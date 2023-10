El parque eólico de El Escudo obtiene luz verde para su construcción inminente

La ponencia técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha autorizado este lunes la construcción del parque eólico del Escudo, que deberá ratificarse en la votación definitiva de este organismo.

Así lo ha anunciado en el Parlamento de Cantabria el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media (PP), minutos después de producirse la aprobación.

Según ha explicado, una vez que la CROTU ratifique el proyecto, con la autorización de construcción en suelo rústico, serán los ayuntamientos los que deberán dar las licencias de construcción que les presente la promotora, y una vez que se concedan, empezarán las obras. “Espero que sea a la mayor brevedad posible”, ha dicho.

Media ha destacado que este proyecto supone una inversión de entre 110 y 120 millones de euros y defiende que va a traer a los ayuntamientos afectados, además de las licencias de obras, “inversiones en otras muchas cuestiones que vienen asociadas”.

En este sentido, se ha referido al nuevo canon de explotación eólica que se va a fijar dentro de las modificaciones previstas en la Ley del Suelo, y que “va a ir directamente a esos municipios”.

En relación con la tramitación del proyecto, el consejero ha explicado que durante estos meses se ha trabajado en disponer de todos los informes sectoriales pertinentes, ya que faltaban algunos que han llegado en las últimas semanas, y por ello se ha podido cumplir el “compromiso” de llevarlo a la CROTU, cuya ponencia técnica ha votado a favor de la construcción del parque.

Al respecto, ha recordado que la documentación para su tramitación se presentó en la CROTU “allá por enero de 2022”, hace ya 21 meses. “No podemos tener a empresarios que quieren realizar un proyecto sin decirles si ese proyecto es viable o no es viable, ni estar 21 meses para resolver un expediente”, ha dicho el consejero, que ha señalado que “los aerogeneradores llevan tirados un montón de meses en el puerto”.

A su juicio, “este es uno de los casos más claros de que estamos dando pasos adelante”, ha dicho el consejero, quien ha recalcado que “siempre” que cualquier proyecto de inversión en energía eólica venga con los informes técnicos favorables, el Gobierno “va a ayudar a que esos proyectos salgan adelante”.

El parque eólico de El Escudo, que afecta a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo, Molledo y Luena, está promovido por Biocantaber -sociedad que reúne a la compañía cántabra Ocyener, a Banco Santander y a Iberdrola-, y contempla la instalación de 25 aerogeneradores.

Protesta ciudadana

La reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo que ha dado este primer paso para avanzar en la construcción del parque eólico de El Escudo ha estado rodeada de polémica, y diferentes colectivos sociales y vecinales de los municipios afectados se han concentrado a las puertas del edificio Ministerios en Santander, donde se ha celebrado la votación, para mostrar su rechazo a este proyecto.

“Queremos estar presentes en todo el proceso. Sabemos contra qué intereses tan fuertes tenemos que lidiar, pero los vecinos no se venden a estas empresas por cuatro migajas. La cuestión no es eólicos sí o no, sino dónde y cómo”, ha explicado Manuel García Alonso, arqueólogo de la localidad de San Miguel de Aguayo, durante la protesta ante la CROTU.