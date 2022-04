Comienzan los 'Cursos de inmersión en lengua inglesa' de la UIMP, con 15.000 alumnos previstos

La Universidad internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha puesto en marcha una nueva edición de los 'Cursos de inmersión en lengua inglesa', un programa del que este año se beneficiarán más de 15.000 alumnos y que se realiza en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde hace 14 años.

Los cursos arrancaron ayer, martes, en Santander, pero más adelante le tocará el turno al resto de las sedes de la UIMP: Galicia, Pirineos, Barcelona, Cartagena, Valencia, La Línea, Sevilla, Tenerife, Madrid y Cuenca.

Hasta el momento se han recibido un total de 38.345 inscripciones, de los que 35.047 son estudiantes y 3.298 son maestros y ya se han matriculado 11.322 y 748, respectivamente.

Los cursos de inmersión en inglés se impartirán hasta el próximo 16 de diciembre. Se trata de un programa que consta de un total de 40 horas lectivas y de una semana de duración, que incluye actividades complementarias en entornos informales y el alojamiento en régimen de pensión completa.

La programación combina clases en grupos reducidos de hasta cinco alumnos y sesiones individuales 'one to one', además de actividades complementarias por las tardes.

Se han ofertado, por una parte, 14.000 ayudas destinadas a estudiantes universitarios o de estudios superiores que hayan estudiado con beca general del Ministerio de Educación y Formación Profesional en alguno de los dos últimos cursos académicos y, por otra parte, se destinan 1.005 becas a maestros y a titulados en el 'Máster en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas' que hayan terminado sus estudios en alguno de los tres últimos cursos académicos.

Estos cursos son exclusivamente orales e incluyen sesiones de conversación individual con los profesores, así como sesiones conjuntas en las que no participan más de siete alumnos.

Los destinados a estudiantes se imparten en dos modalidades: agilidad oral en inglés general e inglés especializado en Ciencias de la Salud y de la Vida o Ciencias Sociales y Humanas.

Por su parte, los cursos destinados al profesorado se ofertan en tres áreas: inglés, ciencias y ciencias sociales.

Los grupos se organizan en cinco niveles distintos según el nivel de competencia lingüística establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

En los cursos para estudiantes se ha podido optar entre la modalidad general de 'Agilidad oral' o alguna de las dos modalidades de inglés especializado: 'Ciencias de la salud y de la vida' o 'Ciencias sociales y humanas'. Por su parte, en los cursos destinados a maestros y profesores han podido elegir entre el área de 'Inglés', 'Ciencias' o 'Sociales'.

Los participantes que superen el curso recibirán un diploma con los créditos correspondientes que, en el caso de los cursos para profesorado, son reconocidos como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.