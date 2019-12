Podemos Castro cuestiona a la Fiscalía sobre aspectos de la declaración de la extécnico Yolanda Sánchez en 'La Loma'

Podemos Castro Urdiales ha vuelto a registrar una batería de preguntas en los registros de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía de Cantabria, como ya hizo la pasada semana, en relación al juicio del caso 'La Loma', que se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Y lo harán, según han manifestado desde esta formación, de manera periódica para pedir explicaciones a cuestiones que a su entender "están poco explicadas" por parte del Ministerio Público.

"Entendemos que, en aras de la transparencia y de la credibilidad de la justicia, es lo que debemos hacer como organización que defiende el interés general y, utilizando los medios legales que la justicia pone en nuestras manos, seguiremos pidiendo explicaciones. Pensamos, y así lo expresamos, que la injusticia debe ser respondida por la justicia", remarca Podemos.

En esta ocasión, las cuestiones presentadas dirigidas a la fiscal Pilar Santamaría están relacionadas con la declaración de la extécnico municipal Yolanda Sánchez, quien manifestó que el juez Luis Acayro Sánchez la imputó "por negarse a hacer una pericial". El partido morado sostiene que el DiarioCrítico.com publicó, el 29 de marzo de 2010, que testigos en el proceso de instrucción declararon ante el magistrado señalando a la extécnico como responsable de disciplina urbanística, algo que Sánchez negó la pasada semana en su declaración. Así pues, Podemos pide a la fiscal que solicite la declaración de dichos testigos.

Por otra parte, esta formación también pone el foco en la afirmación realizada relativa al patrimonio declarado por esta acusada que lo atribuyó a "sus minutas como abogada", función que compaginaba con la de funcionaria, gracias a una compatibilidad concedida.

"La ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del P.S.A.P, en su art 12,1A dice que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley (funcionarios, entre otros) no podrán desempeñar actividades privadas relacionados con asuntos en los que esté interviniendo", argumenta este partido.

Al mismo tiempo, señala que Sánchez reconoció que hizo de intermediaria en una operación de venta de terrenos ubicados en la zona, a lo que llamó 'dar el pase'. "Es decir, en caso de haber tenido compatibilidad nunca podría haber sido para ese fin, pues claramente trabajaba en Urbanismo", subraya la formación morada. "En el art 14 de la misma ley se dice que el ejercicio de actividades profesionales fuera de la Administración requiere previo reconocimiento. En un Ayuntamiento, este reconocimiento corresponde al Pleno municipal", afirma el partido, de forma que cuestiona a la fiscal si va a solicitar el acta de la sesión.

Finalmente, respecto a esa minuta de 72.335 euros percibida por la intermediación, Podemos señala que el concepto de ingreso que aparece en la cuenta es 'ingreso de nómina. Compensación'. En una libreta con anotaciones suyas que le fue intervenida, Yolanda Sánchez se pregunta "qué hacer con ese ingreso, si decir que es un cheque, quien me lo dio y por qué servicios", tal y como recogió El Diario Montañés.

"Entonces, me pueden vincular con quien no me han vinculado hasta ahora. Si no digo que es un cheque ni quien me lo dio ni por qué servicios, pueden sospechar de un delito, pero solo sospechar, sin prueba alguna. Por otra parte, tengo ingresos en parte del 2001 y 2002 que podrían justificar ese ingreso de 72.335 euros", recogen sus anotaciones.

"¿Alguien que simplemente ha cobrado por una intermediación necesitaba buscar una cobertura legal al ingreso? ¿Va a comprobar si en dicha fecha desde el ayuntamiento se dio orden de pago y que aparezca como 'Pago de nómina, Compensación', pregunta este partido a la fiscal, recordando además que la propietaria de los terrenos aseguró en unas declaraciones que Sánchez se identificó ante ella como "una funcionaria del Ayuntamiento que trabaja en Urbanismo".

Así pues, pide a la fiscal que "confronte las dos declaraciones para ver quién dice la verdad". "Fiscal Pilar Santamaría, ¿no perseguir un delito es delito?", concluye en su escrito el partido morado de Castro Urdiales.