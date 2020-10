Podemos pide "internalizar" el transporte sanitario en Cantabria ante "la degradación" del servicio

Podemos ha pedido "internalizar" el transporte sanitario en Cantabria ante "la degradación" del servicio que a su juicio se está produciendo en la región.

Para Podemos Cantabria es "un escándalo asistir al deterioro del funcionamiento del transporte sanitario en Cantabria", por lo que ha pedido al Gobierno regional que asuma la gestión de este servicio "en cuanto sea posible".

En este sentido ha recordado la obligación del Gobierno cántabro de velar por el buen funcionamiento y desarrollo del servicio contratado, manteniéndose "al tanto" del grado de cumplimiento de los objetivos previstos y de las obligaciones del contrato.

Tras recordar que, por ley, no es posible rescindir contratos de empresas externas e internalizar sus servicios salvo que no se esté cumpliendo con las obligaciones contratadas, Podemos ha asegurado que este es el caso de Ambuibérica, que "ha evidenciado no cumplir con el pliego del contrato de adjudicación".

En este sentido, la formación se ha remitido a la auditoría de gestión realizada recientemente, en base a la cual el Servicio Cántabro de Salud (SCS) sancionó a la empresa con 42.000 euros por incumplimientos de contrato relativos a la falta de equipamiento o de adecuación de los vehículos, sanción que la adjudicataria ha recurrido. La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias sobre estos incumplimientos.

Podemos, que se ha reunido con el Comité de Empresa de Ambuibérica, ha criticado que "se esté dejando tirados a los trabajadores que en esta pandemia trabajan en la primera línea de fuego, los cuales sólo piden cobrar lo que se les adeuda, y que se respeten sus condiciones laborales".

Para la responsable del área de Sanidad de Podemos Cantabria, Argentina Cabarga, desde el Gobierno cántabro, pasando por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la gerente del SCS, Celia Gómez, "se está consintiendo que una empresa contratada con dinero público se permita el lujo de no pagar las horas extra de sus empleados".

Ya en diciembre de 2019, el Tribunal Supremo condenó a Ambuibérica a abonar a sus trabajadores el exceso de la jornada laboral anual, fijada en 1.800 horas, como horas extra, y se trata de más de 200 horas extra por trabajador.

La formación morada ha observado que Cantabria no sería la primera en internalizar el transporte sanitario, ya que Mallorca lo hizo en 2018 "con un gran resultado". El personal subrogado ha sido contratado con las mismas condiciones laborales y salariales como personal laboral, "sin que eso impida que en un futuro se les abra la puerta a conseguir la categoría de personal estatutario", ha explicado.

Para Podemos, "no se puede consentir que un servicio de todos y para todos esté siendo vilipendiado de esta manera, a la par que sus trabajadores vivan en situación de precariedad laboral".