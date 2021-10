El programa 'PrehisCan' divulgará la prehistoria cántabra con muestras, charlas y un escape room

La iniciativa, del IIIPC, recorrerá la región hasta junio de 2022

El programa de divulgación científica 'PrehisCan', del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), recorrerá la región hasta junio de 2022 para difundir este legado mediante exposiciones, conferencias, talleres e incluso un juego de 'escape room'.

La iniciativa del IIIPC, centro mixto de la Universidad de Cantabria, el Gobierno autonómico y Santander Universidades, ha sido presentada este miércoles en un acto en el que han participado el rector de la UC, Ángel Pazos; el vicepresidente de la comunidad, Pablo Zuloaga; el director del instituto, Jesús González; y su homóloga del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás.

Según han explicado, 'PrehisCan' es un programa anual que se desplegará entre este mes y junio del año que viene, periodo en el que recorrerá Cantabria con diversas propuestas. Entre las mismas figura la muestra '¡Inmersión! Buceando en la Prehistoria', pero también habrá charlas, talleres y un 'escape room'.

La exposición se ha adaptado a personas con discapacidad visual a través de la aplicación NaviLens como sistema de señalética y la versión NaviLens GO a modo de audioguía, y se han añadido recursos adicionales que completan la visita.

Ramales de la Victoria, que alberga el yacimiento del Mirón y otras cuevas de relevancia, acogerá las primeras citas de 'Prehiscan', del 14 al 24 de octubre.

Después, el programa se trasladará a Puente Viesgo, entre el 11 y el 21 de noviembre, y terminará el año en Castro Urdiales, del 9 al 19 de diciembre.

En 2022 las actividades llegarán a Santillana del Mar, el Museo de Altamira, la Fundación Comillas, Camargo, Rionansa, Villaescusa, Val de San Vicente y otros municipios pendientes de confirmar.

Las propuestas cuentan con la colaboración y financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno regional y Banco Santander, además de los ayuntamientos que albergan la convocatoria.

TRES HITOS HISTÓRICOS

El director del IIIPC explicó que 'Prehiscan' está orientado a acercar la investigación en Prehistoria y sus resultados, así como las actividades culturales, "a los entornos rurales y semiurbanos, a sus usuarios naturales y legítimos, que son los habitantes de los municipios donde se ubican los yacimientos arqueológicos".

"La idea es dar a conocer dónde está la información que permite estudiar el pasado, en su contexto y con referentes amplios e internacionales", agregó González.

Para ello se abordan en las actividades tres hitos históricos: las primeras poblaciones de la región (neandertales); la eclosión del paleolítico; y la revolución neolítica.

Y también, temas relacionados con el cambio ambiental y con la conservación del arte prehistórico, con varios niveles de lectura y formas diversas de acceso a los contenidos.

En el acto de presentación el rector se refirió al IIIPC como "una de las una de las joyas de nuestra actividad investigadora" por su "enorme calidad" y destacó además la importancia de PrehisCan, porque "lo que no se explica, lo que no llega a la sociedad, no existe".

El vicepresidente subrayó la referencia que representa Cantabria en la investigación científica del arte rupestre y la necesidad de divulgar y difundir los resultados, avances y descubrimientos como forma de garantizar la protección y conservación del patrimonio prehistórico regional.

En este sentido, Zuloaga reafirmó el compromiso del Gobierno regional con la protección, divulgación y puesta en valor del arte rupestre de Cantabria, y su papel como elemento activador del turismo cultural.

Finalmente, la directora de Altamira apuntó que las tres instituciones representadas en el IIIPC visibilizan "las funciones que nos unen: la investigación y la divulgación" y recordó que son los miembros del instituto los que realizan el seguimiento de las condiciones de la cueva y su riesgo geológico.