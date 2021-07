"El papel en blanco es mi mejor psicólogo del mundo, y convertir eso que me sale en una canción es maravilloso"

Nunca pensó que podría unir lo aprendido con su pasión por la música. La cantante Sofia Ellar, que se licenció en Administración y Dirección de Empresas, ha conseguido sumar sus conocimientos a su verdadero amor para crear el proyecto de carrera musical que ha terminado por llevarla a lo más alto del panorama nacional, llegando a colgar el cartel de sold out en el WiZink Center de Madrid. Tras la pandemia, Ellar retoma los escenarios pasando por uno de los lugares que más inspira sus canciones, Cantabria, para subirse al escenario del festival Magdalena Deluxe este miércoles 28 de julio junto a Lu Decker.

Acaba de arrancar la gira, y fue una de las primeras en retomar los conciertos tras la pandemia, ¿Cómo está siendo ese retorno?

Es una vuelta diferente, pero estamos bastante contentos porque hemos girado mucho teniendo en cuenta la situación que vivimos. En 2020 no se hicieron casi conciertos y nosotros podemos decir con todas las de la ley que dimos 16 conciertos, y lo mismo este 2021, en el que estamos girando con un triplete hasta el momento en la zona del Levante. Estamos muy agradecidos porque tenemos mucho trabajo, hay que reconocer que los números no salen como antes, pero nos hemos adaptado a lo que hay, y a ello también la gente, que está teniendo mucho respeto a todas las medidas y normas para que los conciertos sean esa cultura segura de la que tanto hablamos. Toda la industria estamos remando juntos a favor de seguir y tenemos que estar a la altura.

¿Qué pueden esperar sus fans del concierto de Santander?, ¿Ha replanteado la forma de hacer conciertos con las nuevas medidas de seguridad?

Pueden esperar lo que yo creo que siempre hemos dado, pero de diferente manera. El mero hecho de que me haya cortado el pelo ya es un paso (bromea), porque cuando una chica se corta el pelo ya es un cambio de vida y de todo. La verdad es que un concierto grande en mi tierra es como tocar en casa, porque la última vez que tocamos aquí fue en el Palacio de Festivales en plena pandemia con un aforo de poco más de cien personas. Tocar de verdad, en formato banda y una cantidad de público que da la sensación de concierto de antes hace tanto que no lo hago que he de decir que estoy muy nerviosa.

¿Cuál fue el momento en que decidió juntar lo aprendido en su carrera con su pasión por la música?

A mi siempre me ha gustado cantar y lo he hecho desde pequeña, me encantaba ver programas como el de 'Lluvia de estrellas' de Bertín Osborne, eran programas a los que siempre quise ir. Aun así, yo siempre he sido buena estudiante y me han animado a ir por el camino de estudiar, por lo que comencé mi carrera pero decidí hacer mi Trabajo de Fin de Grado sobre la música, con un estudio de mercado y business plan de Sofía Ellar, y de repente ahí me vi, vi las oportunidades y quise no quedarme con el ¿y sí? Todo me ha llevado a donde estoy ahora, pero no hay que olvidar los comienzos, que fueron realmente duros. Esos conciertos a los que iban 20 personas y diez eran amigos, eran momentos en los que hay que comer mucho barro, pero el barro es lo mejor, porque éramos muy pocos y crecer desde ahí es muy bonito y gratificante.

Hoy mismo me escribía por Instagram una sanitaria para darme un par de trucos para el dolor ahora que me he vacunado y me decía que van a recorrer 200 km para ir a verme a Santander y petarlo. Cuando lees esas cosas, el resto de dramas que ocurren detrás del telón desaparecen, y es como que todo merece la pena, es una sensación de estar totalmente acompañada por una gran familia. Cuando escuchas a la gente decir "tus canciones me han salvado", de lo que sea, de una ruptura, de un problema de ansiedad, alimentación, etc, son unos mensajes que te hacen pensar tanto y te hacen tan feliz.

En noviembre saca su nuevo disco ‘Libre’, ¿Qué nos puede adelantar?

La teoría es esa, sí, noviembre, pero vamos un poco como pájaro sin cabeza. Estamos capeando el tema de los conciertos, que se van cancelando, aplazando, y es como jugar al tetris. Hay que pensar que somos un equipo muy reducido, por lo que todo el trabajo que una discográfica grande podría hacer lo hacemos todos: lo mismo estamos haciendo sudaderas del merchansiding que me hago fotos, que estoy cosiendo un botón, somos ocho o diez manos solamente.

