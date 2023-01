Muse, Alejandro Sanz, Quevedo, Sabina o Andrea Bocelli formarán parte de los conciertos del Año Jubilar Lebaniego

Llevaban semanas anunciando que la programación del Año Jubilar Lebaniego tendría “grandes actuaciones”, y aunque el anuncio se ha hecho de rogar, FITUR ha sido el lugar escogido por el Gobierno autonómico para presentar las citas que mantendrán a Cantabria ocupada desde el próximo 16 de abril.

Así, este viernes se ha confirmado que la banda inglesa Muse actuará el próximo 4 de julio en Los Campos de Sport de El Sardinero en un concierto único en España, puesto que la banda no parará más por nuestra geografía dentro de esta gira mundial. Este grupo de rock es el único que ha ganado un premio en los MTV European Music Awards, se caracteriza por la espectacularidad de su puesta en escena, la escenografía y un sonido único en el rock del siglo XXI, y es que este trío liderado por Matt Bellamy es considerado como una de las mejores bandas sobre los escenarios. Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales que les ha llevado a ser un referente dentro del rock.

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales que les ha llevado a ser un referente dentro del rock. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus emocionantes presentaciones en vivo. Tras ser contratados en primera instancia por Maverick Records, la banda se pasó a Warner en 2002, compañía para la que editarían una serie de aclamados álbumes, en su gira la banda presenta su nuevo disco Will of the People bajo una puesta en escena espectacular.

Ara Malikian

Pero además de Muse, que, por cierto, actuará junto al dúo de rock alternativo británico Royal Blood, la programación del Año Jubilar tendrá propuestas para todos los gustos y sus conciertos arrancarán con el músico Ara Malikian el día 15 de abril, la noche de inauguración. El armenio actuará, según han indicado desde el Gobierno, como “el artista peregrino que guie a todo el público desde Santo Toribio hasta la Torre del Infantado de Potes”. Este recorrido irá acompañado de velas y luces led que iluminarán este espectáculo de peregrinación que alcanzará lo alto de la Torre del Infantado para poner el broche a este evento ceremonial que celebra la apertura de la Puerta del Perdón al día siguiente.

Ara Malikian nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, forzándole incluso a estudiar durante largos periodos en los refugios antiaéreos. Dio su primer concierto importante con 12 años y a los 14 el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le escuchó y consiguió para él una beca del gobierno alemán para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios musicales. Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivry Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartet.

Marea

Continuando con el cartel, el grupo Marea actuará el 27 de mayo en el Complejo Deportivo Óscar Freire de Torrelavega. Este grupo de rock, que acaba de cumplir 25 años, arrancó su andadura a finales de 1997, cuando cinco jóvenes -Kutxi, Kolibrí, César, Piñas y Alén- se juntaron por primera vez a tocar en unos locales de ensayo a las afueras de Pamplona. Entonces, sin saberlo, comenzaron a transitar por una senda vital y musical que inicialmente tuvo por nombre La Patera y que ahora todos conocemos como Marea.

Llegados a este punto, este grupo, que atesora una amplia trayectoria a sus espaldas, celebrará en 2023 su cuarto de siglo en los escenarios, como no podía ser de otra manera, mediante una gira, ‘Sin Riendas’, en la que, además de los clásicos, tocará los temas de su nuevo álbum ‘Los potros del tiempo’. Este trabajo, cuyo título hunde sus raíces en una taranta de José Domínguez Muñoz ‘El Cabrero’, vio la luz oficialmente el 23 de diciembre al calor de una preventa que superó con creces las expectativas más optimistas, lo que confirma que este banda cuenta con un público más que fiel, que además crece inexorablemente con el paso de los años.

Manuel Carrasco

Ya en junio y continuando con los conciertos en el Complejo Deportivo Óscar Freire de Torrelavega, llegarán a la comunidad Manuel Carrasco, que actuará el día 9, y Quevedo, que lo hará el día 10. Comenzando por el primero, Carrasco presentará en directo su esperado ‘Tour Corazón y Flecha’, una cita obligada para volver a ver al artista onubense sobre los escenarios tras una temporada en silencio.

Tras conseguir el número 1 en ventas en España con su disco ‘Corazón y Flecha’ y anunciar su inicio de gira consiguiendo vender el aforo completo del estadio de La Cartuja de Sevilla en menos de 30 minutos, ahora Manuel Carrasco incorpora esta fecha en Cantabria a su calendario de conciertos con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023, con un concierto que contará con una puesta en escena muy cuidada y nunca vista hasta el momento. Está previsto que, además de sus grandes éxitos, el músico andaluz interprete los temas de su último álbum, que da título a la gira y que toma el relevo al exitoso ‘La Cruz del Mapa’, con el que se convirtió en el músico español de mayor éxito discográfico y también el que más entradas vendió para sus conciertos durante varios años consecutivos.

Quevedo

Por su parte, el canario Quevedo protagonizó el pasado 7 de julio de 2022 la ‘Session 52’ del productor argentino Bizarrap, que ha lanzado su carrera de forma imparable. Pocos días después de su estreno, el tema ‘Quédate’ alcanzó el número 1 a nivel mundial en Spotify, convirtiéndose así en el primer español en conseguirlo y creando un hito en la historia de la música de nuestro país. En menos de un mes, la canción ya había superado la barrera de los 120 millones de reproducciones en la plataforma y mantuvo el primer puesto a nivel planetario durante varias semanas.

‘Quédate’ se ha convertido desde su lanzamiento en una de las canciones más icónicas del canal de Bizarrap, con cerca de 430 millones de visualizaciones tan solo en YouTube, y ha permitido a Quevedo contar en su repertorio con un tema que se considera ya el himno de toda una generación cuando apenas suma 21 años y una incipiente carrera en el mundo de la música.

En los últimos meses, y continuando con el éxito arrollador e imparable de su sesión junto a Bizarrap, Quevedo ha sorprendido a su público con el lanzamiento de ‘Sin Señal’, un single melódico de tintes tropicales, o con ‘Vista al mar’, un hit a medio camino entre el reggaetón clásico y las tendencias de nuevo cuño, con el que el cantante canario continúa redefiniendo su línea artística y creando expectación para sus próximos temas.

