Los grupos parlamentarios piden al Gobierno más test en las residencias

Tanto la oposición como los grupos que sustentan al Gobierno PRC-PSOE en el Parlamento han reclamado que se realicen más test de detección del coronavirus en las 82 residencias de Cantabria, que suman ya 108 fallecidos con el virus. Frente a ello, la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha asegurado que el Ejecutivo y estos centros están haciendo "todo lo posible", aunque se ha comprometido a trasladar la petición a Sanidad.

Así lo ha manifestado Álvarez durante su comparecencia de este viernes en la comisión especial sobre el coronavirus creada en el Parlamento de Cantabria, un foro en el que ha defendido que se han realizado ya test al 60% de residentes y a casi el 25% de los profesionales.

Sin embargo, los grupos han insistido en que se deben de hacer más y, de hecho, el PP ha pedido que se hagan pruebas a "todos" los residentes, que son unos 6.300, y también al conjunto de los trabajadores, unos 4.500 según datos del Ejecutivo.

En su comparecencia, la consejera ha reivindicado la labor realizada tanto desde el Gobierno como desde las residencias ante esta situación, manteniendo una colaboración y comunicación "constante" y haciendo "todo lo posible para reducir las consecuencias del coronavirus" en estos centros. Además, ha dicho que las residencias están haciendo un "esfuerzo heróico" y ha pedido "no estigmatizar" a estos centros.

Así pues, Álvarez ha reconocido la "preocupación" de su departamento y también del de Sanidad por la situación de las residencias, que ha registrado 822 residentes y 195 trabajadores que han dado positivo, aunque la cifra de casos activos en ellas es menor, por los fallecidos, los curados o los que se han trasladado.

Sin embargo, ha resaltado que "la mayoría" de las 82 residencias de mayores de Cantabria están "sin impregar" por el coronavirus. Y es que en estos momentos, hay 21 con residentes positivos por la COVID-19, según datos oficiales. En cuanto a los centros públicos, la titular de Políticas Sociales ha señalado que los Centros de Atención a la Dependencia (CADs) de Cueto (Santander), Laredo y Sierrallana (Torrelavega) se han producido 64 positivos entre profesionales y 57 en los residentes.

Pese a los datos, y aunque Álvarez ha coincido con los grupos en que se debe poner todo el esfuerzo posible en las residencias, ha opinado que el impacto de la COVID-19 en estos centros es algo que está ocurriendo en todas las comunidades españolas y también fuera del país, con lo que no cree que lo que pasa en Cantabria sea algo "anómalo".

Críticas de los grupos

Tras la intervención de la consejera, los grupos de la oposición han mostrado algunas críticas a la gestión de la situación de la pandemia en las residencias de mayores. Por ejemplo, el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, ha considerado que "no parece" que se esté funcionando bien cuando 108 de los 178 fallecidos por COVID-19 en Cantabria son residentes de estos centros.

También ha valorado que, a la vista de la situación, "no parece que haya habido coordinación entre el Gobierno y las residencias o que se hayan aportado equipos de protección suficientes".

Desde el otro grupo de la oposición, el de Cs, se ha criticado que en Cantabria "no se permita el acompañamiento de personas a punto de fallecer", como se está comenzando a hacer en otras comunidades, y su portavoz en esta sesión, María García, ha lamentado que las familias tengan que "dejar morir a sus mayores solos en las residencias, como perros".

Ante estas afirmaciones, la consejera las ha negado de facto, asegurando que en las residencias no se está dejando morir a "nadie como un perro, sino que tienen el acompañamiento de los profesionales". Además, Álvarez ha defendido la atención sanitaria que se está prestando a los residentes.

De forma genérica, y admitiendo las críticas de la oposición y mostrando su disposición a intentar mejorar, ha hecho un llamamiento a la "crítica constructiva" y "para sumar" entre todos.

Y es que durante esta sesión, Vox ha vuelto a dar la nota discordante vertiendo sobre la consejera una dura acusación desmentida por ella misma y por los grupos socialista y regionalista, que se han mostrado indignados con sus palabras. "Los enfermos de Cantabria de más de 80 años no han ingresado en la UCI. Estamos ante un delito de negación de auxilio y tenemos un Gobierno de mierda que ha masacrado a tres cuartas partes de los fallecidos", ha dicho el portavoz de extrema derecha.

La primera en responder, por turno de palabra, ha sido la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, quien ha aludido a que la decisión de ingresar a una persona en la UCI no compete a los políticos, sino a los sanitarios.

Por su parte, la consejera ha respondido al diputado ultra que "la manifestación que ha hecho es muy grave". "Ningún consejero puede decidir si alguien entra en una UCI o no", ha espetado. Tal ha sido la magnitud que ha adquirido la discusión que Pedro Hernando, el portavoz regionalista -que no tenía previsto participar-, ha decidido intervenir para señalar que el objetivo de la comisión se estaba "rompiendo" y, por lo tanto, esta estaba dejando de ser "útil". "Declaraciones como las que se han vertido desde el grupo Vox no son admisibles en una comisión. Se han dado datos que no se corresponden con la realidad y que además son inexactos y torticeros", ha explicado.

Y poco después ha tenido lugar el segundo 'encontronazo' de la jornada, al querer responder el portavoz de Vox al propio Hernando y no permitírselo el presidente de la Cámara, el socialista Joaquín Gómez. "Usted tiene la costumbre de coger el micrófono y comenzar a hablar sin que la Presidencia le conceda la palabra. Ha dicho algo que me horroriza como presidente del Parlamento, pero forma parte del debate parlamentario. Ahora no le doy la palabra porque no le corresponde", ha señalado Gómez, tras lo cual Palacio ha abandonado el hemiciclo.

ICASS

Además, durante la sesión, la consejera de Empleo y Políticas Sociales ha expuesto la labor realizada desde el Intituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para dotar de material de protección a las residencias.

Según ha dicho, se han repartido 125.000 mascartillas, 2.000 batas, 400 pantallas protectoras, 240 botes hidroalcohólicos y 200 gafas, 90 buzos y cientos de guantes, material que, según ha reconocido, ha sido "insuficiente", un diagnóstico con el que también ha coincidido la oposición.

Además, ha explicado que se ha contratado a cuatro empresas especializadas para que todas las residencias puedan ser desinfectadas dos veces por semana. También ha aludido a los esfuerzos del ICASS por dotar de profesionales a las residencias, algunas afectadas por bajas de trabajadores que se han infectado.

Así, Álvarez ha explicado que, por un lado, las oficinas de empleo están "priorizando" las demandas de las residencias para "sondear" a posibles trabajadores y se ha realizado un "mailing masivo a 1.200 personas".

También se ha referido a la bolsa de trabajo creada en la web del ICASS para que en ella se inscriban personas dispuestas a trabajar en las residencias. Según ha dicho, a día de hoy, se han inscrito 963, si bien ha señalado que un grupo importante no ha respondido luego a la llamada de estos centros.

Por ello, ha hecho un llamamiento a las personas que estén "realmente en disposición de trabajar en estos centros" a que se inscriban. Además, para cubrir las carencias de personal de las residencias se ha movilizado a 17 trabajadoras de los centros de día.