Sentir es de valientes, caerse es de superhéroes y levantarse es ya otra liga

Dio el pistoletazo de salida a su gira con el single ‘Cancha y Gasolina’, una canción que refleja un bache en su vida, como usted misma ha afirmado, cuando ha tenido que lidiar con la ansiedad.

'Cancha y Gasolina' es una canción que no teníamos pensando ni meterla en el repertorio, pero quise romper todos los planes. Es una canción que surge en un momento muy vulnerable emocionalmente, en los que he pasado muy malos momentos, como todos, y creo que había que decirlo públicamente, comunicar que los tabúes no sirven para nada. Esa ansiedad nace de la presión por intentar llegar a todo en esta profesión, ser perfecto, dar ejemplo a los seguidores, dar todas las notas en los conciertos, pero, ¿Qué pasa el día en que de repente tu voz no da más?

Ha sido una canción que ha roto todos los esquemas que teníamos de lanzamientos, la escribí en cuestión de 20 minutos en un momento donde estaba muy triste, hasta incluso me estaba planteando parar la gira y dedicarme el tiempo a mi misma. La canción la terminé junto al productor Paco Salazar, que es como un amigo, de hecho se puso a tocar la guitarra mientras yo cantaba la canción y es que nos miramos y dijimos: esto tiene que salir. Es un tema que ve la luz en el momento necesario, un mensaje positivo en épocas duras, porque hablo de miedos e inseguridades.

Frases como que "nos quedan mil aviones, siete mares y una orilla" me daban dos opciones a mi misma, o quedarme en la más profunda miseria o levantarme. Es lo que he querido compartir con mis seguidores, a los que hasta por redes les transmito esa necesidad, les decía que "sentir es de valientes, caerse es de superhéroes y levantarse es ya otra liga", y ese es exactamente el momento en el que, con esta canción, me levanté del suelo, me sequé las lágrimas y pensé que la gente tenía que escuchar esto en este momento.

Sus canciones surgen de muchos rincones de las playas de Cantabria, ¿Es donde se siente a gusto para componer?

Totalmente, llego este martes por la tarde y porque tengo aún el brazo dolorido de la vacuna, pero voy a aprovechar a quedarme unos días. Me da igual que venga un día nublado o de lluvia que me voy a sentar por ahí a tomar un café y escribir. Me gusta irme sola, aunque muchas veces me da hasta vergüenza porque si alguien me reconoce por ahí sola, tomándome un vino y escribiendo va a decir "qué colgada", pero es que realmente es el planazo del siglo.

Es ese momento en el que Ellar desconecta y conecta con su niña, porque siempre digo que quien escribe mis canciones es mi niña interior, la más fiel a mi misma, un momento de reconexión conmigo del que salen las cosas más de verdad. El papel en blanco es mi mejor psicólogo del mundo, y convertir eso que me sale en una canción es maravilloso.

Ha tenido mucho éxito primero en SoundCloud, luego en Youtube y ahora en Instagram, ¿Qué le debe a las redes sociales?

Les debo todo, porque mi proyecto nace de ahí, al principio no tenía más apoyo que ese. También soy yo, que he escogido que lo que hago sea un formato más independiente, pero no lo podría haber llevado a cabo sin las redes y esa gente que está detrás de la pantalla y un día le dio click y se puso a escuchar a esa loca de los gatos. Esa apuesta por mi me hace sentirme en deuda y con un agradecimiento infinito con mi gente.

Y de cara a lo que queda de 2021, ¿Qué proyectos tiene Sofía Ellar?

Tenemos un planteamiento divertido, que tendremos que grabar en agosto, así que no se me va a ver el pelo, entre los cinco días que me pueda escapar a la tierra verde y luego volverme a trabajar. Vamos a hacer el videoclip de una idea que se nos ha ocurrido, no puedo contar mucho pero voy a crear en ellos un alter ego, y va a ser una trilogía con la que quiero ir jugando con los fans. Pero no hay que asustarse, que también va a estar la Sofía en su más pura esencia, con sus canciones tristes, las moviditas, las tropicales y con una vuelta de tuerca.