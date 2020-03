La abducción de Isidro Parodi

«El ideal de un detective que resuelve el caso en su mente, a partir de pocos datos aportados por otro, está siempre presente en la tradición policiaca: piénsese en el Nero Wolfe de Rex Stout, a quien Archie Goodwin trae noticias, pero que no se mueve nunca de su casa y se desplaza perezosamente de su estudio al invernadero de las orquídeas. Pero un detective como Isidro Parodi, que no puede salir de su celda y a quien siempre traen las noticias unos imbéciles incapaces de comprender la serie de acontecimientos a que han asistido es, desde luego, resultado de una notable hazaña narrativa».

Dice bien Umberto Eco: Isidro Parodi es un detective peculiar. Una creación de Honorio Bustos Domecq, que se las apaña para discurrir sobre el habla en medio de sus relatos. En «Las previsiones de Sangiácomo» el farragoso discurso de uno de los imbéciles que alimentan de noticias al detective (sobrevenido: antes de presidiario era peluquero) acaba así:

«… Los sabuesos pusieron el grito en el cielo. Esa pirotecnia inocente me ha valido un weekend en Villa Devoto, un duro exilio de la petaca doméstica y de la cuartilla consuetudinaria. Claro está que en mi fuero interno les puse de oro y azul. Pero ya he perdido la euforia; hasta en la sopa me parece encontrar a esos tíos feísimos. Le pregunto con máxima lealtad: ¿juzga usted que estoy en peligro?

—De seguir hablando hasta después del Juicio Final —respondió Parodi—. Si no amaina todavía lo van a tomar por gallego».

De este modo nos enteramos de que en Argentina cuando uno habla mucho ¡es tomado por gallego! (Es decir, español). Al contrario de lo que hacemos por aquí.

Eco aprecia mucho las habilidades de Bustos Domecq para tomar el pelo a sus lectores remedando las hablas de sus coetáneos, pero le interesa sobre todo otra cuestión. Como otros, sugiere que la novela policiaca es el género literario de todo un procedimiento lógico, la abducción, esa adición de Pierce a la deducción y la inducción tradicionales. Y el amigo Parodi es un maestro de la abducción.

Puede albergarse la sospecha de que estos autores intenten elevar el sencillo placer de leer novelas policiacas, para hacerlo digno de intelectuales de renombre. Pero es cierto que el género nos enseña a construir hipótesis elaboradas a partir de pocos datos, con frecuencia proporcionados por imbéciles o, lo que es peor, por la paniaguada prensa que acapara la mayor parte de nuestros quioscos.

Porque las novelas policiacas comparten con los tratados de Lógica el interés por los procedimientos racionales (pero muy rara vez la estantería). Aunque prefieren un acercamiento distinto: elegir la abducción es renunciar a la certeza, tan querida por los lógicos y tan escasa en la vida. Supone intentar llegar a la verdad, pero además la disposición a conformarse con un relato entretenido si no la alcanza.

Y es que la certidumbre de un razonamiento merma rápidamente a medida que se le añaden conjeturas. Los razonamientos más seguros son los deductivos, pero el precio a pagar por esa seguridad es que no nos llevan muy lejos. Por ejemplo:

Todo el mundo debe quedarse en casa.

Yo soy parte de todo el mundo.

\ Luego debo quedarme en casa.

Nos deja donde estamos, como se ve.

Isidro Parodi, que no puede salir de su celda, pasea su imaginación por el exterior según le van dando noticias, descubriendo la verdad de lo que pasa mediante la abducción.

¿Por qué Bustos Domecq mete a su detective entre rejas? Quizá la imaginación se ve reforzada por la imposibilidad de moverse libremente. Quizá nuestra capacidad de razonar mejora por la práctica, más o menos obligada, que impone el encierro.

Nosotros estamos ahora en la situación de Isidro Parodi. En nuestro arresto domiciliario de duración indefinida nos enteramos de lo que ocurre en el exterior por noticias que nos van sirviendo. Del aluvión que nos llega es preciso seleccionar las emparentadas entre sí para construir una historia coherente.

Por ejemplo, hay una historia que recuerda a la de «Las previsiones de Sangiácomo», uno de los Seis problemas para don Isidro Parodi, en el que, contra toda apariencia, un padre rico ejecuta una destrucción sistemática y completa de su hijo, un joven feliz. Los elementos de la historia presente serían:

—un hijo que le retira a su anciano padre la asignación económica.

—el mismo hijo que renuncia a la herencia de su padre sin que este haya muerto, algo imposible de hacer. Es una renuncia que no tiene valor legal alguno, sirve únicamente (pero nada menos) para distanciarse públicamente de su padre.

—una amante del padre que se propone denunciarlo ante la justicia británica, sea porque le gustan las pelucas empolvadas de los justicias anglosajones o porque considera imposible que los españoles juzguen al padre, dado lo muchísimo que le quieren.

—el anciano padre ha regalado a su amante unos cuantos millones de euros, lo que atestigua su generosidad y dificulta la comprensión del maltrato que recibe a cambio.

—el padre, para defenderse no se sabe si del hijo, de la amante o de los jueces británicos, contrata a un especialista en perseguir defraudadores fiscales.

Son bastantes elementos para elaborar, por abducción, una historia bonita y edificante. Haga la prueba, aprovechando el confinamiento, y comprobará cómo usted puede disfrutar de las novelas policiacas no solo leyéndolas, sino también creándolas.