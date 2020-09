El PSOE de Santander acusa al PP de "escurrir el bulto" al "negarse a tramitar" la ampliación de horarios en las licencias de hostelería

El PSOE ha acusado al Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander de "escurrir el bulto y eludir sus responsabilidades" al "negarse a tramitar" la ampliación de horarios en las licencias de hostelería afectadas por el cierre del ocio nocturno.

El portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Fernández, ha asegurado que "sería perfectamente posible en el ámbito de sus competencias si tuviera voluntad política", como en ayuntamientos de distintos colores políticos -Potes, Reinosa o Castro Urdiales- que "lo están haciendo".

En su opinión, la alcaldesa, Gema Igual (PP), "ya tenía decidido el 21 de agosto que no iba a hacer nada", cuando dijo en una visita a las instalaciones del TUS que tenía "las manos atadas" respecto a la ampliación de horarios de hostelería y que las licencias son "un acto reglado".

"Lo único que ata las manos de la alcaldesa es posicionarse en todos los asuntos de forma 100% partidista y utilizar siempre un cargo que debe ser institucional al servicio de las siglas de su partido: eso es lo que le impide defender el interés general y dar respuesta a las demandas de los santanderinos", afirma Fernández en un comunicado de prensa.

A su juicio, "escudarse" en que las licencias son "un acto reglado" es "la misma excusa que utilizó el PP para no hacer nada contra las aperturas de locales de apuestas junto a centros educativos en distintos barrios de Santander", y que "al final se demostró que se podían paralizar con voluntad política".

Informe jurídico "a la carta"

En esta ocasión, los socialistas consideran que el informe sobre licencias de hostelería aludido por la alcaldesa y su concejal de Obras, César Díaz, es "a la carta", "por encargo del PP" y "sacado de la chistera" para "escurrir el bulto" en la ampliación de horarios de las licencias de hostelería afectadas por el cierre nocturno.

"El PP desvía la atención de sus propias competencias, echa balones fuera y sigue con su estrategia de confrontación con el resto de administraciones", ha añadido, una actitud que ha calificado de "infantil", "insolidaria" y "ociosa".

"Cuando las autoridades sanitarias tienen que tomar decisiones que son muy difíciles para proteger la salud de todos, lo que se espera del resto de administraciones es que colaboren en el ámbito de sus competencias", ha reprochado Fernández.

Por el contrario, afirma que en el Ayuntamiento se están mostrando "incapaces de moverse un milímetro de su anterior comodidad ni de entender que la situación es excepcional y las administraciones tenemos que ser flexibles para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos", ha incidido.

Una vez más, el PSOE ha avanzado que solicitará acceder al informe jurídico, como pidió el que "supuestamente" justifica que el equipo de Gobierno no recurra la sentencia del incendio del MAS, que el PP "no ha facilitado todavía, además de responder fuera del plazo de cinco días naturales y que no notificó al grupo socialista".

La peatonalización "nunca llegó"

El PSOE subraya que no es la primera vez que el Ayuntamiento ha dejado "literalmente tirados" a los hosteleros, porque en plena desescalada el Gobierno PP-Cs mostró su "debilidad, descoordinación y parálisis" en la peatonalización de calles, que se había consensuado en el plan de choque y "nunca llegó" mientras otros municipios del entorno adoptaban "con éxito" esa misma medida.

Incluso, asegura Fernández, el Ayuntamiento impuso "condiciones inasumibles" para la peatonalización de algunas calles, como la instalación de escenarios para conciertos en la calle "cuando la alcaldesa estuvo obcecada hasta el último día en celebrar la Semana Grande sin entender que no estábamos para fiestas".

Finalmente, el portavoz del PSOE añade que la alcaldesa "no ha querido atender las múltiples ideas y peticiones que han ido trasladando los hosteleros de la ciudad, abocando a muchos de ellos a situaciones delicadísimas por la falta de flexibilidad y ayuda", por lo que considera que la gestión del Ayuntamiento de Santander "empieza a ser muy decepcionante".