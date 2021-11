Las inundaciones en Cantabria provocan importantes daños materiales: "A lo largo del día habrá localidades aisladas"

La lluvia constante durante días, las grandes nevadas durante el pasado fin de semana y la repentina subida de las temperaturas que ha terminado por provocar el deshielo han sido, según el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "la tormenta perfecta" para que este lunes pase a la historia como uno de los más complicados en la comunidad autónoma. Y es que las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de varios ríos está afectando desde la madrugada a gran parte del territorio, aunque especialmente a Ampuero, Reinosa, Renedo o Arce.

Cantabria tiene en alerta por desbordamiento las cuencas del Asón y del Pas

Así pues, y tras visitar algunas de las localidades más afectadas, el dirigente autonómico ha adelantado que el agua provocará "muchos daños materiales" durante las próximas horas en la comunidad, además de problemas derivados de los argayos, que está provocando el corte de carreteras y que, a lo largo del día terminarán "aislando localidades". Revilla lo ha explicado de esta manera en una rueda de prensa convocada en la sede del Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria, justo en el momento en el que estaba prevista la temida pleamar, que podría elevar la altura de los ríos.

Asimismo, ha destacado que el lugar que se encuentra con la situación más grave es la que afecta a la cuenca del río Pas, concretamente en Renedo de Piélagos, donde hay granjas de ganado con 40 centímetros de agua: "No se puede sacar a los animales por las corrientes", ha lamentado el regionalista antes de desear que durante las próximas horas se pueda proceder a evacuar el ganado de las instalaciones. No obstante, y después de reiterar que ya se están contabilizando las pérdidas de coches "que se veían flotando por el río", Revilla ha insistido en que "lo importante es que no haya ninguna desgracia personal".

Por su parte, en Ampuero, donde se ha desbordado el río Asón, destaca los efectos sobre el polígono industrial de Marrón como lugar más afectado del municipio, ya que esta mañana se han tenido que utilizar lanchas del servicio autonómico de rescate para trasladar a los trabajadores de esta zona empresarial, anegada por el agua. Sin embargo, los lugares afectados son más, ya que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha declarado el nivel de alerta por desbordamiento en las cuencas de este río, a su paso por las localidades cántabras de Ramales de la Victoria y Coterillo; y en el caso del río Pas, ha ocurrido lo mismo con Puente Viesgo y Carandía.

Además, el Ebro ha comenzado a desbordarse en Reinosa, y tal y como han anunciado los portavoces del 112 en Cantabria, la crecida de este río junto a la del Híjar son las más preocupantes por tener "tendencia a subir" durante las próximas horas.

Tras la rueda de prensa, el presidente cántabro ha indicado que se dirigía a la residencia de ancianos de Arce, en Piélagos, que también se ha inundado.

358 llamadas de emergencia

El Centro de Atención de Emergencias 112 ha recibido esta noche 358 llamadas por el temporal de lluvia y nieve y ha atendido 172 indecencias por este mismo motivo, la mayoría por inundaciones en garajes, aunque también en alguna vivienda.

Por la previsión de lluvias intensas en el litoral se recomienda retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.