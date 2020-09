Joaquín Fernández Berjano se postula para la Presidencia del PP de Torrelavega

Joaquín Fernández Berjano se postulará como candidato a la Presidencia del PP de Torrelavega, un cargo que está desierto desde que dimitió la anterior presidenta, Isabel Alvargonzález, el pasado 12 de agosto.

Así lo ha anunciado este lunes el empresario y actual concejal de la Corporación del Ayuntamiento de Torrelavega, en una rueda de prensa que ha ofrecido en su despacho profesional y no en la sede del PP para "no mezclar el grupo municipal con el partido".

En este sentido, Fernández Berjano, que fue número dos en la lista del PP en las últimas elecciones locales, por detrás de la actual portavoz del partido en el municipio, Marta Fernández-Teijeiro, ha destacado que su objetivo "claro" es que el partido y el grupo municipal "actúen coordinados", siendo así la formación "coprotagonista del devenir de la ciudad".

Y aunque ha aclarado que no es que hasta ahora hayan funcionado como "entes diferentes en absoluto", tampoco "puede haber ese compartir ideas" entre ambos al "no haber funcionamiento orgánico" por no tener un presidente.

Además, ha argumentado que es positivo para la formación que los militantes puedan confrontar ideas porque "no es bueno el pensamiento único". Por ello, su idea es "movilizar a todos los militantes para que puedan ser decisivos" en lo que ocurre en la ciudad y "hacia dónde debe ir el PP de Torrelavega".

Así, el concejal 'popular' ha dicho que comunicaría hoy esta decisión a la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y que se pondrá a disposición y se postulará para dirigir la "ansiada" gestora que necesita el PP de Torrelavega mientras se convoque la celebración del congreso local necesario para la elección de la persona que ocupará el cargo.

"Desgaste y división interna"

Además, Fernández Berjano, que es el primero que se ha postulado para la Presidencia, ha considerado que está "capacitado para poder aunar las posibles corrientes" que puedan haber surgido en el partido durante este último año.

"El partido está sufriendo un desgaste y una posible división interna desde el mes de marzo del pasado año debido a la decisión del partido de nombrar una nueva candidata a la que yo, como no podía ser de otra manera, como hombre de partido, ayudé y apoyé", ha subrayado.

Además, ha lamentado que el PP obtuvo "el peor resultado" en unas elecciones municipales desde hace unos 25 años, aunque ha reconocido que la situación a nivel nacional "también tuvo su parte de incidencia". "Es muy poco. El PP de Torrelavega no puede tener cinco concejales", ha opinado.

Y mientras que la anterior presidenta señaló la "falta de apoyos" como uno de los motivos de su dimisión, Fernández Berjano, a preguntas de la prensa, ha indicado que por el momento cuenta para su candidatura con el apoyo de otros concejales, de algunos simpatizante y afiliados y de miembros del grupo a nivel regional.

Trayectoria

En cuanto a su trayectoria, ha explicado que desde hace más de diez años desempeña cargos directivos en empresas de alimentación, asociaciones y confederaciones empresariales, y es afiliado del PP desde el año 1992.

"Soy de Torrelavega, vivo en Torrelavega y, sobre todo, vivo Torrelavega". "Compro en Torrelavega, consumo en Torrelavega y mis impuestos, tanto personales como los de mi empresa, se pagan en Torrelavega", ha sentenciado.

Por ello, ha asegurado que su intención como candidato es "dar su lugar" a la ciudad dentro de Cantabria y trabajar para volver a convertirla "en lo que fue".