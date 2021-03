Podemos e IU afean a Movellán sus comentarios machistas hacia Yolanda Díaz y piden al PP "una condena rotunda"

Podemos e Izquierda Unida en Cantabria han reaccionado a los comentarios machistas del diputado nacional del PP por esta región Diego Movellán hacia la ministra Yolanda Díaz. Ambas formaciones han afeado las palabras del representante popular en el Congreso durante la Comisión de Trabajo celebrada este lunes, donde ha asegurado que en Podemos "las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta".

Para la portavoz del partido morado en la comunidad, Mercedes González, con estas declaraciones "completamente fuera de lugar", Movellán "avergüenza a los cántabros y a todas las mujeres".

Por ello, desde la formación piden al PP de Cantabria "una condena rotunda" a lo dicho por el diputado cántabro y confían en que, María José Sáinz de Buruaga, como líder popular en la región "no dudará ni un minuto en denunciar el machismo que tiene en sus filas".

Por su parte, la portavoz autonómica de IU, Ainara Bezanilla, ha exigido al diputado del PP que "rectifique o dimita", tachando de "indecentes" sus declaraciones. Según Bezanilla, la rectificación ofrecida por Movellán tras la petición que le ha hecho Díaz es "insuficiente, pues dice no tener inconveniente en retirar sus palabras para, a continuación, apostillar que los españoles sabemos cómo funciona su partido y sus nombramientos".

"Esto no es una rectificación, sino una patada hacia adelante que le sitúa a él fuera de los parámetros de igualdad y de democracia que se exigen, no sólo a la sociedad, sino, con más motivo, a quienes ejercen responsabilidades políticas", ha subrayado.

Por ello, desde IU quieren una "rectificación de verdad" o la dimisión del diputado popular. "Ya está bien de que pueda decirse cualquier cosa sobre las mujeres, cuestionándonos continuamente en nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo si hacemos o no algo y cómo lo hacemos y si dónde llegamos y cómo llegamos se debe a que un hombre intercede por nosotras y no a nuestros méritos profesionales", ha recalcado Bezanilla.

"No me creo que en las propias filas del PP no haya mujeres y hombres que condenen la actitud de su compañero, que echa por tierra el trabajo de concienciación y avances en igualdad que se ha hecho desde la mayoría del arco parlamentario", ha añadido.

Para Bezanilla, declaraciones como las de Movellán "son las que alejan a la población de la política y nos convence a todas las feministas, una vez más, de que es muy largo el camino que queda por recorrer para que manifestaciones propias de otros tiempos desaparezcan de nuestras vidas".

Por último, Podemos ha manifestado su apoyo a la "gran labor" que Yolanda Díaz está haciendo a su juicio al frente del Ministerio de Trabajo, demostrando que "las mujeres dentro de Unidas Podemos "se valen y se sobran por ellas mismas y en unos meses de mandato son capaces de demostrar el buen trabajo que pueden realizar al frente de un ministerio y que demostrarán desde la vicepresidencia tercera del Gobierno de España".