Cantabria sacará en octubre 52 plazas de médico de familia y 11 de pediatra en el concurso de traslados

El Gobierno de Cantabria convocará en el mes de octubre el concurso de traslados con 52 plazas de médico de familia y 11 de pediatra de Atención Primaria para paliar el déficit de estos profesionales en la región. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, durante su intervención en el Foro Ser Cantabria, en el que ha destacado que esta convocatoria servirá para "atraer talento" y para que las 40 personas en comisión de servicios consigan estabilizar su plaza.

También ha avanzado que la Consejería está trabajando y presentará en la próxima mesa sectorial que tenga con los sindicaros un sistema para que las plazas que son de difícil cobertura, como las de las zonas rurales, sean "más atractivas" para los profesionales, con incentivos como otorgar más puntos en la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Esto son pasos para "mejorar la situación" y cubrir la necesidad de médicos de familia y pediatras existente en la región, pero si aún con éstos no se logra el objetivo, Cantabria se plantearía la opción a la que dio luz verde ayer el Consejo de Ministros, consistente en contratar médicos graduados pero que aún no hayan cursado el MIR, es decir, que no tengan el título de especialista.

"Es una opción que tenemos que barajar porque hay puntos que cuesta cubrir y a la que habrá que recurrir". "Siempre será mejor tener un médico que no tener a nadie", ha señalado el consejero.

En concreto, ha precisado que como vacantes "puras" en Atención Primaria para cubrir la plantilla hay 12 de médico de familia y ocho de pediatra, pero se necesitan más plazas para cubrir bajas o ausencias por permisos y para ocupar los puesto de médicos de refuerzo.

Y además de este tipo de personal, ha dicho que la Sanidad cántabra necesita también más recursos económicos, ya que "levantar la persiana de los servicios sanitarios nos cuesta 2,5 millones de euros al día". Por ello ha apostado por reclamar al Gobierno central o buscar "compañeros de viaje" de los que obtener financiación, aunque ha descartado la idea de privatizar el servicio y se ha mostrado "absoluto defensor" de la Sanidad publica.

En este sentido también ha destacado la necesidad de hacer una "reforma de calado" en la Atención Primaria que, a su juicio, tiene que liderar el Ministerio de Sanidad para "ir de la mano" todas las comunidades autónomas.

Así, ha dicho que no es partidario de devolver competencias en esta materia al Gobierno central, pero ha apostado por un Ministerio "fuerte" que lidere a las comunidades con acuerdos que sean de obligado cumplimiento en todas ellas.

Y preguntado por el acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid en torno a las restricciones a aplicar frente al virus, ha indicado que le parece "coherente" porque a las comunidades les da "mucha fuerza ir de la mano" con el Ministerio de cara a la opinión pública y también internamente.

Aunque ha preferido ser "prudente" al no conocer a fondo los datos, ha subrayado que la incidencia del Covid en algunas zonas de la capital duplica tenía el municipio de Santoña cuando su departamento optó por levantar el cordón sanitario.

En esta línea ha señalado que en la región hay algunas situaciones en municipios -como Astillero- de las que están "muy pendientes", pero que no son como para tomar medidas más extremas.

Corredor de cuidados intermedios

El titular de Sanidad ha hecho un repaso general a la situación del sistema público de salud y ha destacado el "esfuerzo enorme" que se está haciendo en materia de gestión hospitalaria, apartado en el que ha anunciado la creación de un corredor de cuidados intermedios en el Hospital Valdecilla entre los pabellones 13, 15 y 17.

Según ha explicado, este corredor permitirá atender casos graves en apoyo a la pediatría (pabellón 13), la urgencia hospitalaria (pabellón 15) y la unidad de cuidados intensivos (pabellón 17).

Las obras ya han comenzado (en el caso del 15 ya han concluido y las del 17 lo harán en diciembre) y, además, esta medida tiene como ventaja que cada bloque contará con un acceso independiente, lo que facilitará realizar aislamientos, en caso de que sea necesario, y la descongestión de la entrada general de urgencias del hospital.

En relación a los otros tres hospitales del Servicio Cántabro de Salud, ha confirmado que en estos momentos está muy avanzado el convenio de colaboración con Castilla y León para atender pacientes del norte de Burgos y Palencia en el Hospital Tres Mares de Reinosa y potenciar así su prestación sanitaria, que las obras de remodelación del Hospital de Laredo comenzarán en octubre y que también en octubre se va a licitar el mobiliario del nuevo edificio de consultas externas de Sierrallana.

"Estamos haciendo un esfuerzo enorme en gestión hospitalaria y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a poner recursos para ello", ha apostillado el consejero.

Se retoma la cita por web

Por otro lado, el consejero ha avanzado que a lo largo del mes de octubre también se reactivará el servicio de petición de cita previa a través de la web. Igualmente, ha indicado que también se está "desburocratizando" la tarea de dar citas y la atención al público que no requiera asistencia sanitaria, reforzando los centros con personal administrativo para no "cargar" al sanitario con este tipo de labores.