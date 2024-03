El festival Sonórica donará parte de su recaudación a Ascasam para sensibilizar sobre las enfermedades de salud mental

El festival Sonórica 2024, que se celebrará el fin de semana del 19 y 20 de julio en Castro Urdiales, ha mostrado su concienciación social un año más al anunciar su apoyo con la Asociación Cántabra de Salud Mental (ASCASAM). La organización del evento musical ha presentado este lunes una serie de iniciativas solidarias de donación y promoción, con las que buscan tanto apoyar económicamente a la asociación, como dar a conocer el trabajo de respaldo y tratamiento de enfermedades de salud mental que se lleva a cabo en esta institución.

Todo esto forma parte de la iniciativa solidaria 'Que la música te acompañe', con la que el evento busca apoyar a diferentes asociaciones de carácter social, como ya lo hiciese el año pasado, cuando el festival colaboró con la asociación IDIVAL para la lucha e investigación contra el cáncer.

Así lo ha confirmado Ernesto Castañeda, codirector del festival, quien ha anunciado cuatro medidas, todas ellas con el objetivo de apoyar a la asociación. La primera coincidirá con el 34 cumpleaños de Ascasam, y con motivo de la celebración, el festival donará el 5% de las ventas de todo tipo de abonos desde el día 1 de abril hasta el día 7 de ese mismo mes. Además, la segunda medida será la de donar también 50 céntimos de cada vaso que se venda en el festival, los cuales además, serán reutilizables y coleccionables.

Otra de las acciones, que además ya fue efectiva en el evento del año anterior, es la petición de un donativo a todos los artistas invitados que formen parte en el evento. No solo a ellos, sino también a los invitados de cada intérprete. De esta manera, la organización del evento ha pactado una donación mínima de 5 euros a cada invitado.

Por último, el evento se ha comprometido a visibilizar la lucha de la asociación, mediante la promoción de la misma en todos los actos y carteles publicitarios del festival. Con esas cuatro medidas, Castañeda espera “estar a la altura” para conseguir visibilizar “no solo al proyecto, sino toda la labor que desarrolla Ascasam”.

La asociación implicada

Por su parte, Ignacio Fernández, presidente de Ascasam, ha agradecido la ayuda tanto de la Consejería como del festival, ya que considera que la visibilidad es imperativa, puesto que las enfermedades de salud mental son prácticamente “herederas de lo que fue en su día el SIDA” por lo “apestado” que se sentía socialmente cualquiera con una enfermedad de este tipo.

Fernández también ha valorado el progreso que se está haciendo con la sensibilización de esta problemática, agradeciendo que en los últimos años muchos artistas hayan dado “un paso adelante” y “hayan confesado públicamente que tienen un problema de salud mental”.

El director de la asociación también ha comentado que debe concienciarse a la población, puesto que una de cada cuatro personas padecerán un problema similar durante su vida. Por ello, Fernández pone en valor a las 1.213 personas, sin incluir familiares y allegados, que recibieron ayuda el año pasado gracias a la asociación.

Por último, el director de Ascasam, ha comentado que todo lo recibido mediante donaciones irá dirigido a la mejora de las instalaciones que tienen en gran número de municipios, entre los que se encuentran sedes de rehabilitación social y ocupacional en Santander, Colindres y Reinosa.

Datos del evento

El festival, que cambió su nombre tras tres ediciones llamándose Sónica, ya anunció en diciembre del año pasado los artistas que formarán parte del cartel. De esta manera, las estrellas se han dividido entre los dos días del evento, y así el viernes 19 de julio ocuparán los escenarios del Estadio Riomar de Castro Urdiales Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner, Ladilla Rusa, Antifan, Paula Mattheus, Nunatak, Javi Chapela y Copernicus Dreams.

Por otro lado, el sábado 20 de julio, actuarán en directo Melendi, Sidonie, Ojete Calor, Vicco, Veintiuno, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Anabel Lee, Yeico x Toni y Kerchak. Además, durante esta jornada, según ha anunciado la organización, habrá un 'Vermú electrónico' en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Héctor Llamazares y de K.Style.

Las entradas para Sonórica 2024 ya están disponibles en la web oficial, con abonos tanto de un solo día como del evento completo. Los menores de edad deberán presentar un permiso paterno -independientemente del tipo de entrada- para poder acceder al concierto.