Santander pide negociar con el Estado el acuerdo "débil y unilateral" de la FEMP sobre los ahorros de ayuntamientos

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha pedido que se replantee y negocie el acuerdo "débil" e impuesto de forma "unilateral" de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Hacienda sobre los remanentes de los ayuntamientos.

"No estamos satisfechos con ese decreto ley en donde debemos de entregar nuestros ahorros", ha reiterado la regidora este miércoles en declaraciones a los medios con motivo del encuentro de representantes del partido en la cornisa Cantábrica para abordar este asunto.

En la reunión, celebrada en la ciudad, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, se ha entrevistado con responsables de Corporaciones locales de la formación del litoral norte, miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP y responsables locales de corporaciones del PP, así como presidentes de diputaciones que reivindican una negociación con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez.

Entre otros, han participado el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, su homóloga en Palencia, Ángeles Armisén, la portavoz del Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, y los regidores de Alicante y Salamanca también, Luis Barcala y Carlos García, respectivamente.

Entre todos, han analizado la carta de diez alcaldes, liderados por el de Zaragoza, Jorge Azcón, para pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negociar y replantear el decreto ley, que es "débil" y cuenta con "escasos apoyos", ha subrayado la alcaldesa de Santander.

En este sentido, ha recordado que está pendiente de validar en el Congreso, por lo que "todavía no está asegurado", después de su aprobación con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.

Gema Igual, que ha subrayado la "unidad" de todos los partidos frente al PSOE, el único que ha valorado el acuerdo aunque también ha habido abstenciones de dirigentes del partido, ha indicado que en el encuentro en Santander también se ha puesto sobre la mesa la decisión de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) de no avalar el texto, por la oposición de PP, PRC, Cs y una abstención del PSOE además.

Dudas también en Camargo (PSOE)

La alcaldesa socialista de Camargo, Esther Bolado, ha encargado sendos informes a Intervención y Tesorería para decidir qué hacer con el superávit municipal a la vista del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios (FEMP), según el cual los ayuntamientos podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones en proporción a las cantidades entregadas.

Posteriormente, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, con intereses.

"Camargo entrará en los remanentes si el informe que he dicho a los técnicos que me preparen, tanto Intervención como Tesorería, nos encaja dentro de lo que nos propone el Gobierno de España. Si encaja, aceptaremos. Y si no encaja renunciaremos, ya que es voluntario", ha explicado a preguntas de los medios.

La alcaldesa socialista ha garantizado que "los ahorros de los vecinos se van a usar de la mejor manera posible". "Si la mejor manera es quedarnos como estamos hasta ahora lo haremos. Y si la mejor manera es facilitar los remanentes al Gobierno España también lo haremos", pero dependerá de "la valoración que nos diga la parte técnica".

Bolado se abstuvo la semana pasada en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que rechazó el acuerdo suscrito entre el Gobierno central y la FEMP (con el voto en contra de los alcaldes del PP y el PRC y el único apoyo de los regidores socialistas -salvo Bolado-).

La alcaldesa ha explicado que su abstención vino por dos motivos. Por un lado porque el documento del acuerdo "estaba recién llegado y es complejo", y por otro lado, porque entiende que "se tiene que seguir trabajando" sobre él y tiene que dar "cabida a todos los ayuntamientos".

No obstante, ha recalcado que "veníamos de no tener nada y de estar ahogados" desde la legislatura del ministro Montoro, que "ahogó y asfixió sobre todo a los ayuntamientos que los hacíamos bien".

El PRC se opone

Por su parte, el PRC de Camargo, que gobierna en coalición con el PSOE en el Ayuntamiento de Camargo, no está de acuerdo con las medidas que ha tomado el Gobierno central y ha registrado una moción para presentar en el próximo pleno que mantendrá "si no hay modificaciones a nivel nacional".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios el concejal regionalista Eugenio Gómez, quien ha afirmado que es "dinero que nos ha costado ahorrar a todos los vecinos del municipio". "Que ahora, para poder usarlo, tengamos que tragar, en cierto modo por las medidas que nos quiera hacer tomar el Gobierno central, pues lógicamente no estamos de acuerdo", ha concluido.