Actuaciones por toda Santander, conciertos de Bisbal o Bad Gyal y otros planes para el fin de semana

Aunque Cantabria haya dado marcha atrás al cierre del interior de la hostelería y permita su acceso a personas con pasaporte COVID, la cultura segura sigue apostando por los eventos al aire libre con un fin de semana repleto de conciertos y eventos por varias ciudades de la comunidad.

Este viernes por la tarde Santander sigue con su Semana Grande, y varias de sus plazas se llenan de música y espectáculos. De 19.30 a 22.00 horas estarán en la Plaza de Pombo Sara Súa, cantante de pop, soul y boleros, y La Bandada, que hace versiones de rock y punk en castellano, y mientras, en la Plaza Alfonso XIII, actuarán Los Rockolas. Los conciertos de las fiestas de Santiago los finalizan este viernes los Mariachis Méjico y Alejandro Pelayo en la Plaza Porticada a las 22.00 horas. Además, la Campa de la Magdalena se llenará de humor con la actuación de Los Morancos y su espectáculo 'El Desfase' dentro del Festival Magdalena Deluxe a la misma hora.

Además, y fuera de la capital, los conciertos toman protagonismo en Comillas con la banda Sueca The Baboon Show, que viene de presentar su más puro y disparatado espectáculo en vivo en Barcelona, con una puesta en escena hiper enérgica en todo el mundo, desde Escandinavia hasta China y Cuba.

Por su parte, y durante viernes y sábado, el Palacio de Festivales ofrecerá un espectáculo de vídeo mapping por su 30 aniversario, a las 23.00 horas y a las 24.00 horas, donde se proyectarán recreaciones en 3D y realidad aumentada sobre la fachada sur del edificio, las dos torres y las escaleras centrales, un evento en el que se repasará la historia del Palacio y que está dirigido a todos los públicos, además de ser gratuito con aforo restringido a 600 personas.

Por otro lado, el sábado comienza creativo en la capital, donde se podrá disfrutar de un taller en el que elaborar fanzines en en Centro Cultural Eureka junto al Colectivo Cultura Basura, de forma gratuita y en horario de 17.00 a 20.00 horas. Además, está de vuelta otro fin de semana más el circo de Raúl Alegría, que permanece en el parque de Mesones desde las 20.00 horas y para todos los públicos. Asimismo, la ciudad sigue marcada por las actividades de su Semana Grande, y los conciertos comienzan en la Plaza Alfonso XIII con el mix de cumbia y rock and roll de Extraño Veneno a las 20.30 horas. En la Plaza Porticada y de 19.00 a 22.00 horas estarán The Partners y Jueves de Boleros, mientras que en la Plaza de Pombo y a la misma hora será el turno de Buen Viaje y Dawitt & The Rackers.

Más tarde, la campa de la Magdalena acogerá la gira 'En tus planes' de David Bisbal, que llega a Santander colgando el cartel de sold out. Los conciertos que sí cuentan aún con entradas están este sábado en Comillas, de nuevo, y en Castro Urdiales. Por un lado, el punk y ska de los italianos Talco vuelve de nuevo al Beltane Fest a las 22.00 horas, y por el otro, el Festival Sónica traerá las actuaciones de una de las artistas urbanas revelación, Bad Gyal, junto a Deva, a las 20.45 horas.

Finalmente, este domingo no se presenta tan relajado, porque la música seguirá inundando las calles de Santander durante toda la tarde. A las 20.00 horas en la Plaza de Pombo estará el folclore de Tente Nublo, que pone fin a las actuaciones en esta plaza durante las fiestas de la capital. Media hora más tarde y en la Plaza Alfonso XIII el reciente dúo creado por Mariu y Javichu presentarán su primer lanzamiento, 'Licencia traigo'. El punto y final a este fin de semana musical lo pondrá la música urban y trap de Recycled J en el Festival Magdalena Deluxe a las 22.00 horas.