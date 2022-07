Cantabria prevé poner en marcha el bono de alquiler joven a mediados de este mes

El bono de alquiler joven presentado en enero por el Gobierno central todavía no es una realidad. Hasta el momento tan solo cuatro comunidades han iniciado el proceso de solicitud, entre las que aún no está Cantabria. No obstante, esta región tiene previsto ponerlo en marcha a mediados de este mes, tal y como ha anunciado este jueves la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE).

Según ha dicho, las previsiones del Ejecutivo autonómico para esta ayuda de 250 euros al mes para menores de 35 años apuntan a que alrededor de 1.300 jóvenes podrán ser beneficiarios de la misma. Para ello, tal y como ha detallado la consejera en la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consejo de Gobierno, se destinarán 7,6 millones hasta 2025.

Así, el bipartito ha autorizado en su reunión semanal el compromiso plurianual de gasto para el pago del Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 por el importe total citado anteriormente y que se repartirá en 2,8 millones para el presente año; 3,8 para 2023 y un millón para 2024.

Gómez de Diego ha explicado que el objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros anuales (tres veces el IPREM), que en caso de las familias vulnerables se pueden completar con otras ayudas a la vivienda.

Hasta la fecha tan solo Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia y Asturias han activado el plazo de solicitud de de esta prestación, mientras que otras comunidades como Extremadura, Castilla y León, Canarias y La Rioja han anunciado que lo harán a lo largo de este mes de julio, a las que ahora se suma Cantabria.