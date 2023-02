Lydia Cacho, periodista exiliada en España: “Nunca había visto que la educación pública proporcionara a las niñas de conceptos como la igualdad”

La periodista de investigación, activista social y escritora, Lydia Cacho, especialista en investigación de violencia de género, salud, niñez y delincuencia organizada, ha entrevistado a niñas en 143 países a lo largo de sus 36 años de trayectoria profesional. Sin embargo, confiesa que “nunca había visto que la educación pública dotara a las niñas de los conceptos sobre la igualdad”, un hecho que sí ocurre en España y que no ha dudado en alabar durante la presentación de su último libro ‘Rebeldes y Libres. Si el feminismo no es todas, no es de ninguna’ que ha tenido lugar este jueves en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

Lydia Cacho (México, D.F. 1963), que además es embajadora de Buena Voluntad para la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, ha sido entrevistada en directo por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en una charla que ha clausurado las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria.

En su último libro, la periodista narra cómo las jóvenes españolas de la Generación Z (entre 11 y 17 años) viven el feminismo y sus relaciones con sus compañeros, así como sus problemas y preocupaciones.

De su experiencia durante el proceso de creación del ejemplar, la escritora destaca la “calidad del lenguaje” y la “impresionante” capacidad para expresarse de las chicas entrevistadas, quienes están en una edad “de descubrimiento y transformación”.

Lydia explica cómo “las niñas de 11 años quieren ir más a lo analógico porque se sienten muy agredidas y sexualizadas” en las redes sociales mientras las adolescentes “ya han asimilado de una manera mucho más concreta la hiper sexualización en sus vidas y la pérdida de la intimidad. Lo reconocen como algo irreparable”.

“Ellas sienten que el consumo de pornografía está disparando la violencia sexual y la hiper sexualización”

Pero si hay algo que realmente preocupó a la periodista mientras entrevistaba a estas jóvenes fue “la angustia que sienten porque los chicos de entre 13 y 17 años están viendo pornografía casi todo el tiempo y ellas sienten que eso está disparando la violencia sexual y la hiper sexualización”, lo cual “no les permite desarrollar una vida afectiva e íntima sana y bella”.

En esta línea, Lydia revela que España es el país que más pornografía infantil consume en Europa y uno de los que más lo hace en el mundo.

Tras años de investigación sobre la trata y la explotación sexual, la periodista asegura que “esta industria solo se dedica a explotar a mujeres y a niñas y a esclavizar la ideología y la concepción de la sexualidad de los varones”. “El porno vive de todas nuestras inseguridades”, sentencia la activista.

Por todo ello, Lydia considera “urgente trabajar con los niños”. “Les estamos dando materiales que les están forzando a construir una masculinidad tóxica, que les crea un callo emocional para que no sean buenas personas”, reflexiona.

