funciones de Ceruti, que cuenta con tan solo dos concejales en la Corporación, “no se encuentra dar y quitar la palabra al resto de las formaciones políticas en el momento que más le conviene y cuando él mismo ya ha intervenido en cuantas mesas ha considerado conveniente”.

El 'pique' de Vox con Ciudadanos no es nuevo, como no lo es tampoco su llamamiento al PP para que advierte que los dos concejales de Cs le “acabarán traicionando”.

“Los políticos tienen que participar en todos los asuntos municipales, no sólo en la elaboración del Plan General, en todo momento y siempre desde las concretas responsabilidades que les han asignado los vecinos con su voto en las pasadas elecciones”, ha insistido.

Desde Vox reiteramos que al equipo de Gobierno “le corresponde formular un proyecto de futura ciudad” y a la oposición “elaborar propuestas para intentar mejorarlo”. “Pero sin ese proyecto inicial no puede existir contestación alguna de la oposición, algo que sigue sin entender el señor Ceruti”, ha matizado