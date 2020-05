Revilla considera que Cantabria "está en condiciones" de ir adelantándose a las fases generales de la desescalada

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado este domingo que Cantabria "está en condiciones" de ir adelantándose a las fases generales de la desescalada. "Cumplimos todos los parámetros dados por el Ministerio porque tenemos disponibilidad de camas y UCIS, y cumplimos con el número de reproducción básica del coronavirus (R0), que está por debajo de uno tal y como piden", ha advertido.

El dirigente cántabro, que ha formado parte una semana más de la conferencia de presidentes -realizada entre Pedro Sánchez y los mandatarios de todas las autonomías- , ha insistido en que la comunidad está "mejor que la media de España".

De esta forma, el Ejecutivo regional tratará de que le concedan en la fase uno, lo que estaba previsto para la fase dos, y "luego ya será el momento de analizar si lo que estaba previsto para la fase tres lo podemos hacer en la dos", ha explicado el dirigente. Pero por el momento, ha insistido en que Cantabria tiene "las reservas que hay que tener ante un virus de comportamientos impredecibles".

Asimismo, y pensando en esa fase uno de la desescalada que arrancará el próximo 11 de mayo, Revilla ha trasladado a Sánchez la petición de añadir más actividades a las previstas para dicha fase. Estas serían las obras de rehabilitación de inmuebles, los trabajos de oficina, la apertura con cita previa de talleres, concesionarios e ITV, la obtención de certificados y títulos o poder acudir a los campos de golf para jugar de forma individual.

Además, el regionalista ha valorado positivamente que se haya hecho extensible al 50% la ocupación de las terrazas -era una de las peticiones de Cantabria-, y ha añadido al paquete de actividades "que no estaban previstas, pero que no tienen riesgo", los mercadillos al aire libre y la apertura de lugares turísticos de la comunidad como Las Cuevas del Soplao, el Teleférico de Fuente Dé, o incluso "la posibilidad de ir abriendo Cabárceno".

Dichas medidas propuestas este domingo al presidente de España, Pedro Sánchez, han estado consensuadas por un comité creado en Cantabria por varias de las consejerías y bajo la dirección del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.

El papel de las comunidades autónomas

En esta misma línea, Revilla ha reivindicado una vez más el papel que desempeñan las autonomías como "principales conocedoras de la realidad de cada territorio". "Queremos que no solamente se nos pida opinión por escrito, sino que se nos permita argumentar y ser parte responsable de las decisiones que se tomen", ha aseverado.

Por otro lado, y a pesar de haber insistido en la importancia de "arrimar el hombro", el presidente de Cantabria ha confesado que no le gusta la "actitud" que está "tomando" el Gobierno de España respecto a no dar a las comunidades las "primicias" de las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo central. "Pero entendemos que hay que atender a una autoridad única y apoyaremos al Gobierno aunque haya cosas que no se hayan hecho bien", ha señalado.