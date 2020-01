Ciudadanos vuelve a ofrecer sus tres diputados a Revilla ''para dar estabilidad al Gobierno''

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, ha vuelto a ofrecer el apoyo de su partido al PRC ''sin concesiones'', como ya hicieron tanto él como Inés Arrimadas el pasado viernes 3 de enero, ''para dar la mayor estabilidad posible''.

Felisuco, como es conocido popularmente el diputado autonómico de la formación naranja, ha reiterado su propuesta en rueda de prensa este jueves en la sede del partido en Santander, donde también ha justificado el cambio de voto del Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla a la investidura de Pedro Sánchez y ha criticado duramente al PSOE.

''El voto del PRC ha cambiado porque han cambiado las circunstancias y los hechos'', ha expresado el diputado de Ciudadanos al comienzo de su comparecencia, justo antes de hacer todo un alegato de defensa a la postura adoptada por los regionalistas ante la investidura de Sánchez. ''El PSOE ha querido chantajear y ha amenazado al PRC. Eso no lo hace con ERC'', ha sentenciado.

Álvarez ha manifestado que Ciudadanos ''está al lado'' del PRC, y que las ''amenazas'' del PSOE hacia los regionalistas ''son también hacia todos los cántabros, porque nos guste más o menos, fue el partido más votado el pasado 26 de mayo''. ''Hay cosas que están por encima de las discrepancias políticas. Se está hablando de la unidad de España y de la defensa de la Constitución'', ha defendido tajante.

El diputado autonómico no ha dudado en acusar al PSOE de Cantabria de ''actuar como el Partido Socialista a nivel nacional'' y de "montar 'un numerito de ahora me enfado y no respiro, y la bravuconada de ahora cojo las maletas y me piro, pero no termina de salir''. También ha dicho sobre el PSOE que es un partido que ''dice exactamente lo contrario de lo que va a hacer''.

Álvarez ha insistido en que ''desde Ciudadanos teníamos claro lo que iba a ocurrir con el Partido Socialista y dijimos cuál era el plan de Sánchez, que se ha cumplido milimétricamente'', puesto que ''hasta el 10 de noviembre prometía que jamás tendría un Gobierno con los populistas y comunistas de Podemos ni pactaría con independentistas, que traería a Puigdemont ante la justicia española, e incluso que tipificaría como delito la realización de referendos y consultas''.

Finalmente, Álvarez ha mostrado la ''preocupación'' de su partido por las futuras 'decisiones del PSOE hacia Cantabria' y ha reclamado que ''ya es hora de que desde el Gobierno de España atiendan las peticiones de Cantabria'', porque ''los cántabros lo merecemos por justicia y por historia''.