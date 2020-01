Cs rebaja el tono y concede más tiempo al PP para cumplir los acuerdos del pacto en Santander: "Las palabras son buenas"

Ciudadanos, que hace una semana se revolvió públicamente contra su socio de gobierno amenazando con romper el pacto, ha rebajado el tono este miércoles tras la reunión de seguimiento mantenida con los populares en el Ayuntamiento de Santander. Los naranjas han pasado en tan solo ocho días de lanzar acusaciones de "intromisión, deslealtad e incumplimiento" de lo acordado a aceptar las "buenas palabras" que han escuchado en una cita que ha durado menos de una hora.

Al término de la misma, el portavoz municipal de Cs, Javier Ceruti, ha reconocido que ha habido "tensiones de interpretación" en el análisis de los distintos puntos del acuerdo de gobierno sellado en junio y cuya falta de cumplimiento llevó a la formación naranja a dar un tirón de orejas al PP.

No obstante, se ha quedado en eso, puesto que, tras la reunión, Ciudadanos ha concedido más tiempo a los populares: "Hay manifestación de voluntad de llegar a acuerdos, pero lo que queremos son hechos", ha recalcado. "Veremos si podemos ir avanzando o no", ha manifestado Ceruti, tras haber advertido a los de Gema Igual (PP) horas antes de la cita de que "si los acuerdos no se cumplen se acaban".

Así pues, los naranjas se repliegan y ambos socios se emplazan a un nuevo encuentro la próxima semana para analizar los datos de tráfico en la ciudad aportados por la Universidad de Cantabria, con los que pretenden dar una solución a la polémica del carril-bus del Paseo Pereda.

Y es que este es el principal motivo de fricción entre PP y Cs, cuya eliminación está incluida en los puntos del acuerdo de gobierno, pero que siete meses después de la firma del documento todavía no se ha llevado a cabo. "Se nos pide un poco de paciencia para tener los datos recientes del tráfico", ha explicado Ceruti, subrayando que "cada día que pasa, es un día que los ciudadanos están sufriendo un atasco que no tienen que sufrir". "Procederemos a la actuación cuanto más pronta mejor", ha concluido.