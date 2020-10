El PP acusa al PSOE de "querer cargarse la gran industria de Cantabria" con el "recorte" de los pagos de las ayudas de CO2

El PP ha acusado este viernes al PSOE de "querer cargarse la gran industria de Cantabria" con su "recorte" de los pagos de las ayudas compensatorias de costes indirectos de CO2 y ha exigido al PRC de Miguel Ángel Revilla que "impida" esta "nueva agresión" de sus socios en el Gobierno porque, a su juicio, "están causando un grave daño a la comunidad autónoma".

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha hecho estas afirmaciones tras conocerse que las ayudas anunciadas a varias industrias como compensación de costes indirectos de CO2 se han quedado "muy por debajo de lo prometido" cuando --dice-- ya eran "un mero paliativo" ante la decisión del Gobierno de socialistas y Podemos de eliminar el pago por el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico.

Según la dirigente popular, de acuerdo con los criterios de la UE, las ayudas podrían haber llegado a más de 240 millones de euros pero se han quedado en 60, lo que significa que solo se ha dado a las empresas una cuarta parte de lo prometido, una cantidad, que tilda de "ridícula".

Para el PP, este recorte es una "burla" que "pone el riesgo" a la industria de Cantabria, que, según ha recordado, representa el 20% del PIB y es una de las principales fuentes de puestos de trabajo.

"Mientras el presidente de Cantabria predica soluciones en los platós de televisión, sus socios del PSOE se dedican a minar los pilares de la riqueza de nuestra economía", ha aseverado González Revuelta.

Además, se ha preguntado para qué sirve la presencia de los regionalistas en el Congreso ya que, a su juicio, "sus presuntas medidas solo dan como resultado la nada absoluta" y dejan a las empresas de la comunidad "a merced de la competencia" de países europeos con costes eléctricos más moderados, como Alemania, Francia o Italia.

"La asociación del PRC con el PSOE están siendo perjudicial para Cantabria y este es uno de los casos más sangrantes", ha añadido.

González Revuelta ha exigido a Revilla que defienda la industria de Cantabria frente a "estos talibanes energéticos" que, según ha afirmado, "van a cerrar las plantas y deslocalizar la producción".

"No se lo podemos permitir y hasta que no vean las orejas al lobo no van a reaccionar, como estamos viendo además con la nula voluntad de aprobar ya un Estatuto del Consumidor Electrointensivo acorde a las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria", ha dicho.

La secretaria autonómica ha advertido de que el PP "no va a consentir que se juegue con el pan de miles de trabajadores industriales de Cantabria". "No lo pasaremos por alto", ha concluido.