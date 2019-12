Vox votará a favor del Presupuesto tras aceptarse 10 enmiendas por 3,5 millones

Las enmiendas han salido adelante con el apoyo de los partidos del equipo de Gobierno (PP y Cs) y el voto en contra de la oposición (PSOE, PRC y Unidas por Santander).

En la comisión también se ha votado el documento del presupuesto, con las enmiendas de Vox incluidas, con el mismo resultado. PSOE, PRC y Unidas por Santander mantienen sus enmiendas a la totalidad.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha subrayado que el Pleno procederá el día 27 a la aprobación "inicial" del Presupuesto, "que queremos que esté antes de final de año".

Igual, que ha estado acompañada del concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha valorado que las diez enmiendas propuestas por esta formación "han mejorado el Presupuesto". Y ha precisado que se recogerán en el documento, pero habrá que trabajar para plasmarlas en "acciones concretas".

Al hilo, ha comentado que ha facilitado el borrador presupuestario a todos los grupos y ha llamado "personalmente" a todos los portavoces y el "único resultado" han sido las aportaciones de Vox, que están "bien trabajadas y elaboradas". Como el resto de partidos "se ha limitado a presentar enmienda a la totalidad", eso hace, según Igual, que "no se conozca el grado de conocimiento" que tienen del presupuesto.

Las enmiendas de Vox tienen que ver con familia, cultura, empleo (comercio y turismo), nuevos espacios generadores de economía (plaza de la Esperanza y calle San Francisco), movilidad sostenible y deuda, y, según Igual, con ellas el documento quedará "más redondo y más completo".

La regidora ha agradecido al concejal y al grupo su "trabajo, disponibilidad y el grado de implicación" con el Ayuntamiento. Ha dicho que la comunicación del equipo de Gobierno con Vox ha sido "fácil", como también llegar a acuerdos

ENMIENDAS

Así, se ha aprobado una nueva partida de campaña de comunicación de ayudas sociales, a vivienda, familia y madres gestantes, dotada con 10.000 euros. La alcaldesa y el edil han explicado que estas últimas ayudas no se conocían mucho o no tenían suficiente difusión como prueba que la partida no se agotara. Estos 10.000 euros se han detraído de gastos diversos del centro de acogida Princesa Letizia y programas sociales.

Se ha cambiado de denominación la partida 'Contrato de prevención de violencia' para aumentarlo con clases de violencia de género, intrafamiliar y comunitaria. Además, los 30.000 euros de dotación inicial se han aumentado a 40.000, detrayendo el incremento de estudios y contratos del Plan de Igualdad. De este modo, cuando se realice el nuevo contrato, se ampliará, contemplando también estos tipos de violencia.

También se ha modificado la denominación de la partida 'Promoción cruceros en Santander' por 'Apoyo y promoción de estancias turismo marítimo' para atender también a la promoción del ferry, cruceros y otro tipo de transporte marítimo, y dobla su cuantía (de 30.000 a 60.000 euros), que salen de gastos diversos de promoción turística.

Se ha creado la partida 'Ciclo: la visión de España en el cine extranjero', dotada con 15.000 euros, para un ciclo de cine de películas europeas que traten algún aspecto de la historia del país, en las que participarán especialistas, entre los que Pérez-Cosío ha citado al escritor y académico Arturo Pérez Reverte. Los fondos se detraen de actividades diversas de promoción y gestión cultural.

Igualmente se ha creado la partida 'Navidad familia de compras', dotada con 30.000 euros que salen del Plan de Dinamización del Comercio; una de 6.000 euros para la realización de un estudio para la instalación de una marquesina en el patio trasero del mercado de la Esperanza, con el fin de conocer la viabilidad de cubrir la plaza norte; y otra de 6.000 euros para el estudio de la cubierta de la calle San Francisco, cuyas cantidades se detraen de estudios y trabajos técnicos de Fomento.

También se aumenta la partida de adquisición de equipos y material de seguridad, que de 87.000 euros pasa a 107.000, que se quitan de adquisición de vehículos de Policía Local y agentes de movilidad; y se crea otra de 190.000 euros para instalación de aparcamientos cerrados para bicicletas, que se quitan de la partida de movilidad sostenible.

En cuanto a la deuda, el equipo de Gobierno se compromete a que un superávit mínimo de 3,2 millones de euros vaya a amortizar deuda.

VALORACIÓN DE VOX

Por su parte, Pérez-Cosío ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo, y ha recordado que este grupo ya avanzó que contribuiría a la "gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento". En el caso del presupuesto, Vox no cree "conveniente" presentar una enmienda a la totalidad sino que "tendría más sentido mejorar algunas partidas", lo que ha encontrado la acogida "favorable" del equipo de Gobierno.