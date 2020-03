Cantabria suma cuatro nuevos infectados por coronavirus y concede seis altas

Cantabria registra cuatro nuevos infectados por coronavirus que se suman a los 12 que había desde el sábado, de los cuales seis ya han sido dados de alta en la mañana de este jueves. Así pues, el total de casos en la comunidad asciende a 10 actualmente. De los cuatro nuevos positivos, todos son hombres con edades entre 30 y 80 años. Dos de ellos se encuentran en el hospital, no en estado grave por lo que no están ingresados en la UCI, y los otros dos, en su domicilio.

Así lo ha informado este jueves el consejero de Sanidad en una rueda de prensa, en la que ha precisado que uno de los contagiados es una persona de edad avanzada por lo que se enmarca en uno de los colectivos vulnerables al COVID-19. Ante este escenario, Miguel Rodríguez (PSOE), ha anunciado que la Comisión de seguimiento del Ejecutivo acordó este miércoles "medidas concretas" para las personas mayores que además padezcan enfermedades graves.

De esta forma, se cancelan las actividades colectivas de ocio en centros de mayores para "evitar riesgos innecesarios", no así en los centros de día puesto que, en palabras del consejero, "no hay razón para suspender sus servicios". "Pero pedimos a las familias que ante cualquier síntoma no los lleven a los centros", ha reclamado.

"Recomendamos el cuidado domiciliario", ha dicho, haciendo hincapié en que los cuidadores, "ante el menor riesgo, eviten el contacto con las personas mayores". "Sabemos muy pocas cosas de esta enfermedad, pero sí sabemos que los casos que peor cursan son las personas mayores o con patologías previas", ha insistido.

Respecto a las nuevas medidas acordadas por el Gobierno autonómico, el titular de Sanidad ha señalado que ante el cierre educativo en zonas de riesgo como Madrid, piden a las personas que se desplacen a Cantabria que "reduzcan en 72 horas sus contactos sociales".

"Que se controlen y ante el menor síntoma, hagan la mínima vida social posible, y mejor si están recluidos en sus domicilios durante 72 horas", ha recalcado Rodríguez, subrayando que se trata de una "medida preventiva" que no debe servir para "estigmatizar" a estas personas. "Existe un riesgo de transmisión y nuestro objetivo es que se produzca el menor número de casos", ha explicado.

En cuanto a los eventos, el consejero ha vuelto ha incidir en que todo acto multitudinario con presencia de personas de distintas comunidades se debe posponer. No obstante, ha asegurado que desde Sanidad no van a prohibir ningún evento. "Apelamos a la responsabilidad de los promotores, públicos y privados", ha expresado. Y también ha mencionado los rumores que se han extendido en las últimas horas sobre el posible cierre de colegios a partir de la semana que viene que los ha calificado de 'fake news'.

"No hay razones en este momento para cerrar los colegios o la universidad, pero eso no significa que pueda haberlas en un futuro. Será entonces cuando se tomen medidas y lo haremos de manera coordinada", ha explicado el consejero.

Por último, ha puesto en valor la "transparencia" del Gobierno y de su departamento a la hora de informar sobre las novedades en torno a esta crisis. "No vamos a hacer nunca ocultamiento de casos positivos ni tenemos ningún problema en la realización de pruebas", ha sentenciado.

Al hilo de esto, la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, ha detallado que se han llevado a cabo 223 estudios de vigilancia, de los cuales 43 ya han concluido. "Hemos hecho un rastreo intenso buscando nuevos casos en Cantabria y de ahí vienen dos comunitarios que hemos detectado", ha afirmado.

Navas ha pedido que la persona que tenga síntomas "inicie el aislamiento antes incluso de la toma de pruebas", para las que se ha "reforzado el equipo" con el objetivo de "agilizar el proceso". "A la velocidad que está funcionando el laboratorio somos rápidos en descartar casos sospechosos", ha destacado.

(Habrá ampliación)