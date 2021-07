"Normalizo tanto la ansiedad que me olvido de que aún es un tema tabú en la sociedad"

El ascenso de Beret es meteórico. Así lo confirman los resultados de su primer álbum de estudio, ‘Prisma’, que cuenta ya con nueve discos de platino y tres discos de oro. El joven artista que nunca había tenido pretensiones de convertirse en estrella, y que comenzó grabando canciones en su casa que revolucionaron YouTube, pisa ahora los principales escenarios del territorio nacional. Su gira hará parón en Santander el 29 de julio, dentro de los conciertos del festival ‘Magdalena Deluxe’, y compartiendo cartel con el zaragozano Lionware.

En esta gira va a poder presentar su nuevo CD ‘Prisma’. ¿Qué canciones no van a faltar en el concierto de Santander?

Es una presentación del disco pero no por ello implica que únicamente vaya a cantar las canciones de 'Prisma', tocaremos todos los temas que son representativos de todos los discos. Aquellos que me escuchan desde hace años van a poder oír canciones de cuando empecé a hacer música.

Debido a la COVID-19 será un concierto atípico, aún a pleno día. ¿Cómo está viviendo esta nueva forma de actuar?

Solamente por el hecho de poder subirme a un escenario después de un año y medio con todo mi equipo, cualquier cosa es ya maravillosa, con lo mínimo estamos disfrutando. Aunque la gente esté sentada y con todas las medidas de seguridad, que recuerdo que son muy necesarias, se consigue seguir disfrutando aunque sea de otra forma. No voy a decir que sea igual, porque la gente quiere bailar, saltar, abrazarse, como siempre, pero creo que también han adoptado una actitud diferente y se han acostumbrado a estos conciertos hasta que se puedan retomar los que conocíamos antes y tanto esperamos. La verdad es que hay muchas canciones que la gente canta y baila, y con este nuevo formato hemos introducido algunas canciones más lentas, de cantautor o baladas, y hemos quitado algunas de reggae o más de moverse, básicamente porque la gente se va a quedar con ganas de hacerlo. Así, la gente podrá disfrutar sentada sin decir: "Quiero hacer algo, pero no puedo".

¿Cómo le ha afectado el confinamiento y la pandemia a la hora de escribir su música?

Pues en la parte musical muy bien, he compuesto más que en toda mi vida. He elaborado unos 15 temas, que seguramente la gente vea en un disco a finales de este año o a principios del que viene. Ha sido la época más creativa de mi vida, pero a nivel personal me ha afectado mucho y me ha generado bastante ansiedad toda la pandemia.

Este nuevo disco habla de superación y del autoamor. ¿Es un mensaje prioritario, más aún en los tiempos que vivimos?

Creo que muchas canciones mías han hablado del amor, pero muy pocas han tratado realmente esa combinación de amor con autoestima que es el amor propio, que al final es el amor realista y el más sano. A parte de un desahogo mío, creo que es un mensaje que a la gente le puede ayudar bastante, con palabras realistas que a veces la gente necesita, aunque lo real sea negativo. Dejo un poco atrás el amor romántico para ensalzar el amor propio.

Lleva tiempo explicando y contando en sus letras que sufre ansiedad. ¿Cree que es necesario ese mensaje de naturalidad para que deje de ser un tema tabú?

Tabú puede ser cualquier otra cosa que no sea normal, pero yo a veces hablo de la ansiedad y me olvido hasta de que es un tema tabú, de tan metida que está en mis conversaciones y en algunos aspectos de mi vida. Cuando hablo de ella la cuento como el que te dice que le duele la cabeza, por lo tanto, quiero que la gente pueda pensar que soy un chico normal, con una vida normal, a pesar de tener este problema, y no pasa nada por contarlo con absoluta transparencia.

Ha colaborado recientemente con artistas como Lola Índigo, Morat o Cali & El Dandee. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con esos exponentes de la música urbana en castellano?

Ha sido una experiencia brutal. No solo porque me caen súper bien sino porque profesionalmente me encantan y tenía muchas ganas de colaborar con gente así. Últimamente hemos hecho muchas colaboraciones y también hasta me ilusiona que ellos quieran colaborar conmigo.

¿Y su presencia en ‘La Voz Kids’ junto a Melendi?

La podría definir en gratificante a la vez que divertida. Hemos aprendido mucho, pero no solamente he aprendido de mí mismo, sino que he sacado un aprendizaje enorme de los niños, porque me he dado cuenta de que vamos perdiendo muchas cosas con el paso de los años, esa inocencia, esa felicidad sin ningún tipo de filtro, y yo, mientras cuenten conmigo, seguiré yendo a 'La Voz' con toda la ilusión del mundo.

Ha publicado varios singles en los últimos meses, ¿son indicadores de un nuevo disco por venir?

Sacaré un disco a finales de año probablemente, y los singles serán todos míos. Además, irá en la misma temática que el anterior, reiterando ese mensaje de amor propio y autoestima pero manteniendo también en algunas canciones mi esencia reggae, pop, un poco de todo. Y para lo que queda del año queremos seguir con la gira en España y los dos conciertos internacionales que tenemos, uno en Miami y otro en Nueva York, y para el año que viene si podemos irnos de vuelta a Latinoamérica